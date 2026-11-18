Nguyên liệu chính của món ăn này rất đơn giản: Váng đậu, thịt heo, cải thảo (hoặc bắp cải), miến và vài lát thịt lợn muối. Chỉ cần cuốn phần nhân thịt heo đã nhăm nhỏ, cho vào nồi cùng với rau cải thảo, thịt lợn muối thái miếng nhỏ, miến và các nguyên liệu khác. Sau đó nêm gia vị, thêm nước dùng và ninh nhỏ lửa. Như vậy là món ăn tươi ngon, có đủ rau củ tươi và thịt, không ngấy, và làm ấm cơ thể từ đầu đến chân. Chắc chắn đáng để thử. Dưới đây là công thức chi tiết bạn có thể tham khảo nhé!

Nguyên liệu làm món váng đậu cuốn thịt heo nấu miến và cải thảo

Váng đậu khô (tùy lượng cần dùng), 250g thịt nạc vai, một miếng nhỏ thịt ba chỉ muối, 2 cây nấm hương khô đã ngâm mềm, hành lá và gừng (tùy lượng cần dùng), một ít lá cải thảo, một ít miến đậu xanh sợi nhỏ, muối, một ít nước tương, một ít bột tiêu, lượng nước hầm xương (hoặc nước dùng gà; viên gia vị gà...) cần dùng.

Cách làm món váng đậu cuốn thịt heo nấu miến và cải thảo

Bước 1: Đầu tiên chúng ta hãy chuẩn bị phần nhân thịt, rất đơn giản! Rửa sạch thịt nạc vai, sau đó thái thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thịt, xay nhỏ. Sau đó cho thịt heo ra bát tô, thêm hành lá thái nhỏ và gừng băm, một chút muối, nước tương và các gia vị khác rồi trộn đều. Sau đó cho nấm hương thái hạt lựu nhỏ vào và trộn đều. Vì một số phần nhân thịt khi nấu sẽ tiếp xúc với nước dùng, do đó để tránh nhân bị rơi ra ngoài, hãy cho thêm một ít bột bắp vào và trộn đều. Ngâm miến cho mềm.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc nồi đất, xếp phần lá cải thảo cắt miếng xuống đáy nhổi. Sau đó rải đều miến đậu xanh đã ngâm mềm lên trên lá cải thảo. Tiếp theo, bạn cắt váng đậu thành những dải có độ rộng phù hợp với kích thước của nồi. Cho lượng nhân thịt vừa đủ lên miếng váng đậu, rồi cuộn lại từ một đầu. Cẩn thận không cuộn quá nhiều lớp, nếu không váng đậu quá dày và không thấm được hương vị. Sau khi làm hết nguyên liệu, đặt từng cuộn vào nồi.

Bước 3: Món ăn này ngon nhất khi dùng nước hầm xương hoặc nước dùng gà. Nếu không có nước hầm xương, hãy dùng nước lọc với một chút muối, hành lá, gừng thái sợi, viên gia vị gà, để nêm nếm rồi đun sôi. Sau đó, đổ phần nước dùng đã đun sôi vào nồi đất và rắc vài miếng thịt ba chỉ muối đã thái nhỏ lên trên để tăng thêm hương vị. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, đậy nắp và bắt đầu nấu. Đầu tiên, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 10 phút. Cuối cùng, rắc thêm hành lá thái nhỏ và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món váng đậu cuốn thịt heo nấu miến và cải thảo

Với món ăn này, bạn có thể thưởng thức cùng cơm nóng, hoặc cho thêm miếng vào rồi cả nhà quây quần ăn như một nồi lẩu. Món ăn này nóng hổi với rau củ, thịt và váng đậu, ngay cả nước dùng cũng đậm đà và hấp dẫn. Vào những ngày thời tiết lạnh, trở về nhà sau giờ tan làm, chỉ cần một nồi thế này là đã đủ ngon lành và no bụng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món váng đậu cuốn thịt heo nấu miến và cải thảo!