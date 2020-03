Trổ tài luyện giọng tại gia với 5 loại micro karaoke đa năng, giá mềm

Các sản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí tại nhà đang được trở thành mặt hàng được nhiều người săn đón. Có thể kể đến như máy chơi game, TV thông minh hay thông dụng hơn là micro karaoke.



So với trước kia, micro ngày nay có nhiều mẫu mã đa dạng hơn, tích hợp thêm nhiều tính năng độc đáo và hầu hết đều có thiết kế không dây.

Bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây để lựa chọn cho mình và gia đình một thiết bị "luyện giọng" phù hợp.

1. Micro kèm loa bluetooh

Giá tham khảo: 129 – 550 nghìn đồng/cái

Micro được làm bằng chất liệu nhựa và hợp kim nhôm

Chiếc micro "quốc dân" này hẳn đã quá quen thuộc với đông đảo người tiêu dùng. Không chỉ sở hữu ngoại hình "sang-xịn-mịn", sản phẩm này còn được ưa chuộng bởi nhiều tính năng vượt trội so với micro thông thường.



Micro gắn kèm loa bluetooth (một số loại cao cấp sử dụng 2 loa cho công suất gấp đôi), có thể tăng giảm âm lượng dễ dàng, thay đổi bài hát, ngắt và ngừng nghe nhạc tùy ý, thậm chí còn chỉnh được âm bass và chess khá chuyên nghiệp.

Trên thân micro có sẵn các nút điều khiển tiện dụng và khe cắm tai nghe stereo 3,5mm hoặc cổng USB mini. Bạn có thể kết nối micro với điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android và iOS.

Micro thường có 3 màu bạc, vàng và hồng, sử dụng pin polymer tích hợp loại 2600mAh cho thời gian sử dụng lên tới 2 giờ.

Các thông số của sản phẩm

Theo nhận xét của một số người dùng, micro kèm loa bluetooth có chất lượng tốt trong tầm giá, âm lượng không quá lớn nhưng rất ổn khi dùng trong phòng. Ngoại hình của sản phẩm cũng được người tiêu dùng đánh giá tích cực.



2. Micro Xiaomi không dây

Giá tham khảo: 534 – 568 nghìn đồng/cái

Micro được làm từ chất liệu nhựa ABS và hợp kim nhôm bền nhẹ.

Có thiết kế micro kết hợp loa và bộ điều khiển tích hợp tương tự loại số 1 nhưng sản phẩm này có thêm thiết kế giảm tiếng ồn tự động, khôi phục âm thanh thực. Trên micro có khe cắm tai nghe 10mw.



Các thông số của sản phẩm

Micro Xiaomi thường có 3 màu vàng hồng, xám và xanh, sử dụng pin 1800mAh.

Theo nhận xét của một số người dùng, micro Xiaomi không dây có âm thanh vừa phải, loa to mà không bị rè, trầm. Tuy nhiên, cũng có người nhận xét khi hát phối trộn lời và nhạc chưa hay. Về ngoại hình, hầu hết người dùng đều để lại đánh giá tích cực.



3. Micro hát song ca, tự tách lời

Giá tham khảo: 599 – 658 nghìn đồng/cái

Ưu điểm nổi bật nhất của sản phẩm này là chức năng cho phép hát song ca (vì 2 micro có thể kết nối cùng 1 điện thoại), tự động tách lời nếu bài hát chưa có beat và ghi âm bản karaoke.

Các phím điều khiển tích hợp sẵn trên thân micro cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh tăng giảm âm lượng, thực hiện các hiệu hứng karaoke ngay trên micro.

Sản phẩm có thể sạc hoặc sử dụng pin ngoài. Dung lượng pin cho phép bạn sử dụng liên tục trong vòng 3 giờ đồng hồ - một tính năng rất thích hợp với những ai… phổi khỏe.

4. Micro livestream

Giá tham khảo: 198 – 345 nghìn đồng/cái

Sản phẩm có thiết kế khá hiện đại, vỏ bằng kim loại đẹp mắt và chắc chắn.

Do hỗ trợ cho việc livestream (phát hình trực tiếp) nên sản phẩm này có thể hỗ trợ 2 điện thoại cùng lúc, một để lấy nhạc và một để livestream. Ngoài 2 chức năng chính là hát karaoke và ghi âm, sản phẩm này còn có thêm 1 số chế độ đặc biệt: giả giọng người già, trẻ nhỏ, autotune, phòng thu…



Nếu không có 2 chiếc điện thoại, bạn cũng có thể kết nối 1 dây với máy tính. Sản phẩm tương thích với điện thoại chạy hệ điều hành iOs và Android (trừ sản phẩm của Xiaomi).

Sản phẩm thường được bán kèm set phụ kiện bao gồm: dây sạc, dây lấy nhạc (dây 1 đầu 3.5mm và 1 đầu micro USB), dây live (dây 2 đầu 3.5 bốn khấc), tai nghe, bông lọc và 1 sợi dây nối dài.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Theo phản hồi từ 1 số người dùng, sản phẩm này có chất lượng rất tốt. Riêng chế độ autotune (nói dễ hiểu hơn là chế độ "photoshop" giọng hát) thì tùy bài đúng tone mới có thể hát được.



5. Micro mini hát trên điện thoại

Giá tham khảo: 19 – 59 nghìn đồng/cái

Giá bán siêu rẻ và kích cỡ mini xinh xắn là 2 điểm cộng lớn nhất của sản phẩm này. Bạn có thể cho micro vào túi áo, túi quần và đem đi bất cứ đâu. Tuy nhiên, sản phẩm không tích hợp loa như những loại trên.

Để sử dụng sản phẩm, bạn phải cài đặt app iKara trên điện thoại. Micro có 2 đầu, một đầu gắn vào điện thoại và đầu còn lại gắn vào dây tai nghe hoặc loa. Lưu ý nhỏ khi dùng với loa ngoài là bạn nên kiếm jack 3.5mm nối dài để tránh tình trạng bị tạp âm hoặc bị hú.

Theo một số người dùng phản hồi, bạn có thể gặp hiện tượng âm thanh bị trễ hơn so với nhạc. Bạn có thẻ khắc phục bằng cách vào chế độ microphone trên app iKara, chỉnh mục "IN" thành "default", "OUT" thành "notify", sau đó chỉnh lại "IN" thành "mic" và "OUT" thành "music".