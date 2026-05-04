99% mọi người không biết: 3 sự kết hợp thành nước uống giúp thanh lọc gan, da ẩm đẹp hồng hào, trông trẻ hơn tuổi

Quả dâu tằm - một loại quả màu tím sẫm, trông có vẻ bình thường, nhưng lại mang đến những lợi ích đáng ngạc nhiên. Theo Đông y, chúng có tác dụng giúp thanh lọc gan, dưỡng ẩm cho da khô, bổ máu và cải thiện làn da, rất thích hợp cho mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng chỉ ăn dâu tằm thôi thì tác dụng rất hạn chế; kết hợp chúng với một vài nguyên liệu khác sẽ tăng gấp đôi lợi ích. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 công thức là sự kết hợp tuyệt vời từ quả dâu tằm giúp thanh lọc gan, dưỡng ẩm cho da khô, bổ máu và khí huyết, mang lại cho bạn làn da hồng hào và vẻ ngoài trẻ trung.

3 công thức này đều hiệu quả, lần lượt thực hiện theo thứ tự. Chỉ cần bạn áp dụng làm theo là được.

1. Nước nhân sâm Mỹ, nhãn và dâu tằm

Công thức này rất đơn giản, có vị ngọt nhẹ nên không cần thêm đường. Nhân sâm Mỹ bổ khí âm, nhãn bổ huyết tim, dâu tằm bổ âm thận. Kết hợp 3 thành phần này giúp bổ khí, huyết và dưỡng âm. Thích hợp cho người bị hụt hơi, da mặt xanh xao và khô miệng.

Nguyên liệu: 3g nhân sâm Mỹ (khoảng ba hoặc bốn lát), 10g nhãn khô (7 hoặc 8 quả), và 10 gam dâu tằm khô (một nắm nhỏ).

Cách nấu nước nhân sâu Mỹ, nhãn và dâu tằm

Rửa sạch tất cả các nguyên liệu, sau đó cho vào ấm đun nước hoặc nồi nhỏ và thêm 500-600ml nước. Đun sôi trong 10-15 phút, hoặc cho đến khi nước chuyển sang màu đỏ tím, sau đó tắt bếp. Đổ ra và uống như trà. Có thể đun sôi các nguyên liệu này nhiều lần.

Loại nước này có vị ngọt thanh mát, là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương thơm của nhân sâm Mỹ và vị ngọt như mật ong của nhãn. Uống một cốc mỗi ngày trong nửa tháng, bạn sẽ nhận thấy làn da sáng hơn và đôi môi hồng hào hơn khi soi gương.

2. Trà dâu tằm, hoa hồng và nấm phục linh

Thức uống này có hương thơm hoa cỏ thoang thoảng, vị chua ngọt, công dụng chính là làm dịu gan, giảm trầm cảm, trừ thấp và làm trắng da. Hoa hồng làm dịu gan, nấm phục linh trừ thấp, vỏ quýt khô điều hòa khí, còn sơn tra và mận khô kích thích ăn ngon. Sau khi uống, bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn và làn da sẽ trở nên sáng mịn.

Nguyên liệu: 10 quả dâu tằm khô, 6 nụ hồng khô, 5 lát nấm phục linh (khoảng 5g), 3g vỏ quýt khô (một miếng nhỏ), 4 lát táo gai, 3 quả mận khô và 1000ml nước.

Cách nấu trà dâu tằm, hoa hồng và nấm phục linh

Rửa sạch tất cả các nguyên liệu trừ hoa hồng, cho vào nồi cùng nước và đun sôi trong 30 phút. Sau khi tắt bếp, cho hoa hồng vào, đậy nắp và ngâm trong 5 phút. Để nguội đến nhiệt độ ấm và uống như trà, nên dùng hết trong vòng một ngày.

Loại trà này có vị chua ngọt kích thích vị giác, với hương thơm hoa cỏ nồng nàn. Nó phù hợp với những người dễ cáu gắt, có mụn trên mặt và lưỡi bị nhờn. Pha một ấm trà này ở văn phòng vào mùa hè có thể giúp thư giãn tinh thần và loại bỏ độ ẩm dư thừa trong cơ thể.

3. Canh đậu đen, dâu tằm và rễ bạch chỉ với trứng

Công thức này vô cùng bổ dưỡng. Uống nước canh và ăn trứng là cách hiệu quả để bổ máu và dưỡng thận. Đậu đen bổ thận, tầm gửi và dâu tằm bổ gan thận, rễ đương quy bổ máu và tăng cường sức khỏe, còn táo đen cung cấp chất làm ấm cơ thể. Thêm trứng giúp đảm bảo hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng. Thích hợp cho người có kinh nguyệt không đều, tay chân lạnh và rụng tóc.

Nguyên liệu: 30g đậu đen sống, 15g tầm gửi, 3g đương quy (một lát nhỏ), 5g dâu tằm khô, 5 quả táo đen, 2 quả trứng luộc (đã bóc vỏ trước), và lượng đường nâu vừa đủ.

Cách nấu canh đậu đen, tầm gửi, dâu tằm và rễ bạch chỉ với trứng

Không cần ngâm đậu đen, chỉ cần rửa sạch. Cho tất cả các nguyên liệu (trừ trứng và đường nâu) vào nồi, thêm 800ml nước. Nấu trong nửa tiếng, cho đến khi nước dùng sẫm màu. Cho trứng luộc chín đã bóc vỏ và đường nâu vào, nấu thêm 5 phút nữa, sau đó tắt bếp. Uống nước dùng và ăn trứng. Không cần ăn đậu đen vì các chất dinh dưỡng đã được chiết xuất trong quá trình nấu.

Món canh thảo dược này có mùi thơm nồng và vị ngọt. Hãy dùng trong 3 ngày liên tiếp sau khi hết kinh nguyệt, mỗi ngày một quả trứng và một bát súp, để nhanh chóng bổ sung máu. Lưu ý: Rễ đương quy có vị mạnh; bạn có thể giảm một nửa liều lượng cho lần dùng đầu tiên.

Vài lời nhắn gửi

Trên đây là 3 công thức kết hợp với dâu tằm: Cách thứ nhất là phổ biến nhất, uống như nước; cách thứ hai có hương thơm hoa cỏ dễ chịu, thích hợp dùng ở văn phòng; cách thứ ba có đặc tính bổ dưỡng mạnh nhất, tốt nhất cho phụ nữ sau kỳ kinh nguyệt. Dâu tằm khô có bán ở siêu thị hoặc hiệu thuốc bắc với giá cả phải chăng, bạn có thể dễ dàng mua được. Dâu tằm có tính mát, vì vậy những người có tỳ vị yếu nên dùng ít hơn, hoặc thêm hai lát gừng. Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.