6 loại thực phẩm nên tránh ăn trước 10 giờ sáng để giữ dáng, cải thiện tâm trạng và cách ăn thay thế dành cho chị em

Khoa học và bữa sáng thường trái ngược nhau. Một mặt, ngành công nghiệp thực phẩm đã biến bữa sáng thành bữa ăn quan trọng nhất trong ngày nhưng trên thực tế, bỏ ăn sáng không thực sự dẫn tới hậu quả xấu. Mặt khác, một bữa sáng thịnh soạn, chất lượng có thể cải thiện tâm trạng của bạn, ngăn ngừa trầm cảm và giữ dáng. Có vẻ bí quyết ở đây là biết nên ăn gì và không nên ăn gì vào bữa sáng.



1. Bánh mì nướng bơ

Không giống như những gì hầu hết mọi người nghĩ, bữa sáng không nhất thiết phải là một bữa ăn không béo. Vấn đề là cần tìm đúng loại chất béo để ăn vào buổi sáng. Bơ có chứa chất béo giúp bạn phân giải vitamin nhưng nó cũng chứa rất nhiều chất béo bão hòa. Trường Y khoa Norwich, Đại học East Anglia, Anh quốc đã chứng minh rằng chất béo bão hòa có thể gây hại cho tim cũng như tăng cân.

Thay vào đó: Phết bơ đậu phộng lên món bánh mì nướng của bạn. Nghiên cứu khoa học cho thấy, đậu phộng và bơ đậu phộng nguyên chất có thể giúp bạn bớt đói trong ngày vì nó làm tăng sản xuất peptide YY - loại hormone điều chỉnh cảm giác đói.

2. Ngũ cốc ăn sáng

Ngũ cốc ăn sáng là món ăn truyền thống ở nhiều nước phương Tây nhưng bạn nên thận trọng khi lựa chọn nó cho bữa sáng. Mặc dù rất thiết thực, các loại ngũ cốc ăn sáng phổ biến nhất có chứa một lượng đường rất lớn mà sau này có thể biến đổi thành mỡ bụng.

Nghiên cứu khoa học của của các nhà nghiên cứu thuộc bang Pennsylvania cũng cho thấy, ngũ cốc ăn sáng dạng miếng nhỏ có liên quan đến mức tiêu thụ calo cao hơn bởi vì mọi người có xu hướng ăn ít ngũ cốc hơn khi miếng ngũ cốc lớn hơn.

Thay vào đó: Hãy tự chế biến và thưởng thức món yến mạch tại nhà bởi nó có chứa một lượng chất xơ lành mạnh và hầu như không có đường. Giảm lượng đường vào buổi sáng có thể giúp bạn tránh được cảm giác mệt mỏi giữa chừng. Nếu bạn vẫn thích ăn ngũ cốc dạng mảnh nhỏ, giòn, ngọt, hãy thử mua loại miếng có kích cỡ lớn hơn.

3. Bánh kếp và bánh quế

Mặc dù dễ dàng mang theo bên mình khi vội, hầu hết bánh kếp, bánh quế và bánh quy đều chứa carbohydrate tinh luyện. Điều này không hẳn là xấu, tùy thuộc vào chế độ ăn uống của bạn, nhưng carbohydrate tinh luyện có thể khiến bạn dễ cảm thấy đói trong ngày. Chúng cũng chứa ít hoặc không có chất xơ và rất nhiều chất béo chuyển hóa.

Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Công nghệ Thực phẩm, Đại học Khoa học và Công nghệ Guru Jambheshwar, Ấn Độ, cho biết những loại bánh này cho biết loại chất béo này gây hại cho sức khỏe của bạn.

Thay vào đó: Tự làm bánh ở nhà và lựa chọn bột mì loại nguyên hạt hoặc kiểm tra kỹ giá trị dinh dưỡng để mua những chiếc bánh kếp giàu chất xơ. Bạn cũng có thể chỉ cần thay thế chúng bằng bánh mì nướng nguyên hạt.

4. Sữa chua ít béo

Sữa chua không béo đã trở thành lựa chọn phổ biến cho bữa sáng. Thật không may, nó thường chứa nhiều đường để tăng hương vị, trong khi hàm lượng protein lại thấp.

Các nghiên cứu của Đại học Utrecht, Đại học Wageningen (Hà Lan), Đại học Tel-Aviv (Israel), Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London, Trung tâm nghiên cứu béo phì Obetech (Hoa Kỳ) cũng chỉ ra rằng, sữa chua nguyên chất thực sự giúp giảm cân. Tiêu thụ protein vào buổi sáng có thể khiến bạn bớt đói hơn trong ngày, mà sữa chua nguyên chất lại giàu protein.

Thay vào đó: Chọn một loại sữa chua nguyên chất không đường.

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Tim mạch và Y học, Quỹ Tim mạch Anh, Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch Glasgow, Đại học Glasgow, hầu hết các loại nước ép trái cây đều chứa nhiều đường chẳng kém nước ngọt có ga, khiến chúng trở thành một trong những lựa chọn tồi tệ nhất cho bữa sáng hoặc tiêu dùng nói chung. Nó cũng hầu như không có chất xơ.

Thật thú vị, đây lại không phải lý do nước ép trái cây là sự thay thế tồi cho bữa sáng. Uống nước ép trái cây tức là bạn không phải nhai nhưng nó sẽ khiến bạn không đủ no. Đây là lý do tại sao việc bắt đầu ngày mới bằng hoạt động nhai, tốt nhất là nhai trái cây, lại quan trọng đến vậy.

Thay vào đó: Ăn trái cây thường xuyên. Đó là một cách tuyệt vời để kích hoạt hệ thống tiêu hóa của bạn vào buổi sáng và chuẩn bị cho khả năng hấp thụ lượng calo lớn hơn trong các bữa ăn sau.

6. FODMAP

Táo, tỏi, lê, đậu và đào đều chứa các loại carbohydrate, bao gồm đường oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides và polyols, viết tắt là FODMAP.

Laura Manning, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại khoa tiêu hóa tại Trung tâm y tế Mount Sinai ở thành phố New York cho biết, chúng là những loại carbohydrate mà mọi người dễ nhạy cảm bởi vì chúng khó tiêu hóa hơn những loại khác, dẫn đến sự lên men trong dạ dày và ruột, dẫn đến cảm giác đầy hơi. Không nên tránh chúng hoàn toàn nhưng cũng chỉ nên ăn vào tầm cuối buổi sáng sau khi hệ tiêu hóa của bạn hoạt động mạnh hơn.

Thay vào đó: Ăn một lượng nhỏ những thực phẩm này kết hợp với một lượng chất béo và protein lành mạnh để giúp bạn tiêu hóa chúng.

