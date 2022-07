Bất ngờ với nhan sắc nam chính Karate Kid bản gốc: Bỏ xa con trai Will Smith, sự nghiệp bùng nổ

The Karate Kid năm 2010 được "làm lại" từ bản gốc ra mắt năm 1984, trong đó dàn diễn viên hoàn toàn khác xa so với những cái tên như Jaden Smith, Hàn Văn Văn,... Nam chính của The Karate Kid thập niên 80 có tên Daniel LaRusso, và cũng đã trở thành một võ sĩ thực thụ, đánh bại nhiều kẻ ác nhờ sự giúp sức của sư phụ.

Trong The Karate Kid 1984, Daniel LaRusso cùng mẹ chuyển từ New Jersey đến Los Angeles (thay vì chuyển sang nước khác như Dre của năm 2010). Tuy nhiên giống như Dre, Daniel cũng gặp phải sự bắt nạt, phân biệt của "ma cũ", dẫn đến sự đối đầu giữa hai trường phái võ thuật trên sàn đấu. Biết mình phải đứng dậy chống trả, Daniel bái sư ông Miyagi để trở thành "võ sĩ karate" thực thụ.

Cậu bé Daniel - "nguyên mẫu" nam chính The Karate Kid

Sở hữu đôi mắt to tròn, nét thư sinh điển trai của cậu bé mới lớn, nam diễn viên Ralph Macchio khi ấy trở thành "hình mẫu trong mơ" của không ít khán giả. Tình cảm của người hâm mộ dành cho anh vượt xa hơn hẳn Jaden Smith khi cậu đóng The Karate Kid vào năm 2010. Sự thành công của bản gốc giúp Ralph Macchio tham gia tiếp 2 phần phim The Karate Kid nữa, trở thành một trong những biểu tượng "võ sinh" đời đầu trên màn ảnh Hollywood.

Nhan sắc là thế mạnh của nam chính The Karate Kid bản gốc

Sau The Karate Kid, Ralph Macchio tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, nhận được nhiều cơ hội lớn. Thế nhưng về sau, mảng truyền hình của anh có vẻ phát triển hơn điện ảnh, dù cho bản thân anh xuất hiện thường xuyên hơn trên màn ảnh rộng. Một số phim mà Macchio tham gia gồm Cô Gái Xấu Xí, Law & Order, How I Met Your Mother,... hay gần đây nhất là sự trở lại trong Kobra Kai - series hậu truyện của The Karate Kid.

Ralph Macchio có sự nghiệp rạng rỡ hậu The Karate Kid

Ở tuổi ngoài 60, Ralph Macchio đã bỏ lại hình ảnh chàng thiếu niên Daniel nhiệt huyết với võ thuật từ lâu. Thế nhưng nhìn lại sự nghiệp, chắc chắn Macchio không còn điều gì phải hối tiếc khi có được danh tiếng, những cơ hội đáng mơ ước.

Nam chính The Karate Kid vẫn rất phong độ ở tuổi ngoài 60, còn là thần tượng của nhiều thế hệ diễn viên trẻ

Nguồn: Screen Rant