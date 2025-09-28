5 món đồ nhỏ mẹ tôi từng chê vô ích - giờ lại dùng hàng ngày không bỏ được

Trước đây, mỗi lần tôi mua mấy món đồ lặt vặt về nhà, mẹ thường cau mày: “Lại phí tiền vào mấy thứ linh tinh!”. Thế nhưng, thật bất ngờ, chỉ một thời gian sau, chính mẹ lại là người dùng nhiều nhất và còn khen “sao tiện thế mà trước giờ không biết”.

Có những vật dụng nhỏ, giá không cao, nhìn qua tưởng vô bổ, nhưng khi sử dụng rồi mới thấy hiệu quả rõ rệt. Đây là 5 món mẹ tôi từng chê bai, nhưng giờ thì coi như vật bất ly thân trong nhà.

1. Khăn lau vảy cá

Ban đầu mẹ cho rằng miếng khăn nhỏ, mỏng, không bằng khăn bông dày. Nhưng chỉ cần một lần thử, mẹ đã phải gật gù: cốc chén lau bằng khăn vảy cá sạch bong, không để lại vệt nước, lại không rụng lông. Sau đó, mẹ còn tự mua thêm cả chục chiếc để dùng cho bếp, bàn ăn và cả cửa kính.

2. Kem tẩy vết bẩn nồi chảo

Trước kia, mẹ kỳ cọ đáy nồi bằng búi sắt, vừa mệt vừa dễ làm trầy xước. Khi tôi đưa kem tẩy chuyên dụng, mẹ nghi ngờ lắm. Nhưng sau một lần thử, chỉ cần bôi lớp mỏng và rửa nhẹ, nồi sáng như mới. Giờ thì mỗi lần tôi về, mẹ lại nhắc “con nhớ mua thêm nhé”.

3. Đầu vòi nước đa năng

Nhà tôi xây đã lâu, thiết kế vòi nước cứng nhắc nên khi giặt giũ hay rửa rau, nước hay bắn tung tóe. Tôi lắp thử đầu vòi xoay 360 độ, có hai chế độ nước. Lần này thì mẹ không chê mà khen ngay, còn bảo “tiện quá, sao không mua sớm hơn”. Từ ngày có nó, việc rửa dọn gọn gàng hơn hẳn.

4. Viên tẩy bồn cầu

Mẹ vốn quen dùng bàn chải cọ rửa, rất vất vả mà hiệu quả không cao. Tôi thử thả viên tẩy bồn cầu vào két nước. Vài ngày sau trở về, tôi thấy mẹ đã bỏ hẳn cây cọ, chuyển sang dùng loại này. Bồn cầu sáng sạch, không còn mùi khó chịu, lại tiết kiệm thời gian.

5. Cây chổi silicon “thần kỳ”

Thoạt nhìn, mẹ tôi bảo “cái này chẳng quét được gì đâu”. Nhưng chỉ sau một lần dọn sàn phòng tắm đầy tóc rụng, mẹ đã bất ngờ: chổi dính sạch, quét một lần là gọn, không bay lung tung. Từ đó, cây chổi này xuất hiện cả ở phòng khách lẫn phòng bếp.

Lời kết

Đôi khi những món đồ nhỏ, giá chỉ vài chục nghìn, lại thay đổi hẳn cách chúng ta dọn dẹp, nấu nướng. Mẹ tôi từ người luôn “chê bai” nay đã trở thành fan trung thành của chúng. Thế mới thấy, sống thoải mái hơn đôi khi chỉ bắt đầu từ việc thử nghiệm những điều nhỏ nhặt mà trước đây ta từng bỏ qua.