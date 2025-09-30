Trần đời tìm đâu ra 6 món gia dụng này: Xịn hết chỗ chê, càng dùng càng sướng

Ngày càng nhiều người chuộng các món đồ gia dụng thông minh, bởi chúng không chỉ khiến không gian sống gọn gàng, thẩm mỹ hơn mà còn mang lại sự tiện lợi vượt ngoài mong đợi. Dưới đây là 6 lựa chọn đáng cân nhắc để nâng cấp bất kỳ ngôi nhà nào.

1. Hộp đựng dạng ngăn kéo

Không gian sống càng lâu ngày càng dễ bị chất chồng bởi đủ thứ đồ đạc, và nếu không có giải pháp lưu trữ hợp lý, sự bừa bộn sẽ nhanh chóng chiếm chỗ. Hộp đựng dạng ngăn kéo chính là món đồ đơn giản nhưng cực hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Chúng giúp tối ưu diện tích tủ quần áo, thậm chí có thể tăng khả năng sắp xếp gọn gàng thêm khoảng 40%. Nhờ thiết kế trong suốt dễ quan sát, ngăn kéo đóng mở trơn tru và nhiều kích cỡ có thể xếp chồng lên nhau, loại hộp này linh hoạt để dùng ở nhiều không gian khác nhau, từ phòng ngủ, phòng học đến nhà bếp.

Gợi ý chọn mua: Ưu tiên hộp nhựa PP chắc chắn, vừa bền, vừa an toàn, có cả phiên bản trong suốt để dễ nhìn và bản mờ để giấu bớt đồ kém thẩm mỹ.

Nơi mua: Tại đây

2. Nồi điện đa năng

Đúng chuẩn trợ thủ cho những ai bận rộn hoặc không thường xuyên vào bếp, nồi điện đa năng có thể gói gọn cả gian bếp trong một thiết bị. Từ nấu mì, nấu lẩu, nấu cháo cho đến làm bánh ngọt, hấp, hầm, chiên hay xào, tất cả đều xử lý gọn trong một chiếc nồi nhỏ gọn. Ưu điểm lớn nhất là lớp chống dính giúp vệ sinh nhanh chóng, không mất nhiều thời gian cọ rửa.

Gợi ý chọn mua: Nên ưu tiên loại có hẹn giờ và chế độ giữ ấm, vừa tiết kiệm công sức, vừa linh hoạt khi dùng.

Nơi mua: Tại đây

3. Băng dính nano

Khác với loại băng dính thông thường chỉ dùng một lần và dễ để lại vết keo khó chịu, băng dính nano có thể rửa sạch rồi tái sử dụng nhiều lần mà vẫn giữ được độ bám chắc. Nhờ cấu tạo đặc biệt, nó hoạt động tốt ngay cả trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm. Ứng dụng rất đa dạng: cố định thảm, gắn ổ cắm, router hay treo những món đồ nhỏ trong bếp và nhà vệ sinh đều ổn.

Gợi ý chọn mua: Ưu tiên sản phẩm chất lượng cao từ nơi bán uy tín để đảm bảo độ bền, độ dính và an toàn khi sử dụng.

Nơi mua: Tại đây

4. Xe đẩy nhỏ có bánh xe

Một chiếc xe đẩy ba tầng nhỏ gọn có thể biến không gian sống trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Trong bếp, nó trở thành kệ đựng gia vị gọn gàng; đặt ở phòng khách lại thành xe đồ ăn vặt tiện lợi; mang ra ban công thì dùng để sắp xếp dụng cụ làm vườn; còn trong phòng tắm, nó dễ dàng biến thành kệ đựng đồ cá nhân. Thiết kế có bánh xe giúp di chuyển nhẹ nhàng, muốn đặt ở đâu cũng hợp.

Gợi ý chọn mua: Có hai lựa chọn phổ biến là nhựa bền nhẹ và sắt sơn tĩnh điện chắc chắn, cả hai đều dễ lắp ráp và sử dụng lâu dài.

Nơi mua: Tại đây

5. Dụng cụ gọt đa năng

So với dao gọt truyền thống thường chỉ xử lý được một kiểu, dụng cụ gọt đa năng tiện lợi hơn hẳn với thiết kế 3 lưỡi: gọt vỏ, lấy mắt và bào sợi. Tay cầm chắc chắn, lưỡi sắc bén giúp thao tác nhanh chóng, lát gọt mỏng đều và đẹp mắt. Nhờ đó, thời gian sơ chế có thể rút ngắn đến một nửa, bữa ăn trở nên gọn gàng và nhẹ nhàng hơn ngay từ khâu chuẩn bị.

Gợi ý chọn mua: Giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng công năng vượt trội, rất đáng sắm để việc nấu nướng trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian.

Nơi mua: Tại đây

6. Tủ đựng khe hẹp

Những khoảng trống nhỏ trong nhà, chẳng hạn như bên cạnh tủ lạnh hay máy giặt, thường bị bỏ phí vì quá hẹp để đặt đồ. Tủ đựng khe hẹp ra đời chính để tận dụng tối đa những khoảng không này. Với chiều rộng chỉ từ 15 - 30cm, thiết kế nhiều tầng ngăn kéo và có bánh xe linh hoạt, chiếc tủ nhỏ gọn này giúp cất trữ gọn gàng gia vị, chai lọ, hóa chất giặt tẩy hoặc đồ dùng lặt vặt khác.

Gợi ý chọn mua: Nên chọn loại có bánh xe để dễ dàng kéo ra đẩy vào. Chất liệu nhựa cứng bền nhẹ là lựa chọn kinh tế, còn nếu muốn sử dụng lâu dài và chắc chắn hơn, tủ gỗ sẽ là phương án lý tưởng.

Nơi mua: Tại đây

Theo Toutiao