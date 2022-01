"Trạm sạc cảm xúc": Seachains đi làm bác sĩ "chữa lành" tâm hồn với Ngô Kiến Huy và Suni Hạ Linh

"Trạm sạc cảm xúc" là ca khúc đánh dấu sự hợp tác của Seachains với Ngô Kiến Huy và Suni Hạ Linh. (Khán giả có thể theo dõi MV "Trạm sạc cảm xúc" TẠI ĐÂY). Seachains chính là nhân tố bất ngờ nhất trong sản phẩm âm nhạc lần này. Nam rapper đã mang một màu sắc âm nhạc độc đáo và lời rap cực ý nghĩa vào ca khúc.

Seachains tên thật là Huỳnh Long Hải, sinh năm 1996 tại Cần Thơ. Seachains thể hiệm niềm đam mê dành cho âm nhạc từ rất sớm và nhanh chóng thể hiện tài năng trong cộng đồng rapper. Để theo đuổi đam mê, Seachains từng có thời gian học tập và làm việc ở Pb Nation - nhóm nhạc từng tham gia chương trình The Remix 2015. Sau đó, nam rapper quyết định tách ra hoạt động solo với vai trò là một rapper tự do.

Seachains sở hữu giọng ca đậm chất miền Tây với cách gieo vần hiện đại gây ấn tượng mạnh với khán giả thông qua hàng loạt tác phẩm như Slow Down, Mười Bốn Giờ Lăm, Anh 17, I'm Alright, Falling Down (Rơi,... Hiện tại, Seachains đang hoạt động tự do tại OTĐ Production Studios. Mới đây, Seachains tiếp tục nổi danh khi trở thành “gà chiến” đáng gờm của team Karik tại Rap Việt mùa 2.

Trong "Trạm sạc cảm xúc", Seachains tiếp tục thể hiện thế mạnh của mình với giọng ca đặc biệt và lời rap đầy ý nghĩa. Những lyric đầy "chất" nhân văn, đậm "vị" đời khiến khán giả bị cuốn hút theo bài hát. Lời rap trở thành một trong những nhân tố giúp "Trạm sạc cảm xúc" được đông đảo khán giả yêu mến.

Lời rap của Seachains trong "Trạm sạc cảm xúc" Đôi mắt thì sụp mí nhưng không được nhụt chí, trên lưng của một người lớn là trách nhiệm cả chục ký Đôi chân cứ nháo nhào sau khi mặc cái áo vào Tin nhắn toàn là công việc, sự quan tâm thông báo nào? Đừng biến cảm xúc của ta trở thành đồ đông lạnh buồn cứ khóc như cơn mưa kia ở trên mặt hồ không tạnh vui thì cứ cười như ở TV show xích lại gần nhau vì tim còn ti tí chỗ những khoảnh khắc thú vị cùng gia đình cần phải sạc vào bao lâu ta không nhớ nhưng mỗi khi gần cứ dạt dào ghé trạm sạc VieON là để sạc lại cảm xúc cùng người mình yêu xem phim để thấy rung động còn phảng phất Bật mọi lúc mọi nơi, mọi cảm xúc được khơi



https://afamily.vn/tram-sac-cam-xuc-seachains-di-lam-bac-si-chua-lanh-tam-hon-voi-ngo-kien-huy-va-suni-ha-linh-20220104153856927.chn