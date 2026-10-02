Đi chợ hết đúng 95k, lên mâm chồng cứ hỏi: “Nay đầu tư món đắt tiền thế?”

Cuối tháng, tôi đi chợ với đúng 95.000 đồng và chẳng có ý định làm gì cầu kỳ. Thế nhưng lúc bê mâm cơm lên, chồng nhìn đĩa sườn nướng vàng thơm rồi hỏi ngay: “Nay đầu tư món đắt tiền thế?”.

Tôi nhịn cười, bảo: “Sườn cừu đấy, ăn thử đi”.

Anh ăn được mấy miếng vẫn không nghi ngờ gì. Đến lúc tôi bật mí đó thực ra là sườn lợn được ướp theo kiểu thơm nồng, đậm vị, anh mới ngớ người. Cái hay của cách ướp này là mùi gia vị đủ thơm để át mùi đặc trưng của thịt lợn, tạo cảm giác khá giống những món sườn nướng kiểu Tây.

Mâm cơm hôm ấy có thêm bát canh lá hẹ hái ngay ngoài ban công, đĩa lạc rang giòn bùi và một đĩa dưa chuột chua ngọt. Nguyên liệu chẳng đắt đỏ nhưng đặt lên bàn lại khá “ra gì”.

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Sườn lợn ướp kiểu “giả sườn cừu”

Nguyên liệu: Khoảng 500-600g sườn non, 2-3 củ tỏi, 1 củ hành tím, 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước tương, 1 thìa mật ong hoặc đường, 1/2 thìa tiêu, một chút bột paprika hoặc ớt bột không cay, 1 thìa dầu ăn và một ít lá hương thảo khô nếu có.

Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch rồi thấm thật khô. Tỏi và hành tím băm nhỏ, trộn cùng dầu hào, nước tương, mật ong, tiêu, paprika, dầu ăn và một chút lá hương thảo. Cho sườn vào bóp đều, để ít nhất 30 phút cho ngấm. Nếu có thời gian, ướp vài tiếng trong ngăn mát thì thịt càng thơm.

Cho sườn vào nồi chiên không dầu, nướng ở khoảng 180°C. Khi thịt bắt đầu vàng, lật mặt và phết thêm phần nước ướp còn lại. Nướng tiếp đến khi sườn chín vàng, cạnh hơi xém là được. Nếu không có nồi chiên, có thể áp chảo sườn trên lửa vừa rồi đậy nắp cho thịt chín từ từ, cuối cùng mở nắp tăng lửa để sườn lên màu.

Mẹo để có cảm giác “sườn cừu”: Phần tỏi, tiêu, paprika và đặc biệt là chút hương thảo tạo mùi thơm rất rõ. Không nên cho quá nhiều nước mắm trong phần ướp vì sẽ làm mùi thịt lợn nổi bật hơn. Khi nướng, để cạnh sườn hơi xém vàng thì món ăn sẽ thơm và hấp dẫn hơn hẳn.

Bát canh lá hẹ hái ngoài ban công

Phần lá hẹ tôi trồng sẵn, chỉ cần hái một nắm, rửa sạch rồi cắt khúc. Có thể nấu cùng trứng hoặc đậu phụ tùy nhà có gì. Hôm ấy tôi dùng vài quả trứng còn sẵn trong tủ lạnh.

Đun sôi nước, nêm một chút gia vị rồi cho trứng đã đánh tan vào khuấy nhẹ. Khi trứng vừa chín, thả lá hẹ vào, đảo một lần rồi tắt bếp. Lá hẹ chỉ cần chín tới để giữ được mùi thơm đặc trưng.

Bát canh nóng, nhẹ vị và thơm mùi hẹ giúp cân bằng với đĩa sườn nướng đậm đà.

Lạc rang và dưa chuột chua ngọt

Lạc rang chỉ cần rang trên lửa nhỏ đến khi thơm, để nguội rồi rắc chút muối. Nếu thích đậm đà hơn, có thể phi một ít hành rồi trộn cùng lạc.

Dưa chuột thái lát, thêm chút đường, giấm hoặc nước cốt chanh, một chút muối và vài lát ớt rồi trộn đều. Không cần làm quá nhiều nước trộn để dưa vẫn giòn.

Hai món phụ này gần như chẳng tốn bao nhiêu nhưng lại rất cần thiết. Lạc rang bùi giòn, còn dưa chuột chua ngọt giúp “giải ngấy” sau vài miếng sườn nướng.

Ảnh minh họa

Mâm cơm 95.000 đồng

Sườn non 500-600g: khoảng 60.000-65.000 đồng .

. Dưa chuột: khoảng 8.000-10.000 đồng .

. Lá hẹ: 0 đồng vì hái từ ban công.

vì hái từ ban công. Lạc: khoảng 8.000-10.000 đồng .

. Trứng và một số gia vị: khoảng 10.000-15.000 đồng nếu mua thêm; các loại gia vị cơ bản có sẵn trong bếp thì không tính.

Tùy giá chợ và lượng mua thực tế, mâm cơm có thể xoay quanh 95.000 đồng.

Điều khiến chồng tôi thích thú nhất hôm ấy không phải vì mâm cơm có món gì đắt tiền, mà vì một đĩa sườn lợn bình thường được ướp khéo đến mức anh thật sự tưởng tôi đã mua sườn cừu. Đôi khi để một bữa cơm cuối tháng trông “có đầu tư”, chẳng cần mua nguyên liệu đắt đỏ. Chỉ cần thay đổi cách ướp, biết tận dụng những thứ có sẵn trong nhà và thêm vài món phụ giòn, chua, bùi là cả mâm cơm đã khác hẳn.