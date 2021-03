Trước ngày đính hôn, tôi được xem một đoạn clip đầy ám ảnh về bạn trai khiến tôi ngã quỵ

Tôi và Huy yêu nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm tình với Huy. Anh chững chạc, ăn nói hóm hỉnh nhưng có chiều sâu, đặc biệt những quan điểm về tình yêu và hôn nhân của chúng tôi khá giống nhau. Vì thế, tôi và Huy quyết định tiến xa thêm. Chúng tôi thường xuyên hẹn hò, ăn uống, xem phim rồi tình cảm cũng ngày càng sâu đậm. Hiện tại, tôi và anh thường dành thời gian qua nhà nhau chơi và được xem như con dâu/rể trong gia đình.



Còn hơn một tuần nữa là đến ngày đính hôn của chúng tôi. Nhẫn cưới đã mua và khắc tên hai đứa như một minh chứng vững chắc nhất của tình yêu. Tôi còn đặt may một cái váy thật lộng lẫy với mong muốn mình trở thành công chúa trong ngày trọng đại. Ấy thế mà hôm qua, tôi lại chết sững và suy sụp mọi thứ chỉ sau cuộc gặp với người yêu cũ của chồng tương lai.

Tôi còn định mắng cô ấy vớ vẩn, "ăn không được thì đạp đổ", nào ngờ cô ấy đưa tôi xem đoạn clip. (Ảnh minh họa)

Cô ấy đến tận nhà tìm tôi. Tôi cũng bất ngờ lắm nhưng muốn biết cô ấy định nói gì với mình nên đồng ý đi uống cà phê. Tại đây, My (tên người yêu cũ của chồng tương lai tôi) khuyên tôi chân thành là dừng cuộc hôn nhân này lại vì Huy không đơn giản như tôi nghĩ đâu. Tôi còn định mắng cô ấy vớ vẩn, "ăn không được thì đạp đổ", nào ngờ cô ấy đưa tôi xem đoạn clip.

Là Huy, anh đang ngồi trong một quán nhậu đèn mờ, ngồi trên người anh là một cô nào lạ hoắc, ăn mặc mát mẻ và trang điểm rất đậm. Huy cũng có những hành động rất phản cảm, thậm chí không đứng đắn. My nói rằng clip này do bạn thân cô ấy, cũng là bạn chung nhóm với Huy quay lại vì không muốn cô ấy bị lừa. Vì quá sốc nên My đã chấm dứt tất cả, dù Huy níu kéo hết lời.

Tôi chết sững. Rõ ràng Huy nói rằng anh chia tay My vì cô ấy lừa dối mình, và anh thì không bao giờ chấp nhận bị lừa dối. Thế mà bây giờ My lại là nạn nhân còn anh mới là người có lỗi. Tôi chếnh choáng, chẳng biết phải làm sao nữa, cũng không biết nên tin ai? Tôi có nên hỏi Huy thẳng thắn một lần rồi quyết định dừng tất cả không? Tôi yêu anh ấy rất nhiều.

(linhngoc...@gmail.com)