Con gái mới 9 tuổi, chưa dậy thì nhưng tại sao bác sĩ vẫn khuyên tiêm HPV ngay: Đây là điều WHO đã xác nhận

Ngày nay, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em không còn chỉ dừng lại ở những vấn đề như chế độ dinh dưỡng hay lịch tiêm chủng cơ bản. Các bậc phụ huynh đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những mối nguy tiềm ẩn từ những virus nguy hiểm, đặc biệt là virus HPV. Vậy, nếu con gái của bạn mới chỉ 9 tuổi, liệu có nên tiêm vắc xin HPV không?

Vắc xin HPV: Đầu tư hôm nay để con tránh ung thư mai sau

Không ai muốn con mình mắc phải những căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư. Tuy nhiên, hiện nay ung thư cổ tử cung đang là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ trên toàn cầu, trong đó virus HPV là thủ phạm chính. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 99% trường hợp ung thư cổ tử cung đều có liên quan đến nhiễm virus HPV.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 6.200 ca ung thư cổ tử cung mới, và hơn 2.500 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của virus HPV đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, một tin vui là bệnh này có thể phòng ngừa được, và việc tiêm vắc xin HPV là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Tiêm vắc xin HPV trước 15 tuổi có thể giúp bé gái đạt được khả năng bảo vệ lên đến 90%. Điều này có nghĩa là đầu tư tiêm vắc xin ngay hôm nay là một hành động đầu tư cho tương lai, giúp con tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung khi trưởng thành.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị, tiêm 2 liều vắc xin ngừa HPV (loại Gardasil 9) cho trẻ từ 9 đến dưới 15 tuổi cung cấp đáp ứng miễn dịch và kháng thể tốt nhất.

Một trong những lý do khiến nhiều cha mẹ do dự khi đưa con đi tiêm vắc xin HPV chính là sự e ngại rằng việc này đồng nghĩa với việc cho phép con bước vào thế giới tình dục sớm. Tuy nhiên, việc tiêm vắc xin HPV không liên quan đến việc con gái bạn sẽ yêu sớm hay có quan hệ tình dục. Thực tế, tiêm vắc xin là cách để bảo vệ con ngay cả trước khi con bắt đầu biết đến mối quan hệ tình dục.

Con gái 9 tuổi, chưa dậy thì, có nên tiêm HPV không?

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, ngoài tình dục, HPV có thể lây qua các đường âm thầm khác như tiếp xúc với dụng cụ phụ khoa, khăn tắm, đồ lót… dính mầm bệnh. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận các trường hợp chưa quan hệ tình dục vẫn có virus trong cơ thể. Ví dụ như, nghiên cứu năm 2013 tại Tanzania (châu Phi) ghi nhận 40/474 trẻ em gái từ 15-16 tuổi có HPV (chiếm 8,4%) khi chưa quan hệ tình dục.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, số trẻ quan hệ tình dục sớm cũng đang có xu hướng gia tăng. Theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện năm 2019, tỷ lệ học sinh quan hệ tình dục lần đầu tiên trước 14 tuổi có xu hướng tăng, cao hơn gấp đôi so với năm 2013 (1,48%). Trong số những học sinh đã từng quan hệ tình dục, 42,4% có sử dụng bao cao su và 44,0% sử dụng các phương pháp ngừa thai khác.

WHO đánh giá việc quan hệ tình dục trước 14 tuổi và không sử dụng bao cao su góp phần gây ra tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên và mang thai ngoài ý muốn, tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cao.

Theo một nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ năm 2019, ước tính khoảng 660 triệu người trên thế giới nhiễm HPV mỗi năm, trong đó khoảng 630.000 ca mắc ung thư mới (khoảng 5% tổng số ca ung thư); hơn 99.7% ung thư cổ tử cung, 80% ung thư hậu môn, 70% ung thư vòm họng, hơn 90% mụn cóc sinh dục ở cả hai giới…

Vì những lý do trên, vắc xin HPV nên tiêm càng sớm, càng tốt ngay khi đến tuổi, không chờ cho đến khi đã quan hệ tình dục hoặc phơi nhiễm HPV mới tiêm. Trẻ từ 9 tuổi là độ tuổi lý tưởng để bắt đầu tiêm vắc xin phòng HPV. Lý do là độ tuổi này chưa có quan hệ tình dục nên phơi nhiễm với HPV không cao. Nghiên cứu cho thấy trẻ trước tuổi vị thành niên có phản ứng miễn dịch tốt hơn so với người ở độ tuổi thanh thiếu niên và đầu tuổi 20. Hiệu giá kháng thể cũng kéo dài hơn, giúp trẻ không cần tiêm nhắc lại khi trưởng thành. Vắc xin HPV có khả năng bảo vệ đến 94% nếu tiêm sớm, tiêm đủ và đúng lịch.

Nhiều phụ huynh lo lắng tiêm vắc xin sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, khả năng dậy thì hoặc khiến trẻ có xu hướng tò mò giới tính. Đây là các quan điểm chưa đúng, do chưa có dữ liệu nào cho thấy chủng ngừa ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản khi lớn lên.

Mũi tiêm ngừa HPV đã được chứng minh hiệu quả, dung nạp tốt ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên, giúp phòng nhiễm virus trước khi bắt đầu có quan hệ tình dục lần đầu tiên. Thay vì mang tâm lý hồi hộp, lo sợ bệnh, phụ huynh có thể chủ động dự phòng cho trẻ từ 9 tuổi trở lên để bảo vệ từ sớm.

Khi nghe đến vắc xin HPV, nhiều cha mẹ thường nghĩ rằng đây là thứ chỉ cần phải quan tâm khi con đã dậy thì, bắt đầu yêu đương hay bước vào giai đoạn trưởng thành về mặt sinh lý. Tuy nhiên, cần nhớ rằng: Virus HPV không đợi con bạn trưởng thành mới xuất hiện. Vì vắc xin này hiệu quả nhất khi tiêm trước khi có bất kỳ tiếp xúc nào với virus HPV nên việc tiêm vắc xin càng sớm, hệ thống miễn dịch của cơ thể càng dễ dàng nhận diện và phát triển khả năng bảo vệ.

Đừng đợi đến khi con lớn lên mới bắt đầu nghĩ về việc bảo vệ con. Hãy bắt đầu từ hôm nay, ngay lúc con 9 tuổi, để con có thể bước vào tuổi trưởng thành một cách khỏe mạnh và tự tin nhất.