Tối 3/10, Gala Better Choice Awards (BCA) 2025 diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc hoành tráng, kết hợp giữa công nghệ, ánh sáng và âm nhạc. Sự kiện do Công ty cổ phần VCCorp và NIC đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, được xem là một trong những giải thưởng uy tín nhất nhằm tôn vinh, đề cao, cổ vũ và khuyến khích những giá trị Đổi mới sáng tạo được áp dụng trong thực tế nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng.

Nếu như nhiều nghệ sĩ trước đó đã khuấy động không khí bằng những màn trình diễn trẻ trung, sôi động, thì phần xuất hiện của Trúc Nhân ở cuối chương trình thực sự là cái kết hoàn hảo, vừa thăng hoa về âm nhạc vừa bùng nổ cảm xúc.

Hát live đỉnh cao, loạt hit gây bùng nổ

Trúc Nhân khiến khán giả như "vỡ òa" khi lần lượt thể hiện loạt ca khúc đình đám: Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm và Made in Vietnam. Vốn nổi tiếng là nghệ sĩ có phong cách trình diễn độc đáo và giọng hát nhiều nội lực, lần này nam ca sĩ tiếp tục chứng minh bản lĩnh sân khấu khi hát live cực kỳ chắc chắn, thậm chí còn "đã tai" hơn bản thu phòng.

Trúc Nhân xuất hiện ấn tượng với Có không giữ mất đừng tìm

Không chỉ đơn thuần là ca hát, Trúc Nhân còn dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thật bất ngờ và Bốn chữ lắm gợi lại cả một bầu trời ký ức của những năm mà nhạc Việt từng bùng nổ với giai điệu tươi vui, tinh nghịch. Nhiều khán giả không giấu được sự phấn khích, đồng loạt hát theo, tạo nên một bầu không khí giao hòa tuyệt vời giữa nghệ sĩ và người xem.

Ca khúc Bốn chữ lắm "làm mưa làm gió" một thời

Màn trình diễn Thật bất ngờ của Trúc Nhân

Made in Vietnam – màn trình diễn đỉnh cao mang đậm dấu ấn truyền thống

Điểm nhấn đặc biệt nhất của Trúc Nhân trong đêm Gala chính là ca khúc Made in Vietnam. Nam ca sĩ xuất hiện trong tà áo dài đỏ nổi bật, vừa mang nét truyền thống vừa toát lên sự sang trọng. Kết hợp cùng vũ đoàn Bước Nhảy và Xstep, phần trình diễn được dàn dựng công phu với ánh sáng rực rỡ, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hiện đại vừa gợi niềm tự hào văn hóa Việt Nam.

Trúc Nhân bùng nổ với ca khúc Made in Vietnam, kết lại đêm Gala hoành tráng

Không khí tại khán phòng như bùng nổ khi giai điệu quen thuộc cất lên, khán giả vừa thưởng thức vừa vỗ tay hòa nhịp, biến phần trình diễn trở thành màn kết hoành tráng nhất của đêm Gala. Tinh thần mà ca khúc truyền tải cũng vô cùng phù hợp với thông điệp của Better Choice Awards – khuyến khích sáng tạo và tôn vinh những giá trị Việt.

Khép lại Gala trong tiếng vỗ tay kéo dài

Có thể nói, sự xuất hiện của Trúc Nhân đã mang đến một cái kết trọn vẹn cho Gala Better Choice Awards 2025. Không chỉ bởi loạt hit "siêu xịn" mà còn nhờ giọng hát live đỉnh cao, thần thái ngập tràn năng lượng cùng khả năng khuấy động sân khấu.

Trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay kéo dài của khán giả, Trúc Nhân rời sân khấu, để lại dư âm khó quên cho một đêm Gala đặc sắc. Gala BCA 2025 không chỉ là nơi tôn vinh đổi mới sáng tạo, mà còn thực sự trở thành sự kiện văn hóa – giải trí đẳng cấp, nơi âm nhạc và công nghệ hòa quyện để đem đến trải nghiệm vừa đã tai, vừa mãn nhãn.