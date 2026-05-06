Thịt ba chỉ quay giòn rụm: Nắm vững các bước quan trọng này để có được lớp da vàng nâu, giòn tan

Món thịt heo quay giòn tan bên ngoài, mềm mọng bên trong này rất dễ làm tại nhà bằng lò nướng/nồi chiên không dầu! Lớp da heo vàng óng, giòn rụm tạo nên hương vị tuyệt vời khi bạn cắn vào, trong khi phần thịt bên trong đậm đà và mọng nước. Món này ngon dù ăn riêng, ăn kèm cơm hay kẹp trong bánh mỳ. Công thức rất đơn giản và dễ làm, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên.

Nguyên liệu làm món thịt ba chỉ quay giòn bì

1kg thịt ba chỉ, vài cây hành lá, 5-7 lát gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn, bột ngũ vị hương, muối, bột tiêu trắng.

Cách làm món thịt ba chỉ quay giòn bì

Bước 1 - Chuẩn bị thịt ba chỉ: Rửa sạch thịt ba chỉ rửa sạch. Sau đó cho thịt ba chỉ vào nồi nước, thêm vài lát gừng, hành lá (hoặc hành baro cắt khúc/hành củ) và rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và luộc trong khoảng 15-20 phút, đến khi đũa có thể dễ dàng xuyên qua phần mỡ. Vớt thịt ba chỉ ra và để nguội.

Bước 2 - Chuẩn bị da heo trước khi chế biến: Sau khi thịt ba chỉ nguội, dùng khăn bếp thấm bớt nước trên bề mặt. Dùng dao cạo sạch lớp mỡ và tạp chất trên da heo (càng cạo sạch thì da càng dễ "nổ" sau này). Sau đó dùng tăm hoặc nĩa chọc những lỗ nhỏ khắp bề mặt da heo, cẩn thận không chọc thủng lớp thịt. Khía vài đường nông trên miếng thịt ba chỉ (trừ phần da) để chia thành các đoạn/phần nhắm giúp thịt thấm gia vị.

Bước 3 - Ướp thịt ba chỉ: Rắc một chút muối, bột ngũ vị hương và bột tiêu trắng, xoa đều và ướp trong 30 phút. Bạn có thể phết một lớp giấm trắng hoặc rượu vang trắng lên phần da để khử mùi tanh và làm cho da giòn hơn. Sau đó bọc kín thịt ba chỉ bằng giấy bạc, chỉ để lộ phần da. Tiếp theo, rắc một lớp muối hạt dày lên da đến khi thấy phủ kín hoàn toàn, rồi cho vào lò nướng đã được làm nóng trước.

Bước 4 - Nướng theo từng giai đoạn:

Giai đoạn đầu tiên: Nướng ở 180℃ với cả nhiệt trên và dưới trong 30 phút, cho đến khi lớp muối vón cục lại. Lấy ra khỏi lò, gõ bỏ lớp vỏ muối và quét sạch các hạt muối trên bề mặt da heo.

Giai đoạn thứ hai: Bạn có thể gỡ lớp giấy bạc ra. Với phần da hướng lên trên, tiếp tục nướng ở 220℃ trong 20-30 phút, quan sát tình trạng của da heo trong suốt thời gian này. Khi da phồng lên đều, nứt ra thành hình tổ ong và xèo xèo vì dầu, là đã sẵn sàng để lấy ra khỏi lò.

Sau khi nướng xong, để nguội một chút, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi chấm với nước tương tỏi ớt, tương ớt, sốt mayonnaise hoặc ăn trực tiếp tùy theo khẩu vị. Món thịt heo quay giòn bì ngon nhất khi ăn nóng.

Thành phẩm món thịt ba chỉ quay giòn bì

Thịt ba chỉ quay khi mới nướng xong có lớp da vàng nâu, giòn rụm, phát ra tiếng lách tách, rồm rộp khi cắn, trong khi phần thịt bên trong mềm, mọng nước và đậm đà mà không hề ngấy. Công thức làm thịt ba chỉ quay giòn tan kiểu nhà làm này rất đơn giản, không yêu cầu các bước phức tạp, nhưng lại tái tạo hoàn hảo hương vị của nhà hàng. Hãy thử và gây ấn tượng với gia đình bạn bằng công thức này nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt ba chỉ quay giòn bì!