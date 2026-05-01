Trong những chuyến du lịch biển, kịch bản chung của chúng ta thường là: trưa ghé quán bè ăn ghẹ, mực hấp, tối lại tưng bừng bên mâm lẩu hải sản hay buffet nướng sát bờ biển. "Đã đi biển là phải ăn hải sản cho bõ" trở thành câu khẩu hiệu cửa miệng của nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau sự thỏa mãn về vị giác ấy đôi khi là những cái giá khá đắt mà ít ai lường trước được, cho đến khi bụng dạ bắt đầu "biểu tình" ngay giữa đêm.

Tôi từng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu trong chuyến đi Đà Nẵng vài năm trước. Buổi trưa, mình tôi cũng phải "chén" hết nửa cân tôm hùm, buổi tối lại tiếp tục nhiệt tình với đĩa mực trứng và hàu nướng mỡ hành. Kết quả là sáng hôm sau, khi cả đoàn hào hứng lên đường tham quan, tôi lại phải nằm bẹp trong khách sạn, "ôm" lấy nhà vệ sinh với gương mặt tái mét vì chướng bụng và tiêu chảy cấp. Sau lần này, tôi sợ hãi "đến già"

Thực tế, trường hợp này không hiếm. Nhiều người vẫn lầm tưởng hải sản là đồ bổ, ăn càng nhiều càng tốt, nhưng sự thật lại nằm ở một "ngưỡng chịu đựng" mà cơ thể chúng ta vốn có hạn.

Áp lực "quá tải" - Khi hệ tiêu hóa bị bắt làm việc quá sức

Nhiều người vẫn lầm tưởng hải sản là đồ bổ, ăn càng nhiều càng tốt, nhưng sự thật lại nằm ở một "ngưỡng chịu đựng" nhất định của cơ thể. Theo các nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng, hải sản là nguồn cung cấp đạm (protein) dồi dào nhưng lại cực kỳ phức tạp để chuyển hóa. Khi bạn nạp một lượng lớn hải sản vào 2 bữa liên tiếp, hệ tiêu hóa phải đối mặt với tình trạng "quá tải".

Trong hải sản chứa hàm lượng purin rất cao, khi phân hủy sẽ tạo ra axit uric. Nếu nồng độ này tăng vọt trong thời gian ngắn, nó không chỉ gây áp lực cho thận mà còn làm chậm quá trình tiêu hóa, gây ra cảm giác đầy hơi, khó tiêu và đặc biệt nguy hiểm với những người có tiền sử bệnh Gout.

Sự thật về vi khuẩn và "ngưỡng an toàn" của dạ dày

Bên cạnh áp lực về đạm, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Food Chemistry chỉ ra rằng hải sản có vỏ (tôm, cua, nghêu, sò) dễ tích tụ các vi khuẩn tự nhiên như Vibrio parahaemolyticus. Bình thường, dịch vị dạ dày có thể xử lý được lượng vi khuẩn nhỏ này, nhưng khi chúng ta ăn quá nhiều, dạ dày phải dồn toàn lực để tiêu hóa khối lượng protein khổng lồ, khiến khả năng tự bảo vệ bị suy giảm.

Đây chính là "kẽ hở" dẫn đến tình trạng ngộ độc nhẹ hoặc rối loạn tiêu hóa thường gặp. Đó là lý do vì sao việc ăn 2 bữa hải sản liên tiếp trong một ngày là điều không nên, nhất là với người già và trẻ em có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Con số "vàng" cho một bữa ăn hải sản nhẹ nhõm

Vậy đâu là định mức để chúng ta vừa được ăn ngon, vừa giữ cho cơ thể khỏe mạnh suốt chuyến đi? Theo khuyến nghị từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), lượng hải sản tối ưu cho một người trưởng thành trong một ngày chỉ nên dừng lại ở mức 150g - 200g (tương đương khoảng 3 - 4 con tôm lớn hoặc 1 - 2 con mực cỡ vừa). Đây là định mức giúp cơ thể hấp thụ tối đa omega-3 và khoáng chất mà không gây áp lực lên hệ bài tiết.

Nếu bữa trưa bạn đã lỡ ăn quá nhiều hải sản, hãy ưu tiên bữa tối bằng những món ăn thanh đạm hơn như rau xanh, súp nhẹ hoặc cá trắng (loại cá có thịt dễ tiêu hóa hơn động vật có vỏ).

Ăn tinh tế để kỳ nghỉ trọn vẹn

Kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian để nạp năng lượng, không phải để hành hạ bộ máy tiêu hóa. Một mâm cơm cân bằng giữa vị biển của tôm mực và vị thanh mát của rau củ chính là bí quyết để bạn có một sức khỏe vàng, sẵn sàng cho những hành trình khám phá tiếp theo.

Hãy nhớ rằng, sự tinh tế trên bàn ăn đôi khi nằm ở việc biết điểm dừng, để mỗi miếng ngon đều thực sự mang lại sức khỏe thay vì những cơn đau không đáng có.