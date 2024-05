Trạm cứu hộ trái tim: Lời nói dối trắng trợn về quá khứ của An Nhiên

Trạm cứu hộ trái tim tập 24 đã lên sóng VTV3 tối 1/5. Trong tập này, bà Xinh, mẹ của Nghĩa đã bị suy nhược trầm trọng, có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. An Nhiên đã đưa Gôn tới nhà thăm mẹ Nghĩa, đồng thời giãi bày nỗi lòng mình. An Nhiên đã kể lại toàn bộ quá khứ của cô ta và Nghĩa cho bà Xinh nghe.

Năm xưa, An Nhiên gặp Nghĩa khi cả hai cùng trong cảnh nghèo, nương tựa vào nhau mà sống. Thời sinh viên, cả hai đã cùng nhau góp gạo thổi cơm chung để chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế. Lúc đó, Nghĩa cùng từng kể với An Nhiên chuyện cha anh bị người khác hãm hại.

Sau này, Nghĩa và An Nhiên làm phục vụ cho một buổi tiệc và đã được tiếp cận cha con Ngân Hà. Kể từ đó, họ cùng theo đuổi kế hoạch trả thù. Theo lời An Nhiên nói với bà Xinh thì cô ta cũng từng hối hận, từng muốn can ngăn Nghĩa. Nhưng sau cùng, vì yêu Nghĩa nên cô ta đã chấp nhận tất cả, thậm chí cả việc hận thù ông Trường - người không có liên quan gì đến cô ta.

Tuy nhiên, ai cũng biết, lời nói này của An Nhiên là dối trá một cách trắng trợn.

Bởi chính An Nhiên mới là người vạch ra cho Nghĩa con đường trả thù. An Nhiên mới là kẻ chủ mưu đưa Nghĩa vào con đường này. Chính cô ta chủ động dâng người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác. Thế nhưng lúc nào, An Nhiên cũng làm như mình là nạn nhân, là người phải nhẫn nhục chịu đựng, hy sinh tất cả cho Nghĩa.

Nghe những lời của An Nhiên, bà Xinh cũng cảm thấy xót xa phần nào. Tuy nhiên bà vẫn cho rằng, cách mà An Nhiên và Nghĩa lựa chọn để trả thù là không chấp nhận được.

Ở các diễn biến khác, sau cuộc ly hôn Hà, Nghĩa ngày đêm nhớ về vợ cũ. Hắn ta uống rượu say xỉn rồi lao vào An Nhiên và nhầm đó chính là Hà. Nghĩa cũng nhớ về khoảnh khắc khi Hà lạnh lùng bước qua hắn ở tòa án, sau đó cô hạnh phúc trong vòng tay chúc tụng của bạn bè. Ly hôn, hóa ra không hả hê như Nghĩa tưởng mà lại trở thành nỗi đau đến thấu cả tâm can.

Liệu Nghĩa có tuyệt tình được đến phút chót khi giờ mới là lúc hắn nhận ra mình đã phải lòng con gái kẻ thù?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.