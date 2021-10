Ji Chang Wook ngồi siêu xe, diện vest lịch lãm đốn tim fan trong hậu trường phim mới

Những hình ảnh hậu trường mới nhất của Ji Chang Wook trong phim Tell Me Your Wish đã được tiết lộ.

Cụ thể, người hâm mộ đã chụp được một số khoảnh khắc nam diễn viên đang quay hình phim mới. Trong ảnh, Ji Chang Wook xuất hiện với trang phục vest đen lịch lãm và ngồi trên chiếc siêu xe đỏ sang trọng. Người hâm mộ đều đứng ngồi không yên trước những hình ảnh hậu trường hiếm hoi này.

Trong phim, Ji Chang Wook đảm nhận vai Yoon Gyeo Re - người đã chiến đấu một cách tuyệt vọng chống lại cuộc sống khắc nghiệt. Yoon Gyeo Re có một tuổi thơ u ám tại trại trẻ mồ côi. Sau khi lớn lên, anh bị bắt giam ở trung tâm thanh thiếu niên. Do một tai nạn nên Yoon Gyeo Re trở thành tình nguyện viên tại bệnh viện cộng đồng.

Đóng cặp cùng Ji Chang Wook là nữ diễn viên Soo Young (SNSD). Cô sẽ hóa thân thành Seo Yeon Joo, người mang lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư với tư cách y tá của bệnh viện cộng đồng.

Tell Me Your Wish được lấy cảm hứng từ một tổ chức thực tế ở Hà Lan giúp đỡ những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Một câu chuyện cảm động sẽ mở ra khi Yoon Gyeo Re - một chàng trai trẻ đang bị đẩy đến vực sâu bởi cuộc sống khó khăn bị bắt đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại đây, Yoon Gyeo Re và các nhân viên của bệnh viện cùng thực hiện mong muốn cuối cùng của những bệnh nhân ung thư.