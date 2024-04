Tập 18 Trạm cứu hộ trái tim lên sóng VTV3 tối 17/4. Trong tập này, An Nhiên đã tới gặp Hà để dằn mặt, thúc ép cô ký đơn ly hôn. Tất nhiên, Hà chẳng thể để cho An Nhiên đạt được điều mình muốn. Cô tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ cho An Nhiên được danh chính ngôn thuận với Nghĩa. Khi đang nói chuyện với An Nhiên, Hà lại lên cơn ốm nghén, nôn ọe. Điều này khiến An Nhiên sinh nghi.

Lúc Hà đi rồi, An Nhiên dường như đã nhận ra chuyện Hà có thai. Cô ả vô cùng tức giận. Nhận ra rằng Nghĩa cũng có tình cảm với Hà, giờ đây Hà lại đang mang bầu con của Nghĩa, nếu tương lai vẫn cứ dùng dằng, chưa biết chừng An Nhiên sẽ mất cả chì lẫn chài. Có lẽ chính vì thế nên sau cuộc gặp với Hà, An Nhiên bắt đầu ngọt nhạt với Nghĩa, thúc đẩy việc bán tập đoàn Lan Hà, bất chấp hiện tại, việc mua bán này chưa mang lại giá trị cao như mong đợi.

Biểu cảm của An Nhiên khi nghi Hà có thai

Dường như An Nhiên bắt đầu lo sợ, nếu Nghĩa biết chuyện Hà có bầu con của mình, anh ta sẽ thay đổi quyết định. Nếu không có tiền của Lan Hà, An Nhiên sẽ trông cậy vào đâu? Cô ả đã hy sinh cả thanh xuân và tình yêu của mình để lập mưu chiếm một tập đoàn. Nếu giờ kế hoạch đổ sông đổ bể, chẳng phải quá là tàn nhẫn với An Nhiên hay sao?

Về phần Nghĩa, anh ta cũng bắt đầu suy nghĩ về những lời mẹ mình nói, về chuyện An Nhiên là người phụ nữ máu lạnh chứ thật sự không yêu thương hay suy nghĩ cho Nghĩa, về chuyện Nghĩa thật sự có tình cảm với Hà nên mới lo lắng đến thế khi nghĩ rằng cô tự tử...

Ngoài ra, cũng trong tập này, Mỹ Đình tiếp tục ra tay với An Nhiên. Lỗi cũng do An Nhiên, cô ta dám mỉa mai chuyện Mỹ Đình dùng tiền mua tình rồi bị chồng cắm sừng.

Thế nên, Mỹ Đình đã trả đũa bằng cách đăng một bài bóc phốt ẩn danh trên mạng xã hội. Trong bài viết này, Mỹ Đình tố cáo một chuyên gia tâm lý tên N.A.N cướp chồng của bệnh nhân. Bài viết lập tức thu hút nhiều sự chú ý trên mạng, đến mức đồng nghiệp của An Nhiên cũng bàn tán xôn xao ở văn phòng. Biết bị "chơi", An Nhiên vô cùng tức giận. Liệu cô ả sẽ có động thái gì đáp lại?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 19 lên sóng VTV3 tối thứ Hai tuần sau.