Không quan trọng bạn ăn ít hay nhiều, chỉ cần trong bữa ăn có những món này thì dù ăn no vẫn không sợ lên ký

Phụ nữ có nhiều nỗi sợ trong cuộc đời, nhưng có lẽ ám ảnh lớn nhất đối với các chị em là lên cân. Trước đây, trong một cuộc khảo sát trên tờ tạp chí thời trang đình đám Hoa Kỳ, có đến 8/10 người cho biết mình bị ám ảnh với cân nặng và những vùng mỡ thừa.

Nỗi sợ này hoàn toàn "chính đáng" bởi ai cũng hiểu việc thừa cân, thừa mỡ sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc và sự tự tin của bản thân. Không những thế, béo phì còn là thủ phạm gây nên bệnh gout, huyết áp cao, đau tim hay thậm chí là ung thư...

Nguyên nhân dẫn đến việc tăng cân có rất nhiều, có thể do di truyền, ít vận động, nhưng phần lớn đều đến từ thói quen ăn uống thiếu khoa học. Theo chuyên trang sức khỏe Healthline của Mỹ, việc giảm cân không nằm ở việc bạn ăn ít hay nhiều mà phụ thuộc vào cách lựa chọn thực phẩm của bạn, chỉ cần bạn chọn được đúng món ăn chứa ít calo, nhiều protein, nhiều chất xơ... thì dù ăn no bạn cũng không sợ tăng cân.



Ví dụ: 1 chiếc bánh mì chứa 500 calo và 1 miếng ức gà 200 calo đều khiến bạn no bụng nhưng nếu bạn chọn ăn ức gà thì sẽ giữ gìn vóc dáng tốt hơn.

1. Món khoai tây luộc

Nhiều người cố nhịn ăn khoai tây khi đang có ý định giảm cân, tuy nhiên đây là một hiểu biết sai lầm. Củ khoai tây nguyên chất chứa nhiều vitamin, chất xơ và dinh dưỡng quan trọng.

Không giống như khoai tây chiên, xào, món khoai tây luộc có thể hỗ trợ giảm cân bởi thành phần của nó có khả năng hấp thụ chất béo, sau đó loại bỏ qua đường tiêu hóa.

Ngoài ra, khoai tây là món ăn có hàm lượng carbohydrate tương đối cao, tinh bột của khoai tây sẽ làm đầy dạ dày của bạn, tạo cảm no lâu hơn. Hàm lượng chất xơ cao trong loại củ này cũng giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt và hiệu quả trong quá trình ăn kiêng. Và cuối cùng, nhờ chứa vitamin B6, vitamin C mà việc ăn nhiều khoai tây luộc khiến cho phụ nữ tươi trẻ và thon thả hơn.

2. Trứng

Trứng là một món ăn lành mạnh, chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu cho cơ thể, trong đó phần lòng đỏ trứng chứa một nửa lượng protein và hầu hết các dinh dưỡng.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại khoa Tâm lý, Đại học Saint Louis, Hoa Kỳ cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng sẽ tiêu thụ ít calo hơn trong suốt cả ngày so với những người ăn bánh mì cho bữa sáng. Thậm chí, món trứng còn giúp bạn ăn ít hơn tới 36 giờ sau bữa ăn.



Nếu sợ tăng cân, chị em có thể lựa chọn yến mạch, nó là một loại cháo hoặc ngũ cốc nóng và thường được sử dụng cho bữa sáng. Yến mạch chứa hàm lượng chất xơ cao, có khả năng thấm hút nước nên khiến bạn nhanh no hơn.

Đặc biệt, yến mạch có chứa nguồn chất xơ hòa tan tốt gọi là beta-glucan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbs.



Theo các nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, so với loại ngũ cốc bán sẵn thì bột yến mạch tốt hơn trong việc làm giảm sự thèm ăn, tăng cảm giác no bụng và giảm lượng calo tiêu thụ trong suốt một ngày.

4. Các loại đậu

Các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng nổi tiếng là nguồn chất xơ và protein phong phú khiến chúng ta có cảm giác no nhanh hơn. Đồng thời, chúng cũng tương đối ít calo, khiến việc giảm cân của chúng ta hiệu quả hơn.

5. Quả táo

Trái cây là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hoa quả có lượng calo thấp nên góp phần quan trọng trong việc giảm cân.

Trong đó, táo là loại quả chứa pectin, một chất xơ hòa tan giúp hạn chế sự thèm ăn và cho bạn cảm giác no. Pectin trong táo còn hỗ trợ sự trao đổi chất và hạn chế lượng chất béo hấp thụ vào trong cơ thể của bạn.

6. Hoa quả có múi

Tương tự như táo, trái cây có múi như cam, bưởi cũng chứa nhiều pectin, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng cảm giác no.

Đồng thời, các loại quả này cũng chứa hàm lượng nước cao. Cam và bưởi đều chứa hơn 87% nước, điều này giúp bạn nhanh no và nạp ít calo hơn.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ năm 2006 đã cho thấy những người thừa cân sau thời gian ăn bưởi giảm cân đáng kể so với những người dùng giả dược.



Trong một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Khoa học dinh dưỡng, Đại học Arizona, Mỹ cho thấy việc ăn bưởi đều đặn mỗi ngày trong suốt 6 tuần sẽ làm giảm đáng kể cân nặng và chu vi vòng eo.

7. Cá

Cá là thực phẩm chứa nhiều axit béo omega-3 có thể làm tăng cảm giác no ở những người thừa cân hoặc béo phì.

Cá là thực phẩm chứa nhiều axit béo omega-3 có thể làm tăng cảm giác no

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Úc vào năm 1992 cho thấy ăn cá làm tăng cảm giác no đáng kể so với thịt gà và thịt bò. Đồng thời những người ăn cá thường tiêu thụ ít hơn 11% calo so với những người hay ăn thịt bò.



8. Rau xanh

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất đương nhiên là rau xanh, loại thực phẩm này không chứa tinh bột, có lượng calo thấp nên có thể là lựa chọn hàng đầu cho bạn trong việc giảm cân.

Các loại rau như xà lách, rau bó xôi, xà lách xoăn đều chứa lượng calo vô cùng thấp, bạn có thể ăn thoải mái mà không sợ tăng cân.

Nguồn: Healthline