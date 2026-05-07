Tận dụng nắng đầu hè phơi ngay loại rau để dành ăn quanh năm, nấu được nhiều món ngon lại tiện lợi

Súp lơ là loại nguyên liệu thực phẩm - rau xanh của mùa lạnh (Đông - Xuân). Đây là thời điểm loại rau này có chất lượng ngon và giàu dinh dưỡng nhất. Dẫu ngày nay ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp súp lơ có quanh năm nhưng về hương vị và dinh dưỡng vẫn thua xa chính vụ. Đó là chưa kể, giá súp lơ trái mùa thường đắt đỏ. Chưa kể đến việc rau trồng trái vụ thường có sử dụng các loại thuốc kích thích sinh trưởng để phát triển. Có một cách để bạn vẫn có thể ăn súp lơ quanh năm với chi phí rẻ và chất lượng tuyệt vời, đó là tận dụng cuối mùa, đem phơi khô súp lơ. Đây là cách tiện lợi và dễ dàng để bạn có nguyên liệu nấu ăn ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình.

Rau tươi sẽ bị hỏng và kém ngon hơn khi để lâu. Tuy nhiên, rau khô lại càng thơm ngon hơn theo thời gian. Súp lơ khô có nhiều cách chế biến hơn súp lơ tươi. Sau khi ngâm, nó có thể được xào với thịt, náu canh hoặc hấp, thậm chí bạn có thể thái nhỏ để làm nhân bánh, xào cùng mì, làm salad... mang đến nhiều cách thưởng thức khác nhau.

Nguyên liệu làm súp lơ khô

Lượng súp lơ tươi tuỳ thích.

Cách làm súp lơ khô

Bước 1: Đầu tiên bạn chuẩn bị lượng súp lơ tươi cần dùng để phơi khô. Sau đó tách cây súp lơ to thành những nhánh nhỏ hơn. Tiếp đó dùng dao tách tiếp thành các nhánh nhỏ hơn nữa. Sau đó bạn rửa sạch rồi để ráo. Bạn cũng có thể ngâm chúng với chút nước muối pha loãng để giúp chúng mềm lại, tiết kiệm thời gian và công sức.

Bước 2: Cho nước vào trong nồi, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó bạn cho súp lơ đã sơ chế vào. Chần trong khoảng 1-2 phút (1 phút đối với những nhánh súp lơ được tách nhỏ, 2 phút cho những nhánh súp lơ được tách to hơn), cho đến khi hơi mềm.

Bước 3: Khi súp lơ đã mềm và hơi đổi màu, bạn lấy ra khỏi nồi và đặt rải trực tiếp lên giá phơi nắng mà không cần xả lại bằng nước lạnh. Lưu ý trước khi phơi súp lơ bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết trong vài ngày - hãy chọn thời gian nhiều nắng để giúp súp lơ khô nhanh hơn. Khi phơi, trải mỏng chúng ra, đảm bảo thông gió tốt và thường xuyên lật/đảo chúng.

Bước 4: Sau khi phơi khô, súp lơ sẽ chuyển sang màu giống như cỏ khô. Điều này hoàn toàn bình thường và cho thấy rau củ đã được sấy khô rất tốt. Càng để lâu sau khi sấy khô, màu sắc sẽ càng sẫm lại. Khi bảo quản, hãy cho vào túi nilon hoặc hũ kín, thêm túi hút ẩm, hút hết không khí và niêm phong chặt. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp ở nhiệt độ phòng.

Cách nấu món súp lơ khô xào thịt heo

Cũng giống như các loại rau khô khác, súp lơ khô có thể được xào, nấu canh, hấp hoặc dùng trong các món súp với thịt lợn, thịt gà hoặc thịt vịt.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị: Lượng súp lơ khô vừa đủ, 200g thịt nạc vai, 3 tép tỏi băm, nước tương, dầu hào, gia vị, dầu ăn, 1 quả ớt khô (tùy thích).

Cách làm:

1. Rửa sạch và thái thịt heo thành các miếng mỏng vừa ăn. Cho thịt heo vào bát, thêm chút nước tương, dầu hào, gia vị, trộn đều. Sau đó thêm chút dầu ăn vào để khóa ẩm rồi để thịt ướp trong khoảng 15 phút. Súp lơ khô ngâm trong nước ấm cho đến khi nở đều. Sau đó rửa sạch lại vài lần. Sau khi rửa xong thì vắt ráo nước.

2. Cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm tỏi băm, ớt khô cắt miếng vào xào thơm. Sau đó cho thịt heo vào xào đến khi đổi màu, dậy mùi thơm. Tiếp đó cho súp lơ khô vào, đảo đều rồi nêm thêm chút nước tương, gia vị cho vừa ăn. Thêm một chút nước nóng, đun trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa nấu khoảng 2 phút là hoàn thành.

Chúc bạn thành công với cách làm súp lơ khô và chế biến thêm được nhiều món ăn cho gia đình mình thưởng thức nhé!