Sạc năng lượng, bắt đầu năm mới với hit của “thái y” Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh và Seachains

2020 là năm đầu tiên dịch bệnh gây ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động, nhiều biến cố khó lường đã xảy ra. Covid không còn là điều bất ngờ khi nhắc đến 2021, nhưng nó vẫn luôn là nỗi đau ai cũng cảm nhận được. Đó chính là thời điểm xu hướng "chữa lành" ra đời, để cứu rỗi những tâm hồn mong manh, sạc lại năng lượng cho tinh thần kiệt quệ của mỗi người.

Giải trí bằng các bộ phim với tinh thần "chữa lành" bắt đầu từ khá lâu trước đây với hàng loạt phim như Reply 1988, Năm Tháng Vội Vã, Khoảnh khắc tuổi 18 (chiếu trên VieON),...Với cùng mục đích là gắn kết tâm hồn, xoa dịu tổn thương tinh thần, Ngô Kiến Huy cùng Suni Hạ Linh và Seachains kết hợp cùng Hứa Kim Tuyền cho ra mắt MV "Trạm sạc cảm xúc", do VieON sản xuất đã chính thức ra mắt khán giả vào 21h ngày 28/12.

Trong MV, nhân vật của Ngô Kiến Huy là nhân vật điển hình cho đa số giới trẻ hiện nay: bận rộn vì cơm áo gạo tiền, áp lực đồng trang lứa, vì deadline mà không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng có thời gian dành cho gia đình, bạn bè.

Sunni Hạ Linh đóng vai trò là người điều khiển cảm xúc, là nhân tố xúc tác giúp anh em Huy tạm gác lại mọi âu lo, toan tính cuộc đời để nạp đầy năng lượng tích cực. Chính sự thúc đẩy "up mood" của Sunni đã khiến anh em Huy tràn đầy sức sống trở lại, đây là thứ cảm xúc, là tinh thần tươi vui mà chúng ta cần để bắt đầu năm mới, sẵn sàng đón đầu mọi thử thách.

MV này vừa là lời cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ đang sống "hơi vội", lại vừa là liều doping giúp sạc lại niềm tin của mỗi bạn trẻ vào bản thân mình. Thông qua MV "Trạm sạc cảm xúc" của Hứa Kim Tuyền và bộ ba Ngô Kiến Huy - Suni Hạ Linh - Seachains, VieON mong muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời đến người nghe. MV đặc biệt nhấn mạnh về ý nghĩa của hai chữ "gia đình" - nơi chữa lành tâm hồn, sạc đầy pin cho mọi người và mong rằng VieON sẽ là một nơi như thế, để mỗi chúng ta vừa có thể xả ra những tâm trạng tiêu cực, sạc lại tinh thần, nạp lại năng lượng tích cực để bật tung cảm xúc, kết nối với mọi người nhau hơn.

VieON là một trong những ứng dụng OTT chất lượng của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Đất Việt VAC được khán giả Việt Nam vô cùng yêu thích. Ứng dụng sở hữu kho nội dung có chất lượng hình ảnh Full HD và 4K, tốc độ nhanh, mượt mà, giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Không chỉ là kho tàng chiếu độc quyền các phim, show hot từ khắp châu Á, châu Mỹ như Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay (Now we are Breaking up), Trường Ca Hành, Sơn Hà Lệnh, Chiếc lá cuốn bay, Harry Potter, Điệp viên 007…, những phim, chương trình do chính VAC sản xuất cũng tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng với những cái tên như Cây táo nở hoa, Rap Việt 1-2, Chơi là chạy (Running man)...

Với những thành tựu vượt bậc đạt được cùng đóng góp xã hội, năm nay VieON liên tục nhận các giải giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, như giải thưởng "Truyền thông và giải trí châu Á năm 2021", hạng mục "Dịch vụ trực tuyến", "Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam" (Vietnam Typical Enterprise), "Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam" (Vietnam's Most Trusted Brand), đồng thời vào "Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn - Khối doanh nghiệp". Là một trong những OTT tiêu biểu, VieON ngày càng chứng minh sức hút và tiềm năng của mình trong việc mang đến niềm vui giải trí cho người xem.