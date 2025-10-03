Trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 giữa Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển sáng ngày 3/10 tại Đà Nẵng không chỉ hấp dẫn bởi chất lượng chuyên môn mà còn nóng bởi một tình huống gây tranh cãi.

Ở set 3 quyết định, khi tỉ số đang gay cấn 6-8, Lý Hoàng Nam thực hiện cú đánh sâu cuối sân. Anh cho rằng bóng vẫn trong vạch, tuy nhiên trọng tài lại xác định bóng ra ngoài và tính điểm cho Vinh Hiển. Quyết định này khiến Hoàng Nam tỏ rõ sự bất bình, còn khán giả trên khán đài cũng xôn xao tranh luận. Đáng nói, trong tình huống trọng tài quyết định bóng ngoài sân bình luận viên của trận đấu cũng đã bật cười.

Tình huống trở thành bước ngoặt của trận đấu, BLV quốc tế bật cười sau quyết định của trọng tài

Pha xử lý được cho là bước ngoặt quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của Hoàng Nam. Sau đó, Vinh Hiển tận dụng tốt cơ hội, chơi chắc chắn để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết. Trận đấu khép lại Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển cũng đã xảy ra tranh cãi bên ngoài đường biên, việc Vinh Hiển ra ký hiệu bóng ngoài sân cũng khiến nhiều người hâm mộ có mặt trên sân xôn xao, không đồng tình.

Tình huống bóng Lý Hoàng Nam đánh bóng trong sân

Pha quay chậm cho thấy bóng ở trong sân sau đó nảy lên

Lý Hoàng Nam bức xúc khi trọng tài hô "out"

Trước đó, ở trận bán kết còn lại, Phúc Huỳnh đã vượt qua Thomas Yu chỉ sau 2 set với tỷ số 11-7 và 11-5. Như vậy, chung kết đơn nam PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 sẽ là “nội chiến” của pickleball Việt Nam giữa Vinh Hiển và Phúc Huỳnh.