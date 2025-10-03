Không khí Gala Better Choice Awards 2025 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang khiến hàng nghìn khách mời choáng ngợp. Bên cạnh những giây phút vinh danh trang trọng, chương trình năm nay còn được dàn dựng công phu như một “bữa tiệc nghệ thuật” hoành tráng, kết hợp giữa xe hơi, âm nhạc và công nghệ ánh sáng hiện đại, mang đến trải nghiệm khó quên cho khán giả.

Giữa dàn khách mời nổi bật, sự xuất hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất.

Diện mạo rạng ngời cùng thần thái cuốn hút, nữ ca sĩ nhanh chóng “đốt cháy” sân khấu với loạt ca khúc đình đám: Never Enough (Benj Pasek & Justin Paul), Bớt diễn đi anh (Lê Minh Hiếu) và Cầu vồng lấp lánh (Hứa Kim Tuyền). Với sự phối hợp ăn ý cùng vũ đoàn Xstep, Dương Hoàng Yến đã giúp sân khấu như vỡ òa trong không khí cuồng nhiệt.

Đặc biệt, trong màn trình diễn Cầu vồng lấp lánh, Dương Hoàng Yến không chỉ khoe giọng hát giàu cảm xúc mà còn gây bất ngờ khi trực tiếp thổi kèn Melodica trên sân khấu, mang đến phần biểu diễn độc đáo khiến khán giả trầm trồ khen ngợi và công nhận tài năng đa dạng của nữ ca sĩ.

Cầu vồng lấp lánh - Dương Hoàng Yến

Bớt diễn đi anh - Dương Hoàng Yến

Never Enough - Dương Hoàng Yến

Gala Better Choice Awards 2025 - lễ công bố và trao giải cho bốn hệ thống giải thưởng lớn. Bao gồm Consumer Finance Awards vinh danh các giải pháp tài chính tiêu dùng xuất sắc, Smart Choice Awards ghi nhận những lựa chọn thông minh trong đời sống, Innovative Choice Awards tôn vinh đổi mới sáng tạo, và Car Choice Awards (CCA) dành cho ngành ô tô.

Lễ công bố và trao giải Better Choice Awards 2025 là điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2025), tổ chức từ ngày 1 đến 3/10 tại NIC Hòa Lạc với hơn 200 gian hàng trưng bày, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ lớn, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế và nhiều startup.

Sự kiện được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và NIC, với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất về lựa chọn thông minh của người tiêu dùng Việt Nam.