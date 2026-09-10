Rẻ bèo, loại rau giàu sắt ngang thịt bò, chợ Việt bán đầy: Rau gì mà bổ dưỡng đến vậy?

Rau dền là loại rau dân dã, giá rẻ, dễ trồng và phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt. Các loại thường gặp gồm dền cơm, dền đỏ, dền trắng, có thể dùng để luộc, xào hoặc nấu canh.

Loại rau này cung cấp nhiều dưỡng chất như sắt, canxi, kali cùng vitamin A, nhóm B, C và PP. Theo bảng thành phần dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100g rau dền trắng chứa khoảng 6,1mg sắt; dền đỏ và dền cơm cũng có hàm lượng sắt đáng kể.

Rau dền còn giàu canxi. Trong 100g dền cơm có khoảng 341mg canxi, cao hơn mức khoảng 288mg ở dền đỏ và dền trắng. Vitamin A hỗ trợ sức khỏe mắt, vitamin K tham gia quá trình đông máu, trong khi folate, vitamin B6 và kali cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể.

Ảnh minh hoạ.

Nhắc đến những thực phẩm giàu sắt, tốt cho xương, nhiều người thường nghĩ ngay đến thịt bò, trứng, sữa hoặc các loại hải sản. Tuy nhiên, ngay trong những khu chợ quen thuộc, rau dền - loại rau có giá rất phải chăng.

Trên thị trường hiện có nhiều loại rau dền như dền đỏ, dền xanh, dền cơm, dền gai... Trong đó, dền đỏ được nhiều người yêu thích nhờ màu sắc bắt mắt và hàm lượng dưỡng chất phong phú.

Một ưu điểm đáng chú ý của rau dền là chứa vitamin C. Dưỡng chất này có thể hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt không heme tốt hơn khi được sử dụng cùng bữa ăn. Vì vậy, kết hợp rau dền với các thực phẩm giàu sắt khác trong chế độ ăn đa dạng có thể giúp tăng giá trị dinh dưỡng của bữa cơm.

Không chỉ có sắt, rau dền còn cung cấp chất xơ, canxi, magie, kali cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Chất xơ giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, góp phần tạo cảm giác no và xây dựng chế độ ăn cân bằng.

Canxi và magie là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể, trong đó canxi đóng vai trò quan trọng đối với hệ xương và răng. Bổ sung đa dạng các loại rau xanh trong khẩu phần ăn cũng là cách đơn giản để tăng nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Gợi ý món canh rau dền ngon, dễ làm ngày hè

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Nhờ vị ngọt tự nhiên, mềm và dễ ăn, rau dền thường được dùng để chế biến các món canh. Khi kết hợp với cua đồng, thịt băm hoặc hến, loại rau này tạo nên những món ăn dân dã, thanh nhẹ và phù hợp với bữa cơm gia đình trong những ngày nóng.

Canh rau dền nấu thịt băm

Rau dền sau khi nhặt bỏ phần già được rửa sạch, để ráo. Thịt băm có thể ướp nhẹ với gia vị rồi xào sơ cho săn lại. Sau đó thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi và cho rau dền vào.

Khi rau vừa chín, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp. Vị ngọt của thịt kết hợp với rau dền tạo nên món canh thanh nhẹ, không cầu kỳ nhưng vẫn cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất.

Đặc biệt, thịt băm bổ sung protein và sắt heme, trong khi rau dền cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất. Sự kết hợp này giúp bữa ăn đa dạng hơn thay vì chỉ sử dụng một nguồn thực phẩm.

Canh rau dền nấu hến

Nếu yêu thích những món canh có vị ngọt tự nhiên, canh rau dền nấu hến là lựa chọn đáng thử trong ngày hè.

Hến sau khi làm sạch được luộc, đãi lấy phần thịt và giữ lại nước luộc trong để nấu canh. Thịt hến có thể xào sơ với hành cho thơm rồi thêm nước, đun sôi trước khi cho rau dền vào.

Khi rau vừa chín tới, nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp. Vị ngọt của hến kết hợp với vị thanh của rau dền tạo thành món canh nhẹ bụng, dễ ăn trong những ngày thời tiết oi nóng.

Hến cũng cung cấp protein cùng một số vitamin và khoáng chất, giúp món canh có thành phần dinh dưỡng đa dạng hơn.

Rau dền bổ nhưng 4 "không" này chớ bỏ qua khi ăn

- Người bị dị ứng với rau dền cơm không nên dùng: Hiếm khi rau dền gây dị ứng. Tuy nhiên, nếu bạn từng bị nổi mẩn, ngứa ngáy, khó chịu sau khi ăn loại rau này thì không nên dùng làm thuốc chữa bệnh.

- Rau dền có tính mát nên người thuộc thể hàn, bà bầu bị hư hàn, người đang bị tiêu chảy không được khuyến khích dùng rau dền.

- Rau dền cơm chế biến chung với thịt ba ba có thể gây ngộ độc, tránh kết hợp chung hoặc sử dụng cùng thời điểm.

- Không nên hâm lại nhiều lần các món ăn, bài thuốc từ rau dền vì thành phần nitrat trong lá rau dền có thể chuyển hóa thành nitrit - một chất có khả năng gây ung thư.

Đáng chú ý trong một nghiên cứu cho thấy, thành phần acid oxalic trong rau dền có thể gây cản trở khả năng hấp thu canxi và kẽm trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi oxalate. Vì vậy, bệnh nhân bị gout, sỏi thận, viêm khớp dạng thấp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng dền cơm với tần suất liên tục trong thời gian dài.

(t/h Lao Động, Vietnamnet)