"Trai tồi" Justin Timberlake làm khổ đời Britney Spears: Ám chỉ "công chúa nhạc Pop" ngoại tình, rêu rao chuyện giường chiếu và ép Britney phá thai

Britney Spears và Justin Timberlake từng là cặp đôi đình đám của làng giải trí thế giới. Họ hẹn hò với nhau khi còn là những cô cậu bé tuổi teen, nhưng chỉ 3 năm sau đã chia tay trong ồn ào.

Nữ ca sĩ không nhắc đến tình cũ sau khi chia tay, nhưng những điều Justin Timberlake làm đã khiến công chúng vô cùng thất vọng và gọi anh là "trai tồi". Thậm chí nhiều người cho rằng bên cạnh gia đình và chồng cũ của Britney Spears, Justin Timberlake cũng là 1 trong những người đẩy "công chúa nhạc Pop" vào hố sâu tuyệt vọng trong suốt cuộc đời.

Ra bài hát ám chỉ Britney Spears ngoại tình

Năm 2002, Justin Timberlake bắt đầu sự nghiệp solo và nhận được sự chú ý lớn với bản hit Cry Me A River . Nam ca sĩ cho biết anh chỉ mất 2 giờ để hoàn thành ca khúc vì quá tức giận. Trong Cry Me A River tràn ngập những lời lẽ ám chỉ 1 cô gái không chung thủy: "Em không cần phải nói gì cả. Những gì em làm anh đều đã biết, anh biết chuyện từ gã kia", "Người ta bảo có những chuyện không nên nói ra, không giống như những gì em nói với anh ta. Em biết mà, đừng giả vờ như không biết".

Justin Timberlake ám chỉ Britney Spears không chung thủy trong Cry Me A River

Dù Justin Timberlake không nói ra nhưng công chúng đều ngầm hiểu cô gái trong bài hát là Britney Spears - mối tình ồn ào nam ca sĩ vừa chia tay. Dù bị dư luận chỉ trích, "ném đá" là kẻ không chung thủy nhưng nữ ca sĩ không hề giải thích 1 lời. Justin Timberlake cũng không lên tiếng bảo vệ tình cũ, mặc dư luận chỉ trích cô và giúp bài hát của anh thêm nổi tiếng.

Đến năm 2006, nam ca sĩ thừa nhận ca khúc này viết về Britney Spears, là 1 đòn trả đũa nhắm đến bạn gái cũ. Và phải đến tận năm 2022, Justin Timberlake mới công khai gửi lời xin lỗi đến Britney Spears. Nam ca sĩ tự nhận bản thân là "kẻ thất bại" vì đổ lỗi chuyện chia tay cho cô và sử dụng "nỗi đau" để quảng bá cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

Justin Timberlake thừa nhận sử dụng tên tuổi bạn gái cũ để PR cho các sản phẩm âm nhạc

Tiết lộ chi tiết chuyện riêng tư của Britney Spears để PR nhạc mới

Dù Justin Timberlake nói rằng anh rất đau khổ sau khi chia tay Britney Spears nhưng hành động của nam ca sĩ có vẻ không như vậy. Nam ca sĩ từng 2 lần rêu rao chi tiết về chuyện "giường chiếu" riêng tư của bạn gái cũ chỉ nhằm để PR ca khúc mới.

Trong cuộc phỏng vấn trên Star and Buc Morning Show , khi được MC hỏi: "Anh có quan hệ tình dục với Britney Spears không?", nam ca sĩ đã hào hứng trả lời: "Ôi trời, tôi có chứ". Không dừng lại tại đây, Justin Timberlake còn miêu tả chi tiết những lần ân ái với bạn gái cũ bằng ngôn từ khiến khán giả phải đỏ mặt. Đến năm 2006, chủ nhân bản hit Cry Me A River 1 lần nữa khẳng định anh là người lấy đi "lần đầu tiên" của Britney Spears.

Justin Timberlake liên tục rêu rao về chuyện riêng tư với Britney Spears

Hành động của Justin Timberlake khiến người hâm mộ Britney Spears vô cùng phẫn nộ và gọi nam ca sĩ là "trai tồi". Hẳn không ai muốn chuyện riêng tư của mình bị chính tình cũ rêu rao với cả thế giới như vậy.

Ép buộc Britney Spears phá thai vì chưa sẵn sàng làm cha

Phải đến tận khi ra mắt cuốn hồi ký The Woman In Me, Britney Spears mới hé lộ về nỗi đau giấu kín suốt hơn 20 năm qua. Hóa ra vào năm 2000, nữ ca sĩ từng có thai với Justin Timberlake. Nhưng đứa trẻ không thể ra đời, "công chúa nhạc Pop" phá thai Justin Timberlake chưa sẵn sàng làm cha. "Dù mang thai bất ngờ nhưng tôi không coi đó là bi kịch. Tôi yêu Justin rất nhiều và luôn mong được xây dựng gia đình với anh ấy. Nhưng điều này xảy ra sớm hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Justin không hề hài lòng. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con, chúng tôi còn quá trẻ" - Britney Spears thổ lộ.

Britney Spears cho biết nếu quyền quyết định thuộc về cô thì nữ ca sĩ sẽ không phá thai. Nhưng Justin Timberlake hoàn toàn không muốn làm cha, nên cô đành đi đến quyết định không sinh con. Nữ ca sĩ kể lại rằng phá thai là 1 trong những trải nghiệm đau đớn nhất cuộc đời cô.

Britney Spears phá thai vì Justin Timberlake chưa sẵn sàng làm cha

Tiết lộ của Britney Spears khiến người hâm mộ bị sốc nặng. Nhiều người đã gửi lời an ủi tới nữ ca sĩ và lên án "trai tồi" Justin Timberlake. Fan cũng soi lại 1 chi tiết trong MV Everytime của Britney Spears, được phát hành vào năm 2003. Ca khúc này được cho là lời xin lỗi nữ ca sĩ gửi đến bạn trai cũ. Trong MV có cảnh linh hồn Britney Spears nhìn thấy 1 sản phụ vừa sinh con xong và đang ôm con trong vòng tay. Lúc đó không nhiều người chú ý đến chi tiết này, nhưng giờ fan nhận ra đó chính là hình ảnh ẩn dụ cho đứa con bị phá bỏ của Britney Spears và Justin Timberlake.

Hóa ra Britney Spears đã để chi tiết ẩn ý trong MV Everytime từ 20 năm trước

Gây sức ép, thương lượng để Britney Spears không "bóc phốt" mình trong tự truyện

The Sun tiết lộ Justin Timberlake đã biết kế hoạch phát hành hồi ký của Britney Spears từ vài tháng trước. Nam ca sĩ lo lắng việc mình bị "bóc phốt" nên đã cố gắng liên lạc và thương lượng với Britney Spears. Nam ca sĩ lo sợ những chuyện quá khứ được tiết lộ sẽ hủy hoại anh. Đáp lại, đại diện trong ngành xuất bản cho biết cuốn hồi ký chỉ kể lại câu chuyện của Britney Spears chứ không có ý định hủy hoại hay trả thù ai.

Nhiều netizen cho rằng điều này thật mỉa mai vì Justin Timberlake cũng từng nhắc đến Britney Spears trong cuốn tự truyện Hindsight & All The Things I Can’t See In Front Of Me được phát hành vào năm 2021.

The Sun đưa tin Justin Timberlake từng thương lượng với Britney Spears trước khi cuốn hồi kỳ The Woman In Me được phát hành

Mỉa mai thay, anh nhắc đến tình cũ không ít lần trong cuốn hồi ký của mình

