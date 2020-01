Đòi thưởng Tết nhưng được công ty cho xem thứ này, chàng công sở liền ngậm đắng “dứt áo ra đi”

Nghỉ việc sau Tết dường như luôn là sự lựa chọn của khối dân công sở một khi đã quá chán nản với công ty, lý do duy nhất cho việc này nằm ở khoảng lương thưởng hậu hĩnh cuối năm. Tuy nhiên, một khi lý do ấy không được đáp ứng, thì nghỉ việc trước Tết cũng không phải là một sự lựa chọn tồi. Và chàng công sở trong câu chuyện dưới đây đã lâm vào tình cảnh tương tự. Cụ thể, anh chàng đăng đàn khóc than trên MXH như sau:

“Hôm nay ngày đi làm cuối cùng của em ở văn phòng công ty. Em đã đòi hỏi thưởng Tết xong lại đưa vào mặt em cái hợp đồng quy định ‘thưởng theo tình hình công ty’. Mà nghe là kế toán báo lỗ rồi. Thế thôi cũng tự hiểu. Cảm thấy công ty đối xử với mình quá phũ phàng các bác ạ”.

Thế đấy, thưởng Tết đôi khi là lý do níu kéo dân công sở tiếp tục cắn răng làm việc ở công ty nhưng lắm lúc cũng vì nó mà bao người đành “dứt áo ra đi” trước khi xuân về Tết đến. Xoay quanh đề tài này, hàng loạt dân mạng đã có đôi điều “phát biểu” dưới phần bình luận của bài viết như sau:

“Các công ty chả bao giờ báo lãi đâu, nên trước khi ký hợp đồng lao động mà thấy dòng chữ thưởng theo tình hình thì nên cân nhắc”.

“Trước sau gì cũng nghỉ, nghỉ luôn trước Tết cho nhẹ cái đầu, cơ mà với trường hợp tài khoản vẫn còn ít lúa đủ sống qua mùa xuân”.

“Nếu là mình thì mình ráng sau Tết mới nghỉ, chứ nghỉ trước Tết xong qua Tết tìm không được việc có phải khổ không. Cắn răng chịu đựng, tìm được công ty ưng ý rồi mới nộp đơn xin rút lui”.

“Công ty mình cũng để thưởng theo tình hình công ty, nhưng giờ tháng 1 mà vẫn chưa có lương tháng 12. Xui ghê, Tết này đói”.

Quả thật, với câu chuyện “thưởng theo tình hình công ty” như trên, loạt lời khuyên của dân mạng hoàn toàn chẳng thừa chút nào. Đặc biệt là các ý kiến xoay quanh câu hỏi “nhỡ muốn nghỉ vì không có lương thưởng tháng 13, thì nên dứt áo ra đi trước hay sau Tết?”.

Tất nhiên như hai bình luận trên có nói, đôi khi bản thân dân công sở chúng mình phải cân nhắc kỹ càng về cái được và mất của việc nghỉ việc trước và sau Tết: Nghỉ trước Tết thì nhẹ cái đầu nhưng sau đi tìm việc gặp nhiều rủi ro, nghỉ sau Tết nhìn chung an toàn hơn chút, chỉ là hơi khó chịu vì vốn đã “không còn ưa nhau rồi” còn cố gắng nán lại đợi tìm việc mới.

Còn chị em thì sao, nếu lỡ lâm vào tình cảnh như chàng công sở nhân vật chính kia, ta chọn nghỉ ngay trước Tết hay sau Tết mới nghỉ?