"Em 31 tuổi, công việc ổn định, đi du lịch khắp nơi, cuộc sống rất thoải mái. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện làm mẹ sau này thì lại lo lắng. Em chưa sẵn sàng kết hôn, nhưng nếu mai này không sinh được con thì sao?", Minh (TP.HCM) trải lòng về lý do cô tìm đến dịch vụ trữ trứng tại Bệnh viện Từ Dũ.

Câu chuyện của Minh là hình ảnh phản chiếu của nhiều phụ nữ ngoài 29, 30 tuổi hiện nay: Chưa muốn ràng buộc hôn nhân, hoặc còn mải phát triển sự nghiệp, nhưng vẫn khao khát làm mẹ. Và trữ trứng, đông phôi đang trở thành chiếc "bảo hiểm sinh sản" giúp họ an tâm hơn.

Không vội lấy chồng, nhưng tương lai luôn muốn làm mẹ

Minh kể rằng cô từng bị gia đình thúc ép chuyện hôn nhân. Nhưng với cô, kết hôn không còn là "nghĩa vụ", mà là một lựa chọn. "Tình yêu có thể chờ, nhưng khả năng sinh sản thì không. Nếu trữ trứng từ bây giờ, em sẽ nhẹ lòng hơn, không phải ép mình cưới chỉ vì sợ muộn màng".

Nghe qua thì "ngược đời", nhưng với nhiều chị em trẻ thành thị, đây lại là quyết định rất hợp lý: Giữ cho mình quyền chủ động làm mẹ, dù tương lai có đi theo hướng nào.

Chưa sinh đủ con, trữ trứng... cho chắc

Không chỉ phụ nữ độc thân mới tìm đến trữ trứng. Chị Hương (33 tuổi, Hà Nội) đã có bạn đời nhưng mới có 1 con. Cả hai đều thống nhất sinh con thứ 2 muộn để còn chuẩn bị thêm về kinh tế và dành thời gian cho con đầu.

"Chúng tôi đều đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Cả hai muốn tập trung vào sự nghiệp và thời gian cho con đầu, rồi mới có thêm con. Nhưng chờ đến lúc đó thì tôi cũng đã gần 40, trứng sẽ không còn tốt như bây giờ. Vì thế, vợ chồng bàn nhau trữ trứng để yên tâm", chị Hương nói.

Câu chuyện của Hương cho thấy, trữ trứng không chỉ là "giải pháp cho gái ế" như nhiều người vẫn nghĩ, mà còn là cách các cặp đôi hiện đại quản lý kế hoạch sinh con.

Lo sợ vô sinh, trữ trứng, đông phôi ngay khi còn khỏe

Một động lực khác khiến chị em tìm đến trữ trứng là nỗi lo vô sinh, hiếm muộn. Lan Anh (36 tuổi, Đà Nẵng) tâm sự: "Trong gia đình mình từng có người bị buồng trứng đa nang, khó có con. Bản thân mình cũng không còn trẻ nữa, nên mình nghĩ tốt nhất là trữ khi trứng còn khỏe, đừng để đến lúc cơ thể xuống cấp rồi mới chạy chữa".

Theo chị, quyết định này vừa để chuẩn bị cho bản thân, vừa để gia đình bớt lo lắng: "Ít nhất mình có phương án B, đỡ ám ảnh bởi cụm từ hiếm muộn".

Muốn giữ quyền lựa chọn cho tương lai

Ở tuổi 29, Hà (kế toán, làm việc tại TP.HCM) không vội vàng chuyện chồng con, nhưng cô cũng không muốn "đánh cược" với thời gian: "Xung quanh mình, nhiều chị 35–37 tuổi bắt đầu chạy chữa hiếm muộn, nhìn mà xót. Mình nghĩ, thay vì ngồi lo lắng, sao không chuẩn bị sớm? Trữ trứng giống như gửi tiết kiệm: Có thì dùng, không thì thôi, nhưng mình luôn có sự lựa chọn".

Trữ trứng, đông phôi - Lựa chọn riêng tư nhưng đầy ý nghĩa

Các chuyên gia nhận định, thực tế, trữ trứng ở Việt Nam vẫn còn khá mới. Chi phí cho một lần lấy và bảo quản trứng không nhỏ, lại kèm theo khoản phí hàng năm. Chưa kể, nhiều chị em vẫn gặp rào cản tâm lý khi chia sẻ với cha mẹ, sợ bị đánh giá kỳ cục, sợ bị nói là lập dị...

Nhưng qua câu chuyện của 4 phụ nữ trên: Trữ trứng mang đến cho họ sự yên tâm và một cảm giác chủ động. Nhiều chị em không còn bị áp lực phải lấy chồng gấp, sinh con gấp. Hoặc có chồng rồi vẫn duy trì cuộc sống nhàn nhã, có thời gian sống theo ý mình, mà vẫn giữ cơ hội làm mẹ...

Trữ trứng không chỉ là câu chuyện y học, mà còn là câu chuyện về quyền lựa chọn. Có người muốn giữ cơ hội làm mẹ dù chưa muốn lấy chồng; có người đã có bạn đời nhưng muốn hoãn sinh con; có người lo sợ bệnh tật, vô sinh... Dù lý do khác nhau, tất cả đều xuất phát từ khát khao rất giản dị: Được làm mẹ theo cách của riêng mình.

Chúng ta có thể chờ tình yêu, có thể chờ một đám cưới. Nhưng cơ hội làm mẹ thì không nên để vuột mất. Trữ trứng, là cách giữ cho mình một tương lai không tiếc nuối.

