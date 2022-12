Trò truyện cùng tuyển thủ karate Nguyễn Thanh Duy về 'nghệ thuật hoàn thiện bản thân' từ tinh thần võ đạo - thứ đưa một cậu bé bị bắt nạt thành nhà vô địch SEA Games

Nguyễn Thanh Duy (sinh năm 1993, nguyên quán Tân Uyên, Bình Dương) được giới mộ điệu thể thao biết đến là đương kim Huy chương vàng Karate SEA Games 30. Sự nghiệp đang trên đà vẻ vang, thế nhưng mới đây võ sĩ này đã tuyên bố giải nghệ sau 18 năm gắn bó và được gọi là "võ sĩ Karate".

Từ cậu bé bị bắt nạt đến nhà vô địch SEA Games

Gặp Thanh Duy sau khi anh hoàn thành trận đấu cuối cùng trước khi Duy từ giã sự nghiệp võ sư Karate, anh còn giữ lại nhiều cảm xúc sau trận thi đấu cuối cùng hồi cuối tháng 11/2022, dù là một võ sĩ không giỏi giãi bày thế nhưng những tâm sự chân thành của Duy khiến bất kỳ ai nghe qua câu chuyện cũng cảm thấy mến mộ anh.

Thường xuyên bị bắt nạt khi đi học, Nguyễn Thanh Duy cho biết đó là lý do đơn giản kéo anh đến với bộ môn karate từ năm lên 12 tuổi (năm 2004). Sau 9 năm miệt mài tập luyện và thi đấu, tháng 8 năm 2013, cái tên Nguyễn Thanh Duy chính thức có trong hàng ngũ Đội tuyển Karate Quốc gia, sự nghiệp của anh cũng sang trang từ đó.

"Ban đầu, Duy thấy có khá nhiều thử thách vì còn trẻ và mới. Nhưng sau đó có cơ hội được tham gia các giải đấu quốc tế và có thành tích mang về từ Asian Game 2014. Khi ấy, Duy có nhiều cơ hội hơn, được tham gia thi đấu các giải quốc tế khác.", võ sĩ Karate 9x chia sẻ.

Năm 2014, Asian Games diễn tại Hàn Quốc, với tư cách là đại diện Việt Nam, Nguyễn Thanh Duy giành về tấm Huy chương đồng, đó cũng là là kỳ đại hội đầu tiên mà võ sĩ Karate gốc Bình Dương tham gia và có được chiến thắng vẻ vang nhất.

Nguyễn Thanh Duy - Lời từ giã sự nghiệp karate là thanh xuân của tôi, và nếu được chọn lại tôi vẫn chọn nó

SEA Games 29 được tổ chức tại Malaysia, Thanh Duy tiếp tục giành tấm Huy chương đồng cá nhân tại nội dung Karatedo Nam 60kg và cùng với đồng đội giành Huy chương vàng cho Đội tuyển Quốc gia. Vinh quang nối tiếp vinh quang, hai năm tiếp theo, anh chàng xuất sắc đánh bại nhà vô địch ASIAD 18 ở trận chung kết để giành tấm Huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 30 trên đất Philippines.

"Năm diễn ra SEA Games 30 là năm mà mình nhớ nhất, năm đầu tiên mình nhận được huy chương vàng. Khi Quốc ca vang lên thì có một niềm tự hào bên trong mình, xung quanh là bạn bè quốc tế, mình đã làm cho bài Quốc ca của Tổ quốc mình vang lên", Duy tự hào kể về tấm huy chương vàng mình giành được cho Việt Nam tại SEA Games 30.

Sự nghiệp đang trong giai đoạn đạt đỉnh cao nhưng do chấn thương dai dẳng từ nhiều năm trước, Thanh Duy đã tuyên bố "giải nghệ" kết thúc hành trình 18 năm làm võ sĩ Karate, đó là quyết định để lại tiếc nuối cho nền thể thao ở Việt Nam nói chung và người có đam mê với bộ môn Karate nói riêng.

Sau nhiều thành tích nổi bật và được kỳ vọng ở SEA Games 31, Nguyễn Thanh Duy đã nói lời chia tay Đội tuyển quốc gia vì chấn thương lưng.

Tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ

Lần gần đây nhất, Thanh Duy xuất hiện trên truyền thông là vào tháng đầu tháng 12/2022, khi ấy anh đã tuyên bố giải nghệ. Nói về lý do, Thanh Duy cho biết lý do lớn nhất khiến anh phải nói lời giã từ sự nghiệp sau hơn 18 năm theo đuổi là do chấn thương.

"Tập võ chấn thương là chuyện bình thường. Nhưng khi Duy biết được chấn thương lưng của mình đã trở nặng không thể nào hồi phục kịp SEA Game 31, vào thời điểm đó đưa ra quyết định dừng lại. Lúc ấy, mình rất buồn."

