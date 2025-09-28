4 máy hút bụi cầm tay không dây giúp nhà sạch bong, gọn nhẹ và dễ dùng

1. Dreame V18S Aqua – Đa năng, hút và lau cùng lúc

Ưu điểm:

- Công nghệ AquaCycle™ đột phá: Đầu lăn ướt thế hệ mới tích hợp động cơ thông minh, kiểm soát lưu lượng nước tối ưu hiệu quả làm sạch và tiết kiệm nước.

- Công suất hút siêu mạnh 230AW: Làm sạch mạnh mẽ vượt trội, loại bỏ từ mảnh vụn lớn đến hạt bụi mịn.

- Động cơ turbo siêu tốc 160.000 vòng/phút: Đảm bảo làm sạch mọi khu vực trong nhà.

- Cảm biến bụi siêu tinh vi với hệ thống chiếu sáng LED ánh sáng xanh thông minh: Tăng cường khả năng phát hiện các hạt bụi siêu mịn không nhìn thấy bằng mắt thường.

- Thời gian hoạt động lên đến 90 phút: Với bộ pin cao cấp 8 x 2.500 mAh, mang lại trải nghiệm làm sạch không dây siêu mạnh.

Nhược điểm: Giá hơi cao.

Phù hợp với: Gia đình bận rộn, muốn tiết kiệm thời gian bằng việc vừa hút vừa lau.

2. Dreame V11 Pro – Bản Quốc Tế, pin lâu và mạnh mẽ

Ưu điểm:

- Động cơ không chổi than 100AW hút sạch bụi bẩn nhanh chóng

- Trọng lượng chỉ 1,28kg cầm nhẹ tay, thao tác linh hoạt

- Công nghệ Clean-to-Edge™ xử lý toàn bộ bụi bẩn sát tường

- CelesTect™ phát hiện và làm sạch bụi bẩn ở các vị trí khó tiếp cận

- Ống kéo dài giúp tiếp cận các khu vực cao dễ dàng

- Thiết kế 3 cấp độ hút phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng

- Hệ thống lọc 5 tầng ngăn, giữ bụi mịn

- Pin hoạt động liên tục đến 55 phút ở chế độ Eco

Nhược điểm: Giá cao hơn các model phổ thông.

Phù hợp với: Gia đình có diện tích rộng, muốn máy hút bền, pin trâu.

3. Bosch BHN20L

Ưu điểm:

- Bosch là thương hiệu đã quen thuộc tại VN, dễ mua linh kiện, bảo hành.

- Máy nhẹ, điều khiển đơn giản, dễ sử dụng với người mới.

- Tương thích tốt với sàn gỗ, gạch; lực hút ổn cho căn hộ nhỏ – trung bình.

Nhược điểm:

- Không có nhiều thêm chức năng “xịn” như lau sàn hay pin trâu vượt trội.

- Thùng chứa và dung tích pin có giới hạn so với model cao cấp.

Phù hợp với: Người muốn mua dễ, có bảo hành trong nước, dùng ổn định mà không “chạy đua” công nghệ.

4. Philips SpeedPro Max Aqua – Hút bụi & lau sàn trong một bước

Ưu điểm:

- Công nghệ PowerCyclone 10, duy trì lực hút ổn định.

- Tích hợp khay nước, hút bụi và lau sàn đồng thời.

- Pin hoạt động tới 65 phút ở chế độ thường.

- Giá hợp lý hơn nhiều so với các dòng cao cấp.

Nhược điểm: Thiết kế hơi cồng kềnh, khó cất với không gian nhỏ.

Phù hợp với: Người muốn trải nghiệm hút + lau đa năng nhưng chi phí vừa túi tiền.

