Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 43 hé lộ hàng loạt bi kịch bắt đầu ập đến cuộc đời An Nhiên. Đầu tiên, đó là việc Nghĩa ra tù trở về và ở cạnh An Nhiên. Dẫu đã biết mọi việc An Nhiên làm sau lưng mình nhưng Nghĩa vẫn diễn rất tròn vai một người chồng yêu vợ thương con. Nghĩa nói với An Nhiên rằng anh ta muốn dừng việc trả thù lại, thay vào đó Nghĩa muốn dùng thời gian tận hưởng cuộc sống của mình.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 43

Lẽ dĩ nhiên An Nhiên không hài lòng với điều này. Lời Nghĩa nói với An Nhiên như nói về chính cô ả mà An Nhiên không nhận ra:

"Muốn đòi là phải đuổi theo, mà cứ đuổi theo mãi thì có khi nào mình quên mất cuộc sống của chính mình không?".

Không chỉ bị Nghĩa chơi đùa, An Nhiên còn gặp rắc rối lớn khi vợ của Việt tìm đến spa để đánh ghen. Người phụ nữ này trông quyền lực và ghê gớm.

Cô ta tuyên bố muốn tận hưởng cảm giác được An Nhiên chăm sóc, giống như cái cách An Nhiên đã chăm sóc Việt.

An Nhiên hết bị Nghĩa "vờn"...

... lại bị chính thất tìm tới đánh ghen

Ở một diễn biến khác, Nghĩa cũng gặp bé Kitty, con gái Ngân Hà khi đi siêu thị. Cô bé khóc lóc vì bị lạc mẹ. Lúc này, Nghĩa còn chưa biết Kitty là con của Ngân Hà, nhưng anh ta vẫn tỏ thái độ quan tâm, chăm sóc, cưng nựng cô bé không khác nào con ruột. Đến khi Ngân Hà chạy lại, Nghĩa mới nhận ra mình đang bế con của vợ cũ.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 43 lên sóng VTV3 tối nay.