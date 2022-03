Tử cung phụ nữ rất cần được "làm sạch" bằng 5 món này, nên ăn nhiều để điều hòa nội tiết tố và tử cung luôn khỏe

Tử cung là một bộ phận quan trọng với phái nữ, chúng không chỉ có chức năng điều hòa nội tiết, sản sinh kinh nguyệt mà còn giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Nếu tử cung suy yếu, một loạt những bệnh nguy hiểm như u xơ, viêm nhiễm… hay ung thư cổ tử cung sẽ kéo đến "tấn công" và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ hiện nay đang có lối sống phản khoa học, thường làm những việc có hại cho tử cung. Theo thời gian, hàn khí trong tử cung sẽ tăng lên và gây tắc nghẽn, khiến nội tiết bị rối loạn và tạo mụn, đau bụng kinh và mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Phụ nữ cần chú ý chăm sóc tử cung để tăng cường chức năng sinh sản, ngừa bệnh tật.

Tử cung và buồng trứng là nền tảng duy trì nòi giống và sinh sản, cần phải đảm bảo chúng luôn trong trạng thái tốt nhất. Để làm được điều này thì bạn cần phải cải thiện chế độ ăn uống thật khoa học, cụ thể là cần bổ sung 5 thực phẩm sau vào bữa cơm:

5 thực phẩm tốt cho tử cung, nâng cao khả năng sinh sản và bài độc tốt

1. Trứng

Trứng chứa nhiều vitamin D và choline giúp nâng cao sức khỏe tử cung và cải thiện khả năng sinh sản, cũng như điều hòa nội tiết tố. Bên cạnh đó, vitamin B12, vitamin D hay axit folic trong trứng còn giúp tử cung khỏe mạnh và ngừa dị tật ống thần kinh cho em bé ở giai đoạn đầu của thai kỳ.

Bên cạnh đó, trứng cũng giàu protein cùng đặc tính chống oxy hóa cao, cực tốt cho sự phát triển và hồi phục của tử cung. Chúng giúp cơ thể luôn hoạt động bình thường và "tống khứ" độc tố ra bên ngoài nhanh hơn. Chị em nên ăn trứng luộc, trứng kho… để hạn chế nạp thêm dầu mỡ vào.

Trứng giúp tử cung khỏe mạnh, sạch sẽ mà không tốn quá nhiều tiền.

2. Quả mâm xôi

Theo các chuyên gia, những loại trái cây có màu đỏ như mâm xôi rất giàu khoáng chất như vitamin C, K, sắt, mangan… giúp máu lưu thông trơn tru hơn. Nhờ vậy mà giúp tử cung thải bớt độc và giảm bớt những cơn đau do kinh nguyệt hàng tháng, thậm chí còn làm săn chắc lớp niêm mạc tử cung.

Bên cạnh đó, quả mâm xôi còn sở hữu vitamin C, folate và chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ hệ thống sinh sản của phụ nữ khỏi các gốc tự do, cũng như loại bỏ các tạp chất gây hại khỏi tử cung. Có một nghiên cứu đã chứng minh rằng, loại quả này còn làm giảm nguy cơ sẩy thai ở phụ nữ nếu dùng đúng cách.

Quả mâm xôi giàu folate và chất chống oxy hóa có lợi cho phụ nữ.

3. Gừng

Tuy chỉ là loại gia vị nhỏ, nhưng gừng lại sở hữu nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe phụ nữ. Cụ thể, gừng chứa nhiều chất chống viêm, tăng lưu thông máu và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Những điều này sẽ làm giảm bớt sự khó chịu ở cơ quan sinh sản, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt cũng như giảm viêm ở tử cung.

Bên cạnh đó, gừng còn giúp hạ lượng prostagladin – một chất gây đau và co thắt cơ, trong cơ thể phụ nữ xuống thấp. Điều này đồng nghĩa với việc giúp chị em giảm đau do co thắt kinh nguyệt. Hãy uống nước gừng hoặc ăn gừng vào những ngày "rụng dâu" để thoải mái, khỏe mạnh hơn.

Mỗi ngày ăn vài lát gừng, chẳng bao lâu sau tử cung sẽ ít bệnh tật hơn.

4. Sữa chua

Sữa chua luôn là món luôn có trong tủ lạnh mọi nhà. Theo các chuyên gia, probiotic trong sữa chua không chỉ nâng cao đường ruột mà còn cân bằng độ pH trong tử cung phụ nữ, từ đó làm giảm viêm nhiễm và ngừa nhiều loại bệnh phụ khoa. Ngoài ra, sữa chua còn giàu canxi giúp giảm các triệu chứng hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS).

Chăm ăn sữa chua cũng giúp cơ thể bổ sung thêm chất gọi là polyamine - một loại protein cải thiện sức khỏe buồng trứng và giúp chúng hoạt động trơn tru. Phụ nữ có thể ăn sữa chua sau bữa chính khoảng 1-2 tiếng là tốt nhất, hoặc khi nào đói hãy trộn thêm với trái cây và ăn để thải độc trong tử cung.

Sữa chua tủ lạnh nhà nào cũng có, nên tận dụng để bảo vệ tử cung.

5. Bí ngô

Theo nghiên cứu tại trường Đại học Harvard, bí ngô rất giàu protein và chất xơ. Những chất này không chỉ giúp nuôi dưỡng dạ dày, làm ẩm ruột, chống táo bón… mà còn thúc đẩy quá trình tạo máu hemoglobin và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu. Nhờ vậy mà tử cung luôn được bảo vệ và phát triển bình thường.

Thêm vào đó, bí ngô còn sở hữu các vitamin và pectin giúp cơ thể loại bỏ độc tố, vi khuẩn có hại và những chất kim loại nặng như chì, thủy ngân… Sau kì kình nguyệt, phụ nữ được khuyên nên ăn nhiều bí ngô giúp phân giải các độc tố và loại bỏ các tạp chất dư thừa trong tử cung.

Bí ngô giúp tử cung phân giải độc tố và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể.

