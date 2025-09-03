Trong buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngoài phần diễu hành của các nghệ sĩ thì khán giả còn được thưởng thức loạt tiết mục văn nghệ hoành tráng. Đội hình nghệ sĩ trình diễn trong sáng 2/9 quy tụ nhiều gương mặt đình đám như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc,... Nhưng sau khi tiết mục khép lại, cư dân mạng đổ dồn sự chú ý cho Trúc Nhân bởi dòng trạng thái không thể lầy lội hơn.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ kể rằng mình đã make up từ 10h30 tối hôm trước, có mặt tại điểm tập kết từ rạng sáng, chờ tới tận gần trưa mới được bước ra sân khấu. Thế nhưng khi lên sóng, khung hình highlight của Trúc Nhân lại vô tình bị… đoàn múa rồng che gần hết. Không cam chịu, Trúc Nhân lập tức đăng status "than thở" mà đọc lên ai cũng phải bật cười.

"Em makeup lúc 10h30 tối ngày 1/9. Em có mặt ở điểm tập kết lúc 1h30 sáng ngày 2/9. Em ngoan ngoãn chờ đợi gần 6 tiếng để đến lượt mình xuất hiện và cất cao giọng hát của bản thân. Khi tiến vào quảng trường Ba Đình, tim em như nổ tung vì tự hào và hạnh phúc, em thấy thiêng liêng và xúc động vô cùng, em không biết nói sao cho hết sự vinh dự của bản thân khi được biểu diễn ở thời khắc lịch sử huy hoàng của Đất Nước và còn là trước lăng Bác. Tới khúc em hát 2 câu solo của mình, em thấy xa xa có múa rồng đang tiến tới rất dũng mãnh... nhưng em không nghĩ là nó tới mức độ này. Flex cái gì nữa bây giờ...".

Dày công trang điểm từ tối 1/9 và đây là hình ảnh Trúc Nhân lên sóng truyền hình

Ngay trong tối, VTV bất ngờ có pha xử lý cực tinh tế: đăng ngay loạt ảnh full HD, bắt cận từng khoảnh khắc Trúc Nhân biểu diễn. Trong khung hình do nhà đài tung ra, nam ca sĩ xuất hiện với visual sáng bừng, lớp trang điểm lán mịn không tì vết - như cách bù lại công sức đầu tư make up từ tận tối hôm trước của Trúc Nhân.

Không chỉ thế, thần thái khi cất giọng hát và những động tác tay đầy cảm xúc của Trúc Nhân cũng được "bắt trọn", khiến người xem cảm nhận được sự tự hào, hạnh phúc mà nam ca sĩ chia sẻ. Bên cạnh đó, khi có nhiều khán giả nhắc tên Đức Phúc cũng bị che khi lên sóng, VTV đã lần nữa "trả suộc không che" của nam ca sĩ. Cộng đồng mạng rần rần thả tim, vừa thương vừa khen VTV quá tinh tế khi bù lại trọn vẹn khoảnh khắc cho các nghệ sĩ trình diễn.

VTV đăng ảnh Trúc Nhân trong tiết mục văn nghệ, kèm dòng trạng thái: "Gửi đến ca sĩ Trúc Nhân phiên bản 'không che' bởi đội múa Rồng"

Nhà đài tung hình ảnh bắt trọn khoảnh khắc trình diễn, bù công sức chuẩn bị công phu của nam ca sĩ

Khoảnh khắc đẹp của Đức Phúc do VTV đăng tải

Tưởng chừng câu chuyện đến đây là trọn vẹn, nhưng Bùi Công Nam lại viết tiếp diễn biến mới. Theo đó, Bùi Công Nam cũng là nghệ sĩ góp mặt trong Khối Văn hoá - Thể thao diễu hành 2/9. Sau buổi lễ, nam ca sĩ khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả khi chia sẻ khoảnh khắc lọt thỏm trong khung hình lên sóng. Trong ảnh, người xem chỉ thấy vai của Bùi Công Nam, còn mặt mũi hoàn toàn bị khuất sau mấn đội đầu của diễn viên Vân Trang. Ngỡ sẽ khoe được khung ảnh tự hào nhưng ai dè lên hình thì theo cách khó đỡ.

Thế nên, khi VTV "trả suộc không che" cho Trúc Nhân và Đức Phúc, Bùi Công Nam liền có động thái. Trong nhóm chat với fan, nam ca sĩ giả vờ lẫy nhẹ nhà đài: "VTV thương Nhân chứ đâu có thương mình...", kèm theo đó là chia sẻ đường link bài hát nổi tiếng của Trúc Nhân - Người Ta Có Thương Mình Đâu. Hành động lầy lội của Bùi Công Nam khiến netizen cười không ngớt.

Bùi Công Nam "ẩn thân chi thuật" trong cái mấn đội đầu của Vân Trang

Bùi Công Nam giả vờ lẫy nhẹ khi thấy Trúc Nhân - Đức Phúc được nhà đài "ưu ái"

Không lâu sau đó, VTV liền có câu trả lời cho Bùi Công Nam khi đăng tải bức ảnh chụp lại khoảnh khắc nam ca sĩ cùng các đồng nghiệp đứng trên bục biểu diễn. Bùi Công Nam vẫn đứng cạnh Vân Trang nhưng lần này thì được zoom cận visual. Không những vậy, trong ảnh còn có màn lộ diện rõ mồn một của Trương Thế Vinh với chất lượng hình ảnh "nét nèn nẹt", bù cho loạt ảnh tự chụp có 1-0-2 của nam diễn viên trước đó.

Chỉ trong vài tiếng, loạt hành động dỗ dành của VTV đã viral khắp cõi mạng. Netizen đồng loạt khen ngợi độ duyên dáng của Trúc Nhân, sự hài hước của Bùi Công Nam và đặc biệt là cách xử lý khéo léo, đầy tinh tế của VTV.

Bùi Công Nam - Trương Thế Vinh tươi tắn trong khung hình được VTV tìm kiếm vài giờ đồng hồ