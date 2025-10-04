(S)TRONG Trọng Hiếu lái xế hộp lên sân khấu Gala Better Choice Awards (BCA), hát hay nhảy siêu đẹp hit Khó báu làm mê hoặc khán giả

Tối 3/10, Gala Better Choice Awards (BCA) 2025 diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc đã mang đến một đêm bùng nổ cảm xúc cho các khán giả. Sự kiện do Công ty cổ phần VCCorp và NIC đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, được đánh giá là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu về lựa chọn thông minh của người tiêu dùng Việt Nam.

Ban tổ chức đã thiết kế sân khấu với concept "thành phố thông minh, thành phố công nghệ", biến không gian thành một đô thị thu nhỏ – nơi ánh sáng, xe hơi, công nghệ và con người hòa quyện. Không chỉ là lễ trao giải, BCA 2025 còn trở thành bữa tiệc thị giác và âm nhạc, nơi khán giả được tận hưởng những màn trình diễn đẳng cấp.

Trọng Hiếu "lái xế hộp" lên sân khấu, bùng nổ cùng Kho báu

(S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện cực ngầu với ca khúc Thú Vị Hơn Vậy

Trong dàn nghệ sĩ biểu diễn, (S)TRONG Trọng Hiếu để lại dấu ấn đặc biệt khi xuất hiện cùng xế hộp cực kỳ ấn tượng. Nam ca sĩ diện trang phục đỏ nổi bật, phong thái ngôi sao và những bước nhảy cuốn hút khiến khán giả reo hò không ngớt.

(S)TRONG Trọng Hiếu đem hit Kho báu lên sân khấu Gala Better Choice Awards (BCA)

Trọng Hiếu lần lượt trình diễn các ca khúc Thú vị hơn vậy , Rise Up và đặc biệt là siêu hit Kho báu . Sự kết hợp giữa giọng hát giàu cảm xúc, vũ đạo điêu luyện cùng sự hỗ trợ máu lửa của vũ đoàn Xstep đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ, khiến khán giả không thể rời mắt.

(S)TRONG Trọng Hiếu trình diễn ca khúc Rise up

Lễ trao giải tôn vinh sự đổi mới và sáng tạo

Trong khung giờ từ 18h00 – 21h40, Gala Better Choice Awards 2025 đã công bố và trao giải cho bốn hệ thống giải thưởng lớn: Consumer Finance Awards, Smart Choice Awards, Innovative Choice Awards và Car Choice Awards . Đây là những hạng mục quan trọng nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phục vụ lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Với sự kết hợp giữa không gian sân khấu đỉnh cao, màn trình diễn âm nhạc sôi động và phần trao giải trang trọng, Gala BCA 2025 đã khẳng định vị thế của mình như một trong những sự kiện văn hóa – giải trí đáng mong chờ nhất trong năm.