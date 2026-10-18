Trời nắng lười đi chợ, tôi lục tủ lạnh nấu đúng 2 món mà bố chồng tấm tắc khen ngon

Trời càng nắng, tôi càng ngại đi chợ. Nhìn đồng hồ đã gần trưa, ngoài đường nắng chang chang nên tôi quyết định mở tủ lạnh xem còn gì có thể tận dụng. May trong ngăn mát vẫn còn thịt xay, một ít mắm tép và mấy quả cà chua. Tôi chẳng cần chạy ra chợ, cứ thế làm đúng hai món nhưng đến bữa lại được bố chồng khen ngon.

Thịt chưng mắm tép thơm nức, ăn với cơm nóng là hết veo

Trong hai món, thịt chưng mắm tép là món khiến cả gian bếp thơm nức. Tôi dùng khoảng 400g thịt vai xay, 2-3 thìa mắm tép, 2 củ hành tím, 1 củ sả, một chút riềng băm, đường, nước mắm, dầu ăn và vài lát ớt.

Thịt vai nên có một chút mỡ để khi chưng không bị khô. Tôi cho thịt vào chảo đảo trên lửa vừa cho thịt săn lại và bắt đầu tiết mỡ. Sau đó thêm hành tím, sả và riềng băm, tiếp tục đảo đến khi dậy mùi thơm.

Mắm tép không nên cho ngay từ đầu vì dễ bị cháy và làm món ăn có mùi quá nồng. Tôi hạ lửa, cho mắm tép vào cùng một chút đường rồi đảo thật đều. Phần thịt được chưng từ từ cho đến khi săn lại, chuyển màu nâu vàng và mắm tép quyện thành lớp sốt sánh bám quanh từng hạt thịt.

Nếu thích ăn cay, có thể thêm vài lát ớt ở cuối. Khi thịt bắt đầu hơi xém cạnh, dậy mùi thơm đặc trưng của mắm tép thì tắt bếp. Món này không cần làm quá mặn vì còn ăn cùng cơm nóng và canh chua.

Bố chồng tôi vốn thích những món đậm đà kiểu cơm nhà. Vừa ngồi xuống, ông đã gắp một miếng thịt rồi chan thêm chút nước chưng lên cơm.

Ảnh minh họa

Canh chua sấu giúp mâm cơm ngày nóng dễ ăn hơn

Thịt chưng mắm tép có vị đậm và béo nên tôi làm thêm một nồi canh chua sấu để cân bằng. Nguyên liệu rất đơn giản, gồm vài quả sấu, cà chua, thịt băm hoặc một ít thịt thái mỏng, hành lá, rau răm và các gia vị quen thuộc.

Tôi gọt nhẹ vỏ sấu, khía vài đường quanh quả để khi nấu vị chua tiết ra nhanh hơn. Cà chua bổ múi cau. Phi thơm hành, cho cà chua vào đảo sơ rồi thêm nước. Khi nước sôi, tôi cho sấu vào nấu trước để lấy vị chua tự nhiên.

Mâm Cơm Việt Ấm Cúng _

Nếu dùng thịt băm, có thể vo thành những viên nhỏ hoặc thả trực tiếp vào nồi khi nước đang sôi. Khi thịt chín, nêm muối, nước mắm và một chút đường để vị chua dịu lại. Cuối cùng dầm nhẹ vài quả sấu ngay trong nồi, nếm đến khi đạt độ chua vừa ý rồi cho hành lá, rau răm vào và tắt bếp.

Canh sấu ngon nhất khi có vị chua thanh, thơm nhẹ và không bị gắt. Không nên dầm hết sấu ngay từ đầu vì độ chua có thể quá mạnh, đồng thời khiến nước canh dễ bị đục.

Hai món đặt cạnh nhau lại hợp đến bất ngờ. Thịt chưng mắm tép đậm đà, thơm nức và hơi béo được cân bằng bằng bát canh sấu chua thanh, nóng hổi. Chẳng có món nào cầu kỳ, cũng không phải đi chợ giữa trưa nắng, vậy mà bố chồng tôi ăn hết hai bát cơm rồi còn bảo lần sau cứ nấu như thế này.

Nhiều khi mâm cơm ngon không nằm ở số lượng món. Chỉ cần một món mặn đủ đậm đà và một món canh đủ thanh mát, bữa cơm gia đình đã có thể ngon miệng hơn rất nhiều.