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng thời điểm đi đến quyết định giải nghệ và công khai thông tin này, Thanh Duy đã mất một khoảng thời gian để ổn định lại tinh thần, tìm kiếm một đường đi khác cho bản thân.

"Sau khi giã từ đội tuyển quốc gia, lúc đó Duy không còn tin tưởng vào bản thân mình nhiều. Các thầy, đồng đội, đồng nghiệp hiểu và thông cảm.

Duy nhớ một người thầy có nói với mình: "Chỉ có con mới cảm nhận được rõ nhất cơ thể của mình, người khác không cảm nhận được, thầy không cảm nhận được. Con quyết định thì con cứ quyết định thôi nhưng hãy suy nghĩ".

Khi mình cảm nhận cơ thể của mình không thể hồi phục kịp mình quyết định để lại cơ hội này cho các bạn khác. Mình hiểu cơ hội ở SEA Games rất quý giá đối với sự nghiệp thi đấu của một vận động viên. Nghĩ đến là mình lại rưng rưng".

Thanh Duy cho biết anh vẫn bị chấn thương cũ ảnh hưởng suốt một thời gian dài.

Trước khi xin rút khỏi Đội tuyển Quốc gia từ giã sự nghiệp Karate, Nguyễn Thanh Duy đã có trận thi đấu cuối cùng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Nhắc về cảm xúc của trận đấu này, võ sĩ sinh năm 1993 không khỏi xúc động.

"Vừa vào trận đấu mình đã dính chấn thương mới. Vào những giây phút cuối, khi nằm trên sân đấu, văng vẳng bên tai là tiếng cổ vũ của thầy và đồng đội, mọi người liên tục: "Duy ơi cố lên, Duy ơi cố lên", lúc đó mình chỉ nghĩ sau lưng là một tập thể. Sau đó mình vực dậy và đấu cho đến cuối cùng giành chiến thắng trận này. Mình chạy về ôm lấy anh em đồng đội, thầy cô. Lúc đó mọi người ôm nhau và khóc".

Ở trận đấu cuối cùng, Thanh Duy vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương lưng từ nhiều năm trước.

Thanh Duy đã đấu trận cuối cùng trong sự xúc động của anh và toàn thể đồng đội.

Về những dự định sau khi giải nghệ, Thanh Duy cho biết, anh sẽ dành toàn bộ thời gian để dưỡng thương bên cạnh đó, chàng võ sĩ người Bình Dương sẽ hoàn thành tốt chương trình học tại Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội sau khi được tuyển thẳng.

"Mình mong sau này có thể về thi đấu cho quê nhà Bình Dương và tiếp đục được đóng góp cho nước nhà, đó là một điều rất vinh hạnh. Nếu được chọn lại tôi vẫn chọn Karate, tôi biết ơn vì những gì Karate mang lại cho tôi", Thanh Duy tâm sự.

Duy sẽ theo học tại Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

Tinh thần võ đạo trong Karate là một 'nghệ thuật hoàn thiện bản thân'

Mặc dù rẽ hướng và nuôi ý chí học Kinh tế nhưng Thanh Duy luôn nghĩ về Karate như là một "sự nghiệp" cả đời của mình, trong đó có những bài học quý giá mà anh đã trải qua.

"Sau dịch, ai cũng đã có câu trả lời cho bản thân khi mà có tiền không thể tiêu, có địa vị cũng bị cách ly không thể ra ngoài, đôi khi chỉ muốn vận động đi ra ngoài hít thở cho khỏe thôi cũng không được. Đó là một điều rất khó chịu.

Duy rất thích thể thao, nó làm tinh thần minh mẫn, không nhất thiết đó phải là Karate, bất kỳ một môn thể thao nào cũng có ý nghĩa của riêng nó và việc bạn chọn một môn thể thao cho mình cũng chính là làm một việc ý nghĩa dành tặng bản thân."

Theo Thanh Duy, tinh thần võ đạo trong Karate giúp đỡ anh rất nhiều trên con đường hoàn thiện và phát triển bản thân trong đó có ý chí vươn lên, sự khiêm tốn và trung thành.

"Trong Karate có tinh thần võ đạo. Đó cũng là một điều rất hay mà chúng ta nên tập một môn võ nào đấy. Nhưng hãy nhớ dùng những điều đó vào việc tốt với lòng khiêm tốn của một người học võ.

Để biết bạn phù hợp với môn thể thao nào thì bạn phải thử hết tất cả những bộ môn mà mình thích, mới có thể quyết định đúng đắng nhất cho bản thân mình được. Chẳng ai có thể hiểu và biết được bạn thích gì hay phù hợp gì ngoài bản thân của mình cả".