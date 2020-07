"Trường Ca Hành": Triệu Lộ Tư được khen đẹp mê mẩn, Địch Lệ Nhiệt Ba lộ bọng mắt to khác xa ảnh photoshop

Sau khi tung ra loạt ảnh tạo hình nhân vật đầu tiên, ekip sản xuất Trường Ca Hành liên tục đón sóng gió.

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ chính Lý Trường Ca, tạo hình của cô được khen xinh đẹp, có thần thái hệt như nhân vật từ trong tiểu thuyết bước ra. Ngoài dáng vẻ nữ tính, Địch Lệ Nhiệt Ba còn xuất hiện trong trang phục nam nhi. Cư dân mạng cho rằng đây chính là tạo hình khi Lý Trường Ca cải nam trang.

Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ảnh photoshop xinh đẹp là thế nhưng thực tế, khi so sánh với ảnh chụp tại trường quay, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần gây thất vọng vì để lộ bọng mắt to, gương mặt cũng chẳng được thon thả như trong ảnh đã qua chỉnh sửa. Nhiều người bênh vực nữ diễn viên rằng đây chỉ là hình ảnh chụp lén, khó lòng thể hiện hết sự xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba vốn sở hữu bọng mắt to, chỉ là khi trang điểm và dùng kỹ thuật chỉnh sửa thì phần khuyết điểm này mới được giấu bớt.

Hình ảnh thực tế của Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường.

Trước đó, khi đóng Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê bai không ngớt vì khuyết điểm này.

Ở 1 diễn biến khác, nữ thứ Triệu Lộ Tư tiếp tục nhận lời khen từ cư dân mạng. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, nhỏ hơn Địch Lệ Nhiệt Ba 6 tuổi. Cô nàng này bước chân vào làng giải trí khá thuận lợi, lại còn có 2 bộ phim cổ trang gây sốt là Trần Thiên Thiên trong lời đồn và Tam thiên nha sát. Nhiều lời đồn đại cho rằng Triệu Lộ Tư là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có. Cô chẳng những sống trong biệt thự rộng lớn mà còn tự bỏ tiền ra làm phim.

Triệu Lộ Tư sẽ lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba trong tương lai?

Với Trường Ca Hành, tạo hình của Triệu Lộ Tư được đánh giá khá cao. Cô nàng được khen xinh đẹp, ngọt ngào và thu hút lượng tương tác gấp 4 lần Địch Lệ Nhiệt Ba, gấp 10 lần nam chính Ngô Lỗi. Chính vì Triệu Lộ Tư quá nổi bật nên truyền thông Hoa ngữ mới đặt ra câu hỏi, có hay chăng chuyện khi Trường Ca Hành lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ bị lép vế trước đàn em?