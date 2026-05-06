30 mâm cơm mùa hè thanh mát, dễ nấu của mẹ đảm Hà Nội

Giữa những ngày nắng oi ả đặc trưng của mùa hè miền Bắc, câu hỏi “hôm nay ăn gì” dường như trở thành nỗi băn khoăn thường nhật của nhiều gia đình . Thế nhưng, với chị Vũ Thu Hương (41 tuổi, Hà Nội), gương mặt quen thuộc trong cộng đồng yêu bếp, mỗi bữa cơm lại là một niềm vui, một cách để bồi đắp tổ ấm theo cách riêng.
Không cầu kỳ sơn hào hải vị, mâm cơm của chị Hương ghi điểm bởi sự giản dị, thanh mát nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Điều đặc biệt là dù chi phí hợp lý, những bữa ăn chị chuẩn bị luôn nhận được sự khen ngợi từ chồng và các thành viên trong gia đình. Với chị, nấu ăn không chỉ là công việc thường ngày mà còn là cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và gắn kết.
Chia sẻ về bí quyết giữ cho bữa cơm mùa hè luôn hấp dẫn, chị Hương nói: "Mình ưu tiên những món ăn dễ nấu, ít dầu mỡ, thiên về vị thanh nhẹ để phù hợp với thời tiết nóng bức. Mùa hè không cần mâm cơm quá cầu kỳ, chỉ cần món ăn hợp vị, dễ ăn là cả nhà đã thấy ngon miệng hơn rất nhiều".
Trong loạt 30 mâm cơm mùa hè được chị chia sẻ có những món rất truyền thống như canh rau ngót nấu tôm, cà pháo ăn kèm mắm tôm, hay canh chua cá lóc. Mỗi món ăn đều gần gũi và gợi cảm giác mát lành, giúp xua tan cái nóng mùa hè. Đặc biệt, cách phối hợp món của chị luôn đảm bảo sự cân bằng giữa rau xanh, chất đạm và tinh bột, yếu tố quan trọng để giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình.
Không chỉ dừng lại ở giá trị dinh dưỡng, mâm cơm gia đình theo chị Hương còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là nơi lưu giữ ký ức, nơi mỗi món ăn đều gắn với hình ảnh thân thuộc của quê hương, của mẹ, của bà. Một bát canh cua mồng tơi dân dã, đĩa cá kho tộ đậm đà hay bát dưa cải muối chua… tất cả đều như gợi lại những ngày tháng bình yên, nơi căn bếp luôn đỏ lửa và tiếng cười rộn ràng.
“Chỉ cần một chút thời gian và sự quan tâm, ai cũng có thể tạo nên những bữa cơm ấm cúng cho gia đình mình. Giữa vô vàn lựa chọn ăn uống tiện lợi ngoài kia, những mâm cơm giản dị, thanh mát chính là sợi dây gắn kết yêu thương trong mỗi nhà", chị Hương chia sẻ.
Cùng tham khảo những mâm cơm mùa hè ngon và dễ làm mà chị Thu Hương đã nấu cho gia đình.