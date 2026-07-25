Từ Galaxy Watch8 đến Galaxy Watch9: Một năm nối dài hành trình của đồng hồ thông minh lấy sức khỏe làm trung tâm

Tại Better Choice Awards 2025, Galaxy Watch8 Series được xướng tên ở hạng mục "Đột phá sáng tạo về công nghệ chăm sóc sức khỏe". Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Samsung trong việc đưa AI vào trải nghiệm theo dõi và chăm sóc sức khỏe hằng ngày, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò ghi nhận dữ liệu như các thế hệ đồng hồ thông minh trước đây.

Thời điểm ra mắt, Galaxy Watch8 tạo dấu ấn với loạt tính năng sức khỏe mới như Running Coach, Vascular Load, Antioxidant Index cùng cảm biến BioActive thế hệ mới. Kết hợp với Galaxy AI và Samsung Health, thiết bị có khả năng phân tích dữ liệu toàn diện hơn, từ giấc ngủ, vận động đến khả năng phục hồi và thể trạng, qua đó đưa ra các gợi ý phù hợp với từng người dùng.

Nhìn lại sau gần một năm, có thể thấy những định hướng đó không dừng lại ở một sản phẩm. Galaxy Watch8 trở thành nền tảng để Samsung tiếp tục mở rộng chiến lược Galaxy AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khi ngày càng nhiều tính năng AI được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập từ đồng hồ và hệ sinh thái Samsung Health.

Định hướng này cũng được giới công nghệ quốc tế đánh giá tích cực. Nhiều chuyên trang nhận định Galaxy Watch8 là một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Samsung trong nhiều năm trở lại đây, nhờ thiết kế mỏng hơn, cảm giác đeo thoải mái hơn cùng trải nghiệm theo dõi sức khỏe được hoàn thiện rõ rệt. Thay vì bổ sung hàng loạt tính năng mới, Samsung tập trung cải thiện chất lượng phân tích dữ liệu và khả năng đưa ra những gợi ý có giá trị sử dụng thực tế, giúp AI trở thành một phần của trải nghiệm hằng ngày.

Quan trọng hơn, Galaxy Watch8 cho thấy hướng phát triển nhất quán của Samsung trong lĩnh vực thiết bị đeo. Đồng hồ thông minh không còn đơn thuần là phụ kiện đi kèm điện thoại, mà ngày càng đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái Galaxy AI, cung cấp dữ liệu để các tính năng chăm sóc sức khỏe hoạt động chính xác và cá nhân hóa hơn theo từng người dùng.

Đến năm 2026, Samsung tiếp tục mở rộng hướng đi này với Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra2. Hai mẫu đồng hồ mới tiếp tục phát triển các tính năng Galaxy AI và Samsung Health, đồng thời nâng cấp trải nghiệm theo dõi sức khỏe, luyện tập cũng như khả năng đồng hành cùng người dùng trong nhiều hoạt động thường nhật.

Nếu Galaxy Watch8 từng được Better Choice Awards 2025 ghi nhận nhờ những đổi mới trong công nghệ chăm sóc sức khỏe, thì Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra2 đang tiếp tục kế thừa định hướng đó. Với những nâng cấp vừa được Samsung giới thiệu, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện tại Better Choice Awards 2026, nối dài hành trình của dòng Galaxy Watch trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông minh.