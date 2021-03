Tự mua thuốc điều trị tiểu đường, người bệnh nguy kịch vì thuốc chứa chất cấm

Chiều 18/3, BS Nguyễn Viết Nam, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân nam 63 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội mắc bệnh nền tiểu đường, tăng huyết áp. Được biết, bệnh nhân tự mua thuốc tiểu đường dạng viên bột về nhà uống, mặc dù không hề biết thành phần của thuốc. Sau đó ngày 15/3 vừa qua, ông nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, suy đa tạng, kèm theo suy thận.

BS Nam cũng cho biết, bệnh nhân còn gặp nguy kịch khi máu chuyển sang tình trạng toan chuyển hóa, kích thích rất nặng, mạch rời rạc, nguy cơ ngừng tim.

Ngay sau đó, ê kíp bác sĩ Khoa Cấp cứu đã tiến hành cấp cứu, đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân điều trị truyền thuốc vận mạch, bù dịch và lọc máu. Sau 3 ngày tiến hành lọc máu, xu hướng huyết động của bệnh nhân cũng cải thiện hơn, hiện bệnh nhân đã cắt được thuốc vận mạch, dừng lọc máu, các toan chuyển hóa, toan lactic đã cơ bản ổn định.



"Khi nhập viện, nhìn thể trạng bệnh nhân to khỏe, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân có thể bị chuyển hóa, ngộ độc nên đã tiến hành xử trí ngộ độc cho bệnh nhân trước. Khai thác tiền sử thì được biết bệnh nhân sử dụng thuốc nam để điều trị tiểu đường. Người nhà đưa mẫu thuốc bệnh nhân đã uống cho chúng tôi, sau đó chúng tôi đã gửi mẫu thuốc sang bên Viện Pháp y thì kết quả 1 loại thuốc là paracetamol, 1 loại là phenformin thuốc điều trị tiểu đường đã bị cấm từ lâu" - BS Nam cho biết.

BS Nam cũng cho hay, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, chỉ chậm ít phút là có thể không cứu được, vô cùng nguy hiểm.

Tối 18/3, ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, thành phần phenformin trong thuốc bệnh nhân đã uống từng được ghi nhận gây nhiều trường hợp ngộ độc và tử vong trên thế giới. Do vậy chất này đã bị cấm sử dụng từ những năm 1970 và được thay thế bằng nhiều loại thuốc điều trị tiểu đường khác an toàn hơn. Tuy ở Việt Nam không cho phép lưu hành dược chất này, nhưng nhiều gian thương vẫn bán chui lủi dưới dạng viên tễ không rõ hàm lượng và quảng cáo có thể điều trị khỏi dứt điểm bệnh tiểu đường nên nhiều người nhẹ dạ đã mua uống, gây nhiều trường hợp ngộ độc thương tâm. BS Nguyễn Trung Cấp cũng nêu rõ, bệnh tiểu đường là bệnh mạn tính cần điều trị và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt lâu dài. Vì vậy, ông khuyến cáo người dân mắc các bệnh lý mãn tính nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám, chữa bệnh để các bác sĩ có thể chỉ định các biện pháp điều trị an toàn và phù hợp. Tuyệt đối không nghe dụ dỗ quảng cáo về những phương thuốc "bí truyền" có thể chữa khỏi dứt điểm bệnh này mà dẫn đến tiền mất tật mang.