BS Nguyễn Thành Trung (Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) chia sẻ, gần đây, anh cũng tiếp nhận nhiều trường hợp đi trữ trứng dù còn khá trẻ.

31 tuổi: Đi trữ trứng sau khi ly hôn

Một trong những trường hợp đó khiến BS Trung nhớ mãi là một phụ nữ sinh năm 1994 (quê Hải Phòng). Khi đến gặp bác sĩ, cô tâm sự mình mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Cuộc hôn nhân không vui vẻ, không có màu hồng và cũng không con cái.

BS Nguyễn Thành Trung đang tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Không phải vì chưa muốn có con nên hôn nhân rạn nứt. Người phụ nữ này từng điều trị hiếm muộn nhưng chưa may mắn như nhiều chị em khác. Khi chưa tìm thấy tia hi vọng le lói thì cuộc hôn nhân đã nhanh vội đi đến hồi kết. Vì chưa chắc chắn chuyện tương lai ra sao, liệu mình có thể có khả năng làm mẹ khi tuổi ngày càng nhiều, người phụ nữ này đã quyết định đến tìm hiểu và quyết định trữ trứng ở tuổi 31.

Theo BS Trung, đây đang là xu hướng tại Việt Nam. Riêng tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội, xu hướng phụ nữ đi trữ trứng hiện nay khá đông đảo, khác hẳn tình trạng 4-5 năm trước dù đây không phải kỹ thuật gì quá đỗi mới mẻ, thế giới đã áp dụng từ lâu.

Tình trạng trữ trứng gia tăng xuất phát từ 2 nguyên nhân. Một là khi đến khám, bệnh nhân phát hiện ra tình trạng bệnh lý, được bác sĩ tư vấn nên trữ trứng. Hai là có những chị em tự tìm hiểu và đến để trữ noãn.

"Trung bình cứ 100 ca đến để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thì có 5-10 ca sẽ trữ lại noãn, với mục đích sử dụng trong tương lai", BS Trung cho biết thêm.

Xu hướng phụ nữ đi trữ trứng hiện nay khá đông đảo, khác hẳn tình trạng 4-5 năm trước.

Trữ trứng là gì?

BS Nguyễn Thành Trung chia sẻ, thuật ngữ "trữ trứng" rất quen thuộc, dễ hiểu, được nhiều người sử dụng nhưng thuật ngữ chuẩn xác nhất phải là "trữ noãn".

Trữ noãn đơn giản được hiểu như này: Đối với chu kỳ bình thường, tự nhiên thì sẽ có 1 quả trứng lớn lên, phát triển, xảy ra hiện tượng phóng noãn. Noãn nằm trong trứng, thông thường sẽ gặp tinh trùng, thụ tinh và tạo ra phôi. Còn đối với trữ trứng, bác sĩ có thể lấy trứng tự nhiên, có thể kết hợp kích trứng.

"Ví dụ, chu kỳ của 1 phụ nữ có 10 trứng chẳng hạn, nếu không can thiệp kích trứng, có thể sẽ có 1 quả lớn lên, rụng và phóng noãn. Khi kích trứng, bác sĩ sẽ sử dụng các thuốc nội tiết để 10 quả trứng cùng lớn lên và lấy hết. Nếu không làm thế thì lượng trứng còn lại cũng sẽ mất đi", BS Trung giải thích.

Vậy nên, thuật ngữ chuẩn xác nhất gọi là trữ noãn. Tức là, bác sĩ sẽ lấy tế bào noãn ra, loại bỏ tế bào xung quanh của nó và đem đi trữ, cất ở môi trường nitơ lỏng, -196 độ C.

Trữ trứng đang là xu hướng tại Việt Nam.

Những ai nên thực hiện trữ trứng?

- Chị em đang muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa có ý định kết hôn...

- Chị em có vấn đề liên quan chỉ định y tế như mắc bệnh ung thư như ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư tuyến giáp... Nguyên nhân bởi việc điều trị ung thư liên quan đến hóa chất, phóng xạ, gây ảnh hưởng dự trữ buồng trứng.

- Chị em có can thiệp ảnh hưởng trực tiếp đến dự trữ buồng trứng như lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng…

Hiện nay, chị em phụ nữ thường có xu hướng trì hoãn việc kết hôn và sinh con để tập trung cho sự nghiệp, nhưng ít ai biết rằng khả năng sinh sản lại có giới hạn theo tuổi tác. Vì vậy, việc thăm khám sức khỏe sinh sản định kỳ để đánh giá mức độ dự trữ buồng trứng là vô cùng cần thiết.

Nếu kết quả cho thấy buồng trứng đang suy giảm hoặc bạn chưa có ý định lập gia đình trong vài năm tới, thì trữ đông trứng chính là giải pháp thông minh, giúp chủ động gìn giữ "vốn liếng làm mẹ" một cách an toàn và hiệu quả. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho tương lai mà còn là hành động thể hiện sự trân trọng và đầu tư cho hạnh phúc của chính mình.