Vụ việc Rosé (BLACKPINK) bị tạp chí danh tiếng ELLE UK cắt khỏi bức ảnh "bộ tứ mỹ nhân Saint Laurent", chỉ giữ lại Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli XCX trong bài đăng trên MXH, gây dậy sóng dư luận những ngày qua. ELLE UK bị cáo buộc phân biệt đối xử với Rosé. Tuy nhiên, tạp chí này đã lên tiếng phủ nhận có hành vi thiếu trọng với thành viên nhóm BLACKPINK. ELLE UK giải thích rằng do vấn đề kích thước ảnh nên Rosé đã bị cắt khỏi ảnh nhóm và gửi lời xin lỗi đến nữ idol. Tuy nhiên, lời xin lỗi này bị người hâm mộ đánh giá là quá muộn màng và không đủ thuyết phục.

Giữa lúc này, dân tình bỗng nhớ lại không chỉ ELLE UK mà gần đây Jennie cũng có động thái xóa ảnh Rosé đầy bất thường. Theo đó, vào giữa tháng 7, Jennie đã đăng tải 1 loạt khoảnh khắc hậu trường từ show DEADLINE của BLACKPINK tại Los Angeles (Mỹ). Bài đăng gồm ảnh nhóm, ảnh chụp chung với từng thành viên. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Jennie đã gỡ bỏ ảnh chụp cùng với Rosé, chỉ giữ lại ảnh của mình với Lisa, Jisoo.

Jennie xóa vội bức ảnh chụp chung với Rosé sau khi đăng lên trang cá nhân

Cô lại giữ nguyên ảnh chụp chung với Lisa, Jisoo

Đáng chú ý, bức ảnh chụp cùng Rosé bị Jennie cho "bay màu" chỉ đơn thuần ghi lại cảnh họ tựa đầu lên vai nhau, không có chi tiết gì nhạy cảm hay sự cố trang phục khiến 2 nữ idol hớ hênh. Đến ngày 28/7, Jennie tiếp tục gây khó hiểu khi đăng ảnh cùng Rosé nhưng dùng icon che mặt đồng đội đi.

Jennie khiến cộng đồng fan dậy sóng khi đăng ảnh che mặt Rosé sau vụ xóa ảnh

Hành động của Jennie gây tranh luận dữ dội trên MXH. Nhiều người cho rằng Jennie đang có thái độ thiếu tôn trọng với Rosé khi công khai đăng tải khoảnh khắc thân thiết rồi vô duyên vô cớ xóa đi, che mặt người khác. Số khác lại cho rằng động thái xóa ảnh và che mặt này phản ánh mối quan hệ không mấy tốt đẹp, đã xảy ra xích mích giữa Jennie và Rosé trong ngày BLACKPINK tái hợp.

Bên cạnh đó, cũng có người hâm mộ suy đoán không loại trừ khả năng Jennie xóa ảnh hoặc che mặt Rosé lại đều theo yêu cầu của giọng ca APT. Vì vậy, fan BLACKPINK cho rằng khán giả không nên suy diễn tiêu cực quá mức về mối quan hệ giữa Rosé và Jennie khi chưa biết rõ nội tình.

Hành động xóa ảnh, che mặt Rosé của Jennie bị đánh giá thiếu tôn trọng đồng nghiệp

Giữa nghi vấn "cơm không lành canh không ngọt" với Jennie, đến ngày 11/8, Rosé đã có màn "trả đũa" đối với đồng đội. Trên Instagram, "đóa hồng nước Úc" đăng ảnh che mặt cô bạn cùng nhóm. Tuy nhiên, emoji cô chọn che mặt Jennie lại là bánh bao mandu - biệt danh của Jennie. Ngay sau đó, Rosé cũng đăng ảnh thân thiết bên Jennie để chứng minh rằng mối quan hệ cũng họ vẫn tốt đẹp.

Rosé "trả đũa" bằng cách che mặt Jennie như cách cô từng bị người chị cùng nhóm đối xử

Nguồn: KoreaBoo, Kbizoom