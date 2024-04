Ngắm chaebol Kim Ji Won diện áo sơ mi, ghim được ngay 5 mẫu thanh lịch, sang nức nở cho nàng công sở

"Làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ với vai diễn xuất sắc trong bộ phim Queen Of Tears, Kim Ji Won lôi cuốn khán giả không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ gu thời trang "đỉnh của chóp" trong phim. Không chỉ liên tục khoác lên mình những bộ đồ hiệu sang chảnh, đắt đỏ, items cơ bản như áo sơ mi cũng được cô nàng áp dụng liên tục, mang tới nhiều gợi ý lên đồ thú vị cho các chị em công sở.

Trong Queen Of Tears, Kim Ji Won thường xuyên xuất hiện trong các cảnh phim với nhiều kiểu áo sơ mi đa dạng, từ cổ điển đến hiện đại, từ trơn màu đến họa tiết, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế, thanh lịch của nhân vật nữ tài phiệt Hong Hae In. Có thể thấy, áo sơ mi trở thành một phần không thể thiếu trong tủ đồ của Hong Hae In, biến mỗi lần xuất hiện của cô trở nên mới mẻ và cuốn hút.

Diện set đồ với quần jeans xanh đậm cùng áo sơ mi denim xanh nhạt, Kim Ji Won cho thấy khả năng phối màu khéo léo, tạo cảm giác dễ chịu mà vẫn tạo ấn tượng cho mọi người khi ăng xê mốt denim on denim

Sơ mi xanh kẻ sọc cũng là item được Kim Ji Won tích cực lăng xê trong phim. Cô nàng phối áo cùng quần trắng ống suông, vừa thanh lịch lại phần nào thể hiện sự phá cách ngầm của nàng tiểu thư tài phiệt

Combo sơ mi trắng và quần jeans ống đứng chứng minh sức hút không thể chối cãi khi không chỉ Kim Ji Won mà rất nhiều nữ diễn viên Hàn áp dụng. "Nữ hoàng nước mắt" chọn kểu sơ mi có dây thắt nơ, vừa tạo điểm nhấn vừa chuẩn vibe tiểu thư đài các yêu kiều

Vẫn là mẫu sơ mi lụa thắt nơ, Kim Ji Won tinh tế lựa chọn màu nổi bật như xanh dương để mix cùng chân váy tweed. Các chị em công sở hoàn toàn có thể học hỏi theo ngay bởi sắc xanh này không chỉ tôn da mà còn thể hiện gu thời trang ấn tượng của người mặc

Thay vì diện suit đơn giản, Kim Ji Won layer bên trong với áo sơ mi bèo nhún, nâng tầng set đồ công sở lôi cuốn và thời thượng hơn hẳn. Combo này dù diện đi làm hay đi chơi đều ghi điểm tuyệt đối vì hack dáng lại sang ngút ngàn

Nàng nào đã "trót" u mê tủ đồ công sở của Kim Ji Won cùng các mẫu sơ mi xinh xỉu, dưới đây sẽ là loạt gợi ý mua sắm tới từ các local brand và shop thời trang Việt cho các chị em rinh ngay mùa hè này.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Huong Boutique



Nơi mua: Mita Ritta



Nơi mua: UNLEASHED



Nơi mua: Mono Talk