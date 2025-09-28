5 thiết kế hào nhoáng trên quảng cáo, phế phẩm ngoài đời thực: Mua đúng phí tiền!

Mua sắm đồ dùng, nhất là mua online nhiều khi giống như chơi trò may rủi. Ảnh quảng cáo thì lung linh, công dụng nghe quá hợp lý, nhưng đem về dùng mới biết hóa ra chỉ tổ thêm bừa bộn, phiền phức. Có những món nhìn thì tưởng thông minh, thực tế lại bất tiện đến mức muốn cho vào kho ngay sau một lần thử. Dưới đây là 5 thiết kế khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi rước về nhà.

1. Ốp silicon bảo vệ bánh xe vali

Nghe thì hứa hẹn giảm ồn, chống mài mòn, nhưng thực tế lại khác xa. Ngay từ khâu lắp đặt đã lộ rõ bất tiện, chẳng khác nào ép bánh xe phải mặc một chiếc quần quá chật. Vừa kéo đi vài bước, miếng ốp đã rơi. Thử trong nhà còn thế, ra đường xa chắc chắn không trụ nổi. Nguyên nhân nằm ở chất liệu silicon ôm quá chặt, tạo lực cản khiến ốp dễ bật ra. Nếu đang có ý định rước món đồ này về nhà, khuyên bạn nên cân nhắc thật kỹ.

2. Dép đá cuội massage chân

Nhiều người tin rằng dép đá cuội có thể kích thích huyệt đạo, mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng chúng cũng tồn tại khá nhiều khuyết điểm. Các viên đá thường không ôm theo đường cong bàn chân nên đi vào chỉ thấy ê ẩm. Mặt dép trơn, dễ trượt ngã, càng nguy hiểm hơn với người lớn tuổi. Chưa kể nhiều loại còn dùng nhựa giả đá, bí bách và dễ bốc mùi khó chịu. Nếu muốn chăm sóc sức khỏe, cách đơn giản và an toàn hơn là ngâm chân nước ấm, kết hợp xoa bóp theo bản đồ huyệt đạo hoặc đến tiệm massage chuyên nghiệp.

3. Bình đựng dầu ăn chống vương vãi

Thoạt nhìn, chiếc bình thủy tinh miệng rộng, dáng đẹp và được quảng cáo là rót không vương dầu, tưởng chừng rất tiện lợi. Nhưng khi dùng mới thấy bất cập: chỉ cần đổ quá nửa bình, lúc rót dầu liền tràn ra nắp, bắn tung tóe. Kết quả là chỉ dám rót nửa bình, mà lúc nào cũng thấy thiếu. Thực tế, chưa có loại bình nào thực sự ngăn dầu dính 100%. Việc rót qua bình phụ còn dễ khiến dầu cũ lẫn vào dầu mới nếu không vệ sinh thường xuyên.

4. Giá đỡ lò xo để bàn chải tóc

Ý tưởng ban đầu nghe khá ổn: bàn chải tóc được cắm vào giá xoắn lò xo, vừa gọn gàng vừa dễ lấy. Tuy nhiên, khi đặt trong phòng tắm, hơi nước và nước văng khiến lò xo nhanh chóng gỉ sét, để lại vết ố loang trên mặt bàn, trông rất kém thẩm mỹ. Đồ kim loại không nên để ở nơi ẩm thấp như phòng tắm. Nếu thật sự muốn dùng, chỉ nên đặt ở không gian khô ráo như phòng ngủ hoặc phòng khách.

5. Dây treo đồ ở bậu cửa sổ

Ảnh quảng cáo trên mạng trông rất bắt mắt: vài món đồ nhẹ treo hờ hững, tạo cảm giác nghệ thuật. Nhưng khi dùng thực tế lại khác hẳn. Chỉ cần treo hơi nặng, tất cả đồ sẽ dồn về giữa, rối tung cả dây. Nhìn từ xa chẳng khác gì sợi dây phơi tạm bợ. Thêm nữa, ảnh mạng thường treo vài món trang trí nhỏ xinh, còn thực tế sử dụng lại là giẻ lau, khăn bếp… khiến không gian càng thêm bừa bộn. Thay vì phí tiền cho món này, nên chọn giá treo hoặc kệ gắn tường nhỏ gọn - vừa tiện dụng vừa giữ được thẩm mỹ.

Theo Toutiao