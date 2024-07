Trứng mua về đừng cho tủ lạnh, làm theo 2 cách này để vài tháng không hỏng

Trứng là nguyên liệu không thể thiếu trong các gian bếp. Dù là luộc, rán, hấp hay chế biến theo công thức nào, trứng đều có thể tạo thành những món ngon hấp dẫn.

2 cách bảo quản trứng không cần tủ lạnh để vài tháng không hỏng

Không chỉ được chế biến trực tiếp thành các món đưa cơm, trứng còn là nguyên liệu phụ nhưng không thể thiếu trong rất nhiều món ăn của cả phương Đông lẫn phương Tây, vì vậy nhu cầu về thực phẩm này của các gia đình rất lớn. Hầu như nhà ai cũng tích trữ sẵn trứng trong nhà thường xuyên để dùng bất cứ khi nào cần. Tủ lạnh là nơi cất trữ trứng phổ biến nhất, nhưng chưa phải là hiệu quả.

Bảo quản trứng trong tủ lạnh cần lưu ý thời hạn sử dụng. (Ảnh: Sohu)

Trứng mua về không cần cho tủ lạnh, làm theo 2 cách này để vài tháng không hỏng:

Muốn trứng bảo quản được lâu hơn, bạn cần để chúng cách xa không khí và vi khuẩn nhất có thể. Cách bảo quản trứng bằng dầu ăn đáp ứng điều này. Khi trứng mua về, bạn nên làm sạch bằng khăn ẩm, sau đó đổ dầu ăn vào bát và lăn từng quả trứng vào dầu.

Dầu ăn sẽ tạo thành một lớp áo để bảo vệ trứng, giúp trứng không bị không khí và vi khuẩn lọt vào trong. Bạn đặt những quả trứng đã tráng dầu vào túi nhựa sạch, ép không khí ra ngoài càng nhiều càng tốt và đóng kín túi lại

Cuối cùng, bạn đặt túi nhựa đựng trứng ở nơi khô ráo, thoáng mát. Phương pháp này có thể giúp bảo quản trứng trong vài tháng mà không lo bị hỏng.

Trứng mua về đừng cho tủ lạnh, làm theo cách này để vài tháng không hỏng: Nhúng trứng vào dầu ăn để tạo lớp bảo vệ. (Ảnh: Sohu)

Bảo quản trứng bằng gạo

Gạo là thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Gạo chống ẩm mốc, tạo môi trường tương đối khô ráo và không dễ sinh sôi vi khuẩn. Vì vậy, chúng ta cũng có thể dùng gạo để bảo quản trứng.

Bạn cần chuẩn bị một vật chứa lớn như bình thủy tinh hoặc khay nhựa, đổ gạo đầy khoảng 1/3, sau đó vùi trứng trong gạo sao cho ngập 1/2 quả, để đầu nhỏ của quả trứng ở phía dưới. Biện pháp này sẽ giúp cách ly không khí và độ ẩm hiệu quả, đồng thời kéo dài thời hạn sử dụng của trứng.

Cuối cùng, bạn đậy nắp thật kín và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Phương pháp này còn có thể bảo quản trứng hơn nửa năm mà không bị hư hỏng.

Gạo sẽ tạo môi trường khô ráo, chống vi khuẩn. (Ảnh: Sohu)

Lưu ý khi bảo quản trứng

Để kéo dài hạn sử dụng của trứng, bạn cần lưu ý cách làm sạch khi mua về. Nhiều người rửa trứng bằng nước khiến nước ngấm vào quả trứng, rút ngắn thời hạn sử dụng của chúng. Nguyên nhân là trên bề mặt trứng có một lớp bảo vệ tự nhiên, được gọi là lớp biểu bì, có thể ngăn chặn sự xâm nhập của không khí và vi khuẩn, đồng thời duy trì độ ẩm và chất dinh dưỡng bên trong. Việc rửa bằng nước sẽ phá hủy lớp bảo vệ này, khiến trứng dễ bị hỏng hơn.

Phương pháp đúng là lau sạch vỏ trứng bằng khăn ẩm. Nếu có vết bẩn khó loại bỏ, bạn đừng dùng lực quá mạnh vì có thể làm hỏng lớp biểu bì. Lau xong, hãy đặt chúng vào khay đựng trứng hoặc hộp đựng khác theo nguyên tắc đầu nhỏ ở dưới, đầu to ở trên Lý do là phần đầu to có một lớp khí, có thể thích ứng với tác động của sự thay đổi nhiệt độ và áp suất lên quả trứng. Cách này sẽ giúp trứng giữ được màu sắc và hương vị thơm ngon.

Nếu bạn chọn cách trữ trứng trong tủ lạnh, nên để chúng cách xa các thực phẩm khác để tránh bị ảnh hưởng bởi mùi hôi hoặc vi khuẩn. Trứng bảo quản trong tủ lạnh cũng nên được ăn càng sớm càng tốt và thường xuyên kiểm tra xem có bị hư hỏng không.