Ji Chang Wook đóng phim hành động mới khiến fan rần rần

Theo thông tin từ Spotify News, Ji Chang Wook sẽ tham gia dự án phim hành động tội phạm mới mang tên The Worst Evil của đạo diễn Han Dong Wook. Được biết, bộ phim này do Baram Pictures và Sanai Pictures - hai công ty con của Kakao Entertainment đồng sản xuất.

Cho những ai chưa biết, đây không phải lần đầu tiên Sanai Pictures sản xuất phim ở thể loại này. Trước đó, họ từng làm phim Thế giới mới (2013) với sự tham gia của các diễn viên Choi Min Sik, Song Ji Hyo, Park Sung Woong, Ma Dong Seok và Asura - Thành Phố Tội Ác (2016) với sự tham gia của Jung Woo Sung, Joo Ji Hoon cùng với Hwang Jung Min.

Ji Chang Wook sẽ tham gia đóng bộ phim hành động tội phạm mang tên The Worst Evil.

Quay trở lại với Ji Chang Wook và dự án The Worst Evil, anh được kỳ vọng sẽ thể hiện một màn biến hóa thần thái chưa từng thấy. Vai diễn này hứa hẹn sẽ rất nặng ký, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm bởi thực lực của nam diễn viên là điều đã được kiểm chứng.

Ji Chang Wook và Yoona trong Mật Danh K2.

Còn nhớ hồi 2016, Ji Chang Wook từng khiến các khán giả phải thán phục trước những pha hành động cực "đỉnh" trong Mật Danh K2. Ở bộ phim này, Ji Chang Wook vào vai Kim Je Ha - một cựu quân nhân vì bị hàm oan mà phải chạy trốn sự truy nã từ Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Sau khi trở về Hàn Quốc, anh bị cuốn vào một cuộc chiến chính trị tàn độc. Tuy vậy, khoảng thời gian này cũng là lúc Je Ha tìm được tình yêu của đời mình - Go Ahn Na, do Yoona thủ vai.

Sắp tới, chúng ta sẽ được xem Ji Chang Wook đóng cặp cùng Soo Young trong Nói cho tôi điều ước của bạn...

và The sound of magic (Âm thanh của phép màu) - đóng cùng Choi Sung Eun.

Hiện tại, Ji Chang Wook đang tham gia quay If you say your wish (Nói cho tôi điều ước của bạn) - đóng cùng Sung Dong Il và Soo Young. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong năm nay. Ngoài ra, một bộ phim khác có sự góp mặt của Ji Chang Wook là The sound of magic (đóng cùng Choi Sung Eun, thể loại ca nhạc - tình cảm) sẽ được phát hành trên Netflix vào tháng 5/2022.

