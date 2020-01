Từ "tắm không khí" đến "vẽ trong tâm trí": 9 thói quen kỳ lạ của những bộ óc sáng tạo nhất thế giới

Theodor Seuss Geisel là nhà văn, nhà thơ kiêm họa sĩ biếm họa người Mỹ, được biết tới nhiều nhất bởi những cuốn truyện thiếu nhi viết dưới bút danh Dr. Seuss. Mỗi khi gặp bế tắc, ông thường đội mũ, điều đó đã tạo cảm hứng để Dr. Seuss viết nên "The Cat in the Hat" được trẻ em yêu thích