Trạm cứu hộ trái tim: An Nhiên là con đẻ của người phụ nữ này?

Trạm cứu hộ trái tim vẫn đang là bộ phim thu hút nhiều sự chú ý của khán giả trên sóng VTV3. Ở những diễn biến phim gần đây, khán giả bắt đầu đặt ra nghi vấn về thân phận của An Nhiên. Mọi chuyện xuất phát từ những câu thoại của bà Lan - phu nhân tập đoàn Lan Hà khi nhận định về cô ả tiểu tam này.

Nhân vật An Nhiên là một ẩn số của bộ phim

Theo bà Lan, An Nhiên rõ ràng là kẻ biết tường tận, đến cả chân tơ kẽ tóc về gia đình ông Trường, bà Lan. Về lý mà nói, chỉ có Nghĩa mới có động cơ trả thù, nhưng An Nhiên lại sẵn sàng chấp nhận vị trí không danh phận, nếm mật nằm gai suốt bao nhiêu năm trời như thế. Nếu chỉ vì tham tiền, hám danh, thì có đến mức phải nhẫn nhịn đến vậy hay không?

"Có khi nào, cô ta không chỉ là kẻ đồng hành?" - bà Lan đặt câu hỏi cho con gái, khiến Ngân Hà cũng phải vắt óc suy nghĩ, còn khán giả thì bắt đầu đưa ra những dự đoán của mình.

Theo người xem, rất có thể, An Nhiên lại chính là con gái của bà Trúc, năm xưa chính là bạn thân của bà Lan, cũng là người ngoại tình với ông Trường thời điểm đó. Năm ấy, chính chồng bà Trúc đã gọi điện cho bà Lan để thông báo địa điểm ông Trường "hú hí" với nhân tình. Khi bà Lan đến nơi thì đúng là ông Trường đang ở cùng bà Trúc. Bà Lan xông vào đánh ghen. Ngân Hà đi theo mẹ. Cô bé thương bố nên đã ngăn cản bà Lan, giữ bà lại để cho bố và nhân tình chạy thoát. Lúc bà Lan đuổi theo, bà đã bị ngã cầu thang, dẫn đến sau này bị liệt chân.

Nhân vật bà Trúc do diễn viên Lương Ngọc Dung đảm nhiệm, từng xuất hiện ở đầu phim

Người phụ nữ này là bạn thân của bà Lan trong quá khứ

Phân cảnh này xuất hiện cuối tập 1, đầu tập 2 của bộ phim. Từ đó tới nay, nhân vật bà Trúc không được nhắc tới nữa. Khán giả cũng không rõ ông Trường có thực sự ngoại tình hay không. Tuy nhiên, người xem chắc chắn rằng nhân vật bà Trúc cũng sẽ góp phần nào đó trong câu chuyện.

Diễn viên Lương Ngọc Dung

Thậm chí, có nhiều khán giả còn cho rằng An Nhiên chính là... em gái cùng cha khác mẹ với Ngân Hà. Năm xưa, ông Trường ngoại tình với bà Trúc và An Nhiên chính là "kết quả". Hoặc, cũng có thể An Nhiên là con gái riêng của bà Trúc, cũng định trả thù gia đình ông Trường vì năm xưa đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô ta.

Liệu những dự đoán này có chính xác?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.