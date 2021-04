Đang dọn dẹp giá sách, tôi điêu đứng khi tìm thấy một chiếc nhẫn cưới nhưng đau lòng hơn chính là lời thú nhận của chồng

Trước khi cưới tôi, chồng tôi từng có một cuộc tình sâu đậm với một cô đồng nghiệp. Hồi đó, nghe đâu anh từng cầu hôn cô ấy, cả hai cũng lên kế hoạch cưới hỏi nhưng không hiểu xảy ra mâu thuẫn gì rất lớn rồi chia tay. Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi vẫn nhắc tới cô ấy với vẻ tiếc nuối lẫn thắc mắc. Theo lời kể của mẹ chồng, tôi biết người yêu cũ của chồng là một người xinh xắn, hiền lành và hiểu chuyện. Nhưng lý do chia tay thì chồng tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai, kể cả tôi.

Chúng tôi quen nhau được nửa năm thì kết hôn. Ngày cưới, chồng tôi còn hứa sẽ yêu thương, trân trọng tôi cả đời. Tôi đã tin lời hứa ấy nếu không có sự xuất hiện của chiếc nhẫn vàng này. Hôm qua, trong lúc dọn dẹp giá sách, tôi giật mình khi một chiếc nhẫn từ trong một cuốn sách rơi ra, lăn xuống gầm bàn.

Tôi tìm chiếc nhẫn lên, nhìn kĩ bên trong mới thấy dòng chữ "T-K" lồng vào nhau. T là tên chồng tôi, còn cô người yêu cũ của anh tên K. Điều này làm tôi khó chịu. Cầm chiếc nhẫn, tôi vừa bực bội vừa lo sợ.

Tôi chết sững, cảm giác bất lực, đau đớn dâng lên khiến bản thân uất nghẹn. (Ảnh minh họa)

Đêm, tôi lấy chiếc nhẫn ra, hỏi chồng vì sao vẫn còn giữ chiếc nhẫn này trong khi đã cưới vợ. Anh lấy lý do tiếc nên không muốn bán đi. Nhưng khi tôi yêu cầu đem bán thì anh tỏ thái độ khó chịu. Chúng tôi cãi nhau vì chiếc nhẫn và chuyện cũ của anh. Trong lúc tranh cãi, tôi bực bội quát to: "Anh còn tình cảm với cô ta đúng không?". Không ngờ chồng tôi cũng hét to: "Phải đấy, thì sao?". Nói rồi anh hậm hực bỏ đi đến khuya mới về.

Tôi chết sững, cảm giác bất lực, đau đớn dâng lên khiến bản thân uất nghẹn. Nếu còn tình cảm với người cũ thì anh cưới tôi làm gì? Tôi khóc suốt đêm, trong đầu cứ hiện lên cái cảnh chồng đeo nhẫn vào tay người cũ, rồi chiếc nhẫn khắc tên hai người đầy hạnh phúc.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy chỉ có ly hôn mới là con đường giải thoát cho cả hai. Nhưng chúng tôi mới cưới chưa được 3 tháng, giờ đã lôi nhau ra tòa thì sẽ trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ. Tôi phải làm sao bây giờ?

