Trong mùa dịch, hãy bổ sung 12 món ăn này vào mâm cơm của bạn để “gia cố” hệ miễn dịch, giúp chống lại virus

1. Trái cây có múi

Các loại quả có múi bao gồm: bưởi, cam, quýt, chanh... đều là những loại chứa rất nhiều vitamin C. Trong khi đó, vitamin C có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống miễn dịch của cơ thể, làm tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu từ đó giúp bạn chống lại nhiễm trùng.

Cơ thể người không thể tự sản xuất hay lưu trữ vitamin C, chính vì vậy bạn cần phải bổ sung nó hàng ngày để có sức khỏe tốt.

2. Ớt chuông đỏ

Hóa ra, không chỉ cam, quýt mới chứa nhiều vitamin C, bạn sẽ bất ngờ khi biết ớt chuông đỏ chứa lượng vitamin C gấp đôi so với cam, quýt.

Không những thế, ớt chuông đỏ còn là một nguồn beta carotene phong phú giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, đồng thời duy trì làn da khỏe mạnh.

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin A, C và E, cũng như nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ khác, chính vì vậy loại rau này là một trong những loại rau tốt nhất bạn nên ăn thật nhiều để phòng ngừa bệnh tật.

4. Củ tỏi

Theo Trung tâm Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp Quốc gia (Mỹ), tỏi là thực phẩm có tác dụng làm giảm huyết áp và làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Không những thế, nhờ chứa nồng độ nặng các hợp chất chứa lưu huỳnh, chẳng hạn như allicin mà tỏi có thể tăng cường hệ miễn dịch cho bạn.

5. Rau bina

Rau bina cũng nằm trong danh sách những món ăn tăng cường hệ miễn dịch do Healthline khuyến cáo bởi không chỉ vì nó giàu vitamin C, mà nó còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene, có thể làm tăng khả năng chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch.

6 . Sữa chua

Sữa chua, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp có thể kích thích hệ thống miễn dịch của bạn để chống lại bệnh tật bởi món ăn này có chứa nhiều vitamin D. Vitamin D giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và được cho là giúp tăng khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể chúng ta chống lại bệnh tật.

7. Củ nghệ

Nghệ là gia vị của rất nhiều món ăn ngon... Không những vậy, nó còn được sử dụng như một chất chống viêm trong điều trị viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Nghiên cứu được thực hiện năm 2016 bởi các nhà khoa học Mỹ cho thấy trong nghê có chứa nhiều chất curcumin có thể giúp giảm tổn thương cơ do tập thể dục.

8. Trà xanh

Cả trà xanh và trà đen đều chứa nhiều flavonoid, một loại chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, lượng EGCG trong trà xanh thực sự vượt trội. EGCG đã được chứng minh có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch. Trong khi đó, quá trình lên men khiến trà đen bị phá hủy rất nhiều EGCG.

Ngoài ra, trà xanh cũng là một nguồn axit amin tốt. Nó có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong các tế bào của bạn.

9. Quả đu đủ

Đu đủ cũng là một loại quả chứa rất nhiều vitamin C, thứ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chúng ta có thể tìm thấy 224% lượng vitamin C được đề nghị hàng ngày trong một quả đu đủ.

Không những thế, nó cũng chứa một loại enzyme tiêu hóa gọi là papain có tác dụng chống viêm và chứa lượng kali, vitamin B và folate dồi dào - tất cả đều có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn.

10. Quả kiwi

Giống như đu đủ, kiwi có đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm folate, kali, vitamin K và vitamin C. Vitamin C giúp tăng các tế bào bạch cầu để chống nhiễm trùng, trong khi các chất dinh dưỡng khác của kiwi giữ cho cơ thể bạn hoạt động bình thường.

11. Thịt gia cầm

Các loại thịt gia cầm, như gà và gà tây, có chứa nhiều vitamin B6. Trong khi đó, vitamin B6 rất quan trọng đối với sự hình thành của các tế bào hồng cầu mới. Đồng thời, trong nước luộc xương gà cũng có chứa gelatin, chondroitin và các chất dinh dưỡng khác hữu ích cho việc điều trị và tăng cường miễn dịch đường ruột.

12. Động vật có vỏ

Các loại động vật có vỏ bao gồm cua, sò, tôm... chứa nhiều kẽm, có thể hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Dù kẽm không được chú ý nhiều như vitamin và khoáng chất khác, nhưng cơ thể chúng ta vẫn cần nó để các tế bào miễn dịch có thể hoạt động tốt.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý bởi dung nạp quá nhiều kẽm có thể gây ức chế chức năng hệ thống miễn dịch. Đối với đàn ông trưởng thành chỉ nên nạp 11 miligam (mg) và đối với phụ nữ là 8mg kẽm mỗi ngày.



Nguồn: Healthline