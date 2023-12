Trẻ hơn 4,6 tuổi sau 2 tháng chỉ nhờ làm 4 việc, nghiên cứu chỉ ra

Lão hóa là một quá trình phức tạp, gồm nhiều giai đoạn và diễn ra từ từ trong suốt cuộc đời. Theo thời gian, các cơ quan và cơ bắp trong cơ thể con người sẽ dần già đi và một số bệnh cũng sẽ xuất hiện theo tuổi tác, bao gồm ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch...

Quá trình methyl hóa DNA là một sửa đổi hóa học trên DNA có thể thay đổi biểu hiện của một số gen nhất định mà không làm thay đổi trình tự DNA. Quá trình methyl hóa DNA có liên quan đến quá trình lão hóa và có thể được sử dụng để đánh giá sự lão hóa biểu sinh. Sự khác biệt giữa tuổi methyl hóa DNA và tuổi theo thời gian đã được đề xuất như một dấu ấn sinh học của sự lão hóa và có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác và kết quả sống sót.

Gần đây, các nhà nghiên cứu từ Viện Y học Chức năng Hoa Kỳ và Hiệp hội Dinh dưỡng đã xuất bản một bài báo trên Tạp chí Lão hóa với tiêu đề Khả năng đảo ngược tuổi sinh học ở phụ nữ sau lối sống và chế độ ăn uống hỗ trợ methyl hóa kéo dài 8 tuần.

Nghiên cứu cho thấy rằng bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và lối sống để tác động đến quá trình methyl hóa DNA, những người tham gia trung bình đã trẻ hơn 4,6 tuổi chỉ sau 8 tuần can thiệp, điều này càng khẳng định sự đảo ngược quá trình lão hóa thông qua can thiệp vào chế độ ăn uống và lối sống là có hiệu quả.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân tích 6 phụ nữ khỏe mạnh tham gia, ở độ tuổi 46-65, đã hoàn thành chương trình can thiệp kéo dài 8 tuần bao gồm chế độ ăn uống, giấc ngủ, tập thể dục, hướng dẫn thư giãn và bổ sung men vi sinh, vi khuẩn và chất dinh dưỡng thực vật. Vào lúc bắt đầu và vào cuối tuần thứ 8, các mẫu máu được phân tích về quá trình methyl hóa DNA và tuổi sinh học.

- Chế độ ăn uống: Tập trung vào thực vật, 5-10 quả trứng mỗi tuần, 170g protein động vật mỗi ngày, 3 phần 85g gan mỗi tuần, nhịn ăn gián đoạn (ăn trong vòng 12 giờ mỗi ngày), 8 ly nước mỗi ngày, cộng thêm probiotic và chất dinh dưỡng thực vật 2 lần mỗi ngày.

- Tập thể dục: Tập thể dục hơn 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày một tuần, với cường độ tập luyện bằng 60-80% mức độ mệt mỏi tối đa mà bản thân tự nhận thấy.

- Ngủ: Ngủ trung bình ít nhất 7 tiếng mỗi đêm.

- Hướng dẫn thư giãn: Tham gia hai buổi tập thở 10 phút mỗi ngày được thiết kế để giảm căng thẳng.

Sau 8 tuần, phân tích tuổi sinh học cho thấy 5 trong số 6 người tham gia đã trải qua sự giảm tuổi sinh học, trong khi một người không có thay đổi. Tuổi sinh lý giảm tối đa là 11,01 tuổi, giảm tối thiểu là 1,22 tuổi và tuổi sinh lý trung bình giảm 4,6 tuổi. Nghiên cứu tiếp tục chứng minh sự đảo ngược quá trình lão hóa thông qua can thiệp vào chế độ ăn uống và lối sống ở phụ nữ.

Trước đó, vào tháng 4/2021, các nhà nghiên cứu từ Viện Y học Chức năng Hoa Kỳ và Đại học California, San Diego cũng đã phân tích 43 người đàn ông khỏe mạnh ở độ tuổi 50-72. Sau 8 tuần can thiệp thông qua thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục và lối sống, so với nhóm đối chứng, nhóm can thiệp trẻ hơn 3,23 tuổi sau 8 tuần.

Như vậy, nghiên cứu cho thấy rằng việc tác động đến quá trình methyl hóa DNA thông qua những thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống có thể có tác động có lợi đến tuổi sinh lý của cả hai giới; gợi ý rằng các can thiệp về chế độ ăn uống và lối sống, bằng cách tác động đến quá trình methyl hóa DNA, có thể làm chậm quá trình lão hóa sinh học và có khả năng kéo dài tuổi thọ.

Nguồn và ảnh: Aged Health