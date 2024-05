Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 24 mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn, đáng chú ý là một cảnh nóng bỏng mắt của cặp đôi Nghĩa - Nhiên. Ở cảnh quay này, Nghĩa say rượu. Thế nên anh ta đã xông vào An Nhiên và dường như còn gọi "vợ ơi". Thế nhưng An Nhiên cũng rất tinh ý. Cô ta nhìn rõ những biểu cảm, hành động của Nghĩa trong lúc thân mật, và nó không phải để dành cho cô ta.

An Nhiên chỉ là vật thế thân. Nghĩa đang ân ái với cô ta nhưng lại liên tưởng đến Hà. Điều này khiến An Nhiên phát điên. Cô ta đẩy và đạp Nghĩa thật mạnh, sau đó quát: "Anh đang nhầm tôi với ai thế hả?". Biểu cảm của An Nhiên khiến khán giả không khỏi hả hê, sung sướng vì cặp đôi Nghĩa - Nhiên đã chính thức bước vào giai đoạn bị "nghiệp quật".

Ở một diễn biến khác, bà Lan nghĩ đến chuyện mua lại công ty Lan Hà từ chính tay Nghĩa.

Khi Hà do dự vì không biết Nghĩa có đồng ý hay không thì bà Lan tuyên bố: "Nó muốn di dân, thứ quan tâm bây giờ chỉ là tiền thôi, bán được là nó sẽ bán, chẳng qua cũng chỉ vì giá cả, nhưng mà mình cũng phải khôn khéo, không là mất tiền oan".

Hà lại lo chuyện hai mẹ con không vận hành được Lan Hà, nhưng bà Lan cho rằng phải thử thì mới biết được, nếu không làm được thì thuê người, vì đây là tâm huyết cả đời của ông Trường. Hai mẹ con phải giữ được tập đoàn thì sau này ông Trường trở về mới có chỗ mà làm việc.

Trông thấy mẹ ngoài thì lạnh lùng nhưng lại rất lo lắng, quan tâm tới bố, Hà vô cùng hạnh phúc và nói rằng mẹ cô thật sự là một người tuyệt vời.

