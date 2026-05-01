Tình trạng tóc thưa và đường chân tóc lùi dần luôn là nỗi ám ảnh khiến nhiều người mất tự tin. Theo tờ Daily Express (Anh), ngoài yếu tố di truyền và căng thẳng, rụng tóc liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống không lành mạnh. Thông thường, một người rụng khoảng 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu con số này vượt quá 150 sợi, bạn cần đặc biệt lưu ý đến chế độ dinh dưỡng.

Cơ chế gây rụng tóc chính nằm ở hormone testosterone. Dưới tác động của enzyme 5α-reductase, testosterone chuyển hóa thành dihydrotestosterone (DHT). Đây là chất được mệnh danh là "kẻ hủy diệt nang tóc". DHT làm nang tóc teo lại, sợi tóc mỏng dần và rụng đi. Để tránh hiện tượng tóc rụng mất kiểm soát, chuyên gia khuyên bạn nên kiểm tra xem mình có đang mắc phải 5 cạm bẫy khi ăn quá nhiều 5 thực phẩm dưới đây không nhé:

1. Đường và các loại đồ ngọt.

Bác sĩ Chao Chao-ming, Trưởng khoa của Khoa Da liễu tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh rằng sau khi tiêu thụ đồ ngọt, quá trình chuyển hóa đường tạo ra một lượng lớn axit, kích thích cơ thể tiết ra testosterone. Lượng hormone này dư thừa không chỉ làm tổn thương nang tóc mà còn tăng tiết mồ hôi và bã nhờn, gây tích tụ mỡ dưới da đầu.

Điều này cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng của tóc, dẫn đến tóc rụng nhanh chóng. Ngoài ra, đường còn làm giảm lưu thông máu, ngăn chặn các dưỡng chất thiết yếu truyền đến da đầu qua đường máu.

2. Sữa và các sản phẩm từ sữa nguyên kem.

Các sản phẩm như sữa tươi nguyên kem hay phô mai nguyên kem chứa hàm lượng chất béo cao, có khả năng làm tăng nồng độ testosterone trong cơ thể. Đặc biệt, nếu bạn đang mắc các vấn đề về da như gàu, chàm hoặc vảy nến, việc tiêu thụ quá nhiều sữa có thể gây viêm da đầu nghiêm trọng hơn. Tình trạng viêm nhiễm kéo dài chính là tác nhân trực tiếp khiến nang tóc yếu đi và rụng nhiều. Vì vậy nên kiểm soát chặt chẽ lượng dùng dù thích đến mấy.

3. Thức ăn nhiều dầu mỡ.

Chế độ ăn quá nhiều dầu mỡ không chỉ gây hại cho vóc dáng mà còn khiến lớp mỡ dưới da đầu dày lên, cản trở quá trình trao đổi chất. Bác sĩ Chao Chao-ming cũng chỉ ra rằng khi bạn nạp quá nhiều dầu, da đầu sẽ tiết ra lượng bã nhờn dư thừa gây bết dính. Khi nang tóc bị bao phủ bởi dầu, quá trình phát triển của sợi tóc bị tắc nghẽn, khiến tóc trở nên yếu ớt và dễ rụng hơn bao giờ hết.

4. Rượu bia và đồ uống có cồn.

Nghiên cứu từ Viện Quốc gia về Lạm dụng và Sử dụng sai Rượu (NIAAA) thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) xác nhận việc lạm dụng rượu bia cản trở khả năng hấp thụ và tiêu hóa các chất dinh dưỡng cần thiết cho tóc.

Các chuyên gia cho biết, sự thiếu hụt các dưỡng chất như protein, kẽm hay đồng do tác động của cồn sẽ khiến cấu trúc tóc bị phá vỡ từ bên trong. Một khi khả năng hấp thụ của cơ thể bị suy giảm, mái tóc sẽ chẳng nỡ duy trì độ bóng khỏe mà bắt đầu khô xơ và rụng dần.

5. Các loại cá lớn chứa hàm lượng thủy ngân cao.

Các loài cá nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn như cá kiếm và cá ngừ thường chứa hàm lượng thủy ngân cao. Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo không nên tiêu thụ quá một khẩu phần các loại cá này mỗi tuần. Thủy ngân tích tụ trong cơ thể sẽ cản trở khả năng hấp thụ kẽm. Trong khi đây là một khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển của tóc. Tình trạng thiếu kẽm kéo dài sẽ dẫn đến việc tóc mỏng đi rõ rệt và tóc rụng không kiểm soát. Chưa kể, hàm lượng thuỷ ngân tích tụ còn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa để duy trì mái tóc khỏe mạnh. Thay vì lo lắng, hãy bắt đầu thay đổi thực đơn hằng ngày, bổ sung đầy đủ dưỡng chất và cố gắng tránh xa 5 "kẻ thù" nêu trên nếu muốn có mái tóc dày, đẹp, cải thiện tình trạng rụng tóc nhé